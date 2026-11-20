Tai pirmosios didelio masto Daugianacionalinių pajėgų Ukrainai (MNF-U) pratybos, skirtos įvertinti sąjungininkų pasirengimą prisidėti prie Ukrainos saugumo užtikrinimo ir jos ginkluotųjų pajėgų atkūrimo pasibaigus Rusijos pradėtam karui, rašoma Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime spaudai.
„Lietuvos dalyvavimas šiose pratybose – svarbus indėlis į bendras sąjungininkų pastangas stiprinti ilgalaikį Ukrainos saugumą ir Europos gynybą. Kartu su kitomis koalicijos valstybėmis prisidedame prie daugianacionalinių pajėgų pasirengimo, tarpusavio sąveikos stiprinimo ir gebėjimo koordinuotai vykdyti būsimas užduotis.
Būti vieningiems ir laikytis kartu ypatingai svarbu po penktadienio ryto įvykių Lenkijoje, kur netoli pratybų vietos nukrito rusijos raketos ir dronas“, – Krašto apsaugos ministerijos pranešime cituojamas ministras R. Kaunas.
Pratybose dalyvauja 2,8 tūkst. karių
Kaip rašoma pranešime, lapkričio 9–22 d. vykstančiose pratybose dalyvauja apie 2 800 karių iš 11 valstybių. Tarp jų ir Lietuvos karių. Pratybose daugiausia dėmesio skiriama pajėgų operaciniam pasirengimui ir gebėjimui veikti kartu. Treniruojamasi perdislokuoti karius, karinę techniką ir aprūpinimo priemones, užtikrinti pajėgų apsaugą, vykdyti vadovavimo ir valdymo procedūras bei integruoti skirtingų valstybių karinius vienetus.
Taip pat vertinamas pasirengimas užtikrinti civilinės aviacijos skrydžių saugumą ir vykdyti jūrinių minų šalinimo operacijas. Šios užduotys būtų itin svarbios siekiant atkurti saugią komercinę laivybą Ukrainos uostuose.
Pagrindinės sausumos ir oro komponentų pratybos vyksta Lenkijoje, kurioje priimamos dalyvaujančios pajėgos. Jūrinis komponentas treniruojamas Stambule, Turkijoje, o bendras pratybų vadovavimas ir koordinavimas vykdomas iš operacijų vadavietės Paryžiuje.
Daugianacionalinės pajėgos Ukrainai (MNF-U) yra karinė „Norinčiųjų koalicijos“ dalis, kuriai kartu vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Šias pajėgas numatoma dislokuoti Ukrainoje pasibaigus karo veiksmams ir gavus Ukrainos vyriausybės prašymą.
Pagrindinis MNF-U tikslas – padėti atkurti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, stiprinti šalies gynybinius pajėgumus, prisidėti prie saugios oro ir jūrų erdvės užtikrinimo bei padėti atgrasyti nuo galimos būsimos agresijos.
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