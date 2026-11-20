„Visi trys objektai buvo greiti. Jų greičio rodiklis viršijo 800 km per valandą, taigi tai buvo greiti objektai“, – cituojamas jis.
Paklaustas, ar būtent dėl to kariuomenė jų nenumušė, generolas tai patvirtino.
„Tą naktį ginklai nebuvo panaudoti. Nebuvo visų sąlygų, leidžiančių panaudoti ginkluotės sistemą prieš objektus, kurie penktadienį pažeidė Lenkijos oro erdvę“, – komentuoja I. Nowakas.
Jis pridūrė, kad radaro ekrane sunku atskirti objektų tipą.
„Tačiau mes remiamės tokiu terminu kaip greičio indeksas, ir visi trys objektai buvo greiti. Greičio indeksas viršijo 800 km per valandą, taigi tai buvo greiti objektai. Todėl darome prielaidą, kad tai buvo arba manevruojančios raketos „Ch-101“, arba „Geran-5“, – sako jis.
„Ar teisingai suprantu, kad dėl šių aplinkybių nebuvo galima jų numušti ore?“ – paklausė viena iš žurnalistų.
„Būtent taip“, – atsakė jis.
Lenkija apkaltino Rusiją tyčine provokacija: į šalies teritoriją pataikė dvi raketos
Lenkija pranešė, kad penktadienį į jos teritoriją pataikė dvi Rusijos raketos. NATO narė apkaltino Maskvą surengus „tyčinę provokaciją“ netoli vietos, kur tūkstančiai Europos karių dalyvauja pratybose.
Varšuvos teigimu, niekas nenukentėjo.
Pareigūnai patvirtino, kad viena raketa Ch-101 nukrito rytinėje šalies dalyje esančioje Novy Lipoveco gyvenvietėje.
Įtariama, kad kitoje vietoje nukrito dar viena raketa, o trečioje – reaktyviniu varikliu varomas dronas.
Šie objektai įskrido į Lenkijos oro erdvę Rusijai intensyviai atakuojant kaimyninę Ukrainą ir tūkstančiams Europos karių dalyvaujant precedento neturinčiose karinėse pratybose Lenkijos pietryčiuose.
Savaitgalį į Lenkiją turėtų atvykti kelių Europos šalių gynybos ministrai.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad viskas rodo, jog šie objektai į Lenkijos teritoriją pateko neatsitiktinai.
„Trys Rusijos objektai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Jie nukrito Lenkijos teritorijoje. Vienas sprogo. Sugriovimų ir nukentėjusiųjų nėra“, – per televizijos transliuotą spaudos konferenciją sakė jis.
D. Tuskas pareiškė, kad Varšuva „tikrai žino“, jog šie ginklai atkeliavo iš Rusijos.
„Tai ne tik mano, bet ir mūsų užsienio partnerių bei NATO nuomonė. Tai nepanašu į atsitiktinumą“, – sakė jis.
Pasak D. Tusko, jo manymu, incidentas susijęs su Europos karių pratybomis.
„Susiduriame su tyčine provokacija“, – pridūrė jis.
Pasak jo, objektai nukrito netoli vietos, kur pietryčių Lenkijoje esančioje Nova Dembos gyvenvietėje pratybose dalyvauja „Norinčiųjų koalicijos“ kariuomenės.
„Norinčiųjų koalicija“ – tai Ukrainą remiančių Europos valstybių grupė, pasirengusi siųsti į šalį taikos palaikymo pajėgas.
Novy Lipoveco gyvenvietė, kur nukrito pirmoji raketa, yra maždaug už pusantros valandos kelio automobiliu nuo pratybų vietos.
Likus vos dienai iki incidento JAV televizija „Fox News“ citavo Donaldą Trumpą, kuris pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „per klaidą siunčia dronus į Lenkiją, taip pat ir porą nedidelių raketų“.
D. Tuskas penktadienį pareiškė, kad Lenkija suteiks Jungtinėms Valstijoms galimybę apžiūrėti raketų nuolaužas.
„Ne visada sutinku su tuo, kaip JAV pusė vertina tokius incidentus. Bendradarbiaujame su amerikiečiais. Jie turi galimybę patekti į įvykių vietas ir apžiūrėti objektų nuolaužas“, – pabrėžė Lenkijos ministras pirmininkas.
Kremlius incidento kol kas nekomentavo.
Maskva laiko Varšuvą viena priešiškiausių Europos sostinių, o Lenkija pastaraisiais mėnesiais perspėjo apie padažnėjusias Rusijos diversijas savo teritorijoje.
Vadina „akivaizdžiai pavojingu“ incidentu
Raketos į Lenkijos teritoriją įskrido tuo metu, kai per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai aštuoni žmonės. Tai įvyko praėjus dienai po V. Putino susitikimo su D. Trumpu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.
D. Tuskas sakė paprašęs NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte, kuris šeštadienį lankysis Varšuvoje, pateikti rekomendacijų, kaip sustiprinti Aljanso rytinį flangą.
Briuselyje M. Rutte pasmerkė, jo žodžiais, „šiurkščius pažeidimus“ ir pridūrė, kad reaguojant į incidentą buvo pakelti NATO naikintuvai.
„Šis incidentas akivaizdžiai pavojingas – tai Rusijos tebevykdomo karo prieš Ukrainą pasekmė“, – pridūrė NATO vadovas.
Novy Lipoveco gyventoja Lenkijos televizijai TVN pasakojo, kad apie 6.30 val. ryto, nukritus raketai, „sudrebėjo visas jos namas“.
Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Wesas Streetingas pranešė penktadienį atvykęs į Lenkiją.
Taip pat laukiama jo kolegos iš Vokietijos Boriso Pistoriuso.
„Tai labai rimta, ir netrukus susitiksiu su draugais lenkais. Neteisėto Rusijos karo padariniai jaučiami visoje Ukrainoje ir vis labiau – kaimyninėse šalyse“, – socialiniuose tinkluose rašė W. Streetingas.
Dieną prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Berlyne susitiko su sąjungininkais.
Lenkija yra viena iš penkių Europos valstybių, pasirinktų atstovauti Europai būsimose JAV vadovaujamose derybose dėl Ukrainos.
D. Tuskas pareiškė, kad penktadienio incidentas parodė, jog „Lenkija turi dalyvauti diskusijose dėl Ukrainos ir Europos saugumo, nes mums Rusijos agresijos grėsmė yra didžiausia“.
V. Putinas pastaruoju metu ragino peržiūrėti Europos saugumo sistemą, o Maskva neseniai vėl iškėlė dar 2021 m. pateiktą reikalavimą, kad NATO atitrauktų savo karius iš Rytų Europos, įskaitant Lenkiją.
Per beveik penkerius metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą jos vakarinė kaimynė Lenkija ne kartą pranešė apie į šalies oro erdvę įskridusius ar jos teritorijoje nukritusius nuklydusius skraidančiuosius objektus.
Varšuva yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Per Lenkiją Vakarų šalys gabena ginkluotę Ukrainai, be to, šalis priėmė daugiau kaip milijoną ukrainiečių pabėgėlių.
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