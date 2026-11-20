Prieš kelias dienas Kinijoje D. Trumpas nustebino pasaulį šiltai sutikdamas Rusijos prezidentą ir ne kartą pavadindamas jį savo „draugu“. Penktadienį per spaudos konferenciją jis šių žodžių neišsižadėjo.
Prezidentas respublikonas, regis, išsisuko nuo klausimo, ar laiko V. Putiną Jungtinių Valstijų draugu.
„Negaliu kalbėti Amerikos vardu“, – sakė jis, plačiau nepaaiškindamas savo atsakymo.
Tuomet D. Trumpas perėjo prie savo „labai gerų“ asmeninių santykių su V. Putinu ir pakartojo seniai reiškiamus priekaištus dėl užsitęsusio federalinio tyrimo, susijusio su Rusijos mėginimais daryti įtaką JAV rinkėjams per 2016 m. prezidento rinkimus.
„Užtikrina JAV saugumą“
Taip pat spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas pasidžiaugė savo „puikiais santykiais“ su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, teigdamas, kad šie asmeniniai ryšiai padeda užtikrinti Jungtinių Valstijų saugumą.
„Mano santykiai su Putinu puikūs. Tai labai gerai. Mano santykiai su prezidentu Xi taip pat puikūs. Tai gerai, ir dėl to mūsų šalis yra saugi“, – sakė jis.
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