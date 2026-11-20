Penktadienį Seimo narys Ignas Vėgėlė pristatė savo ir bendraminčių kuriamos partijos programą.
Paaiškėjo, kad energetikos bendrovei „Ignitis grupė“ nuo kitų metų sausio pradės vadovauti Vytenis Koryzna, pakeisiantis dabartinį grupės vadovą Darių Maikštėną.
Užsienio aktualijose – Lenkijoje sudužusios dvi Rusijos raketos ir, kaip įtariama, reaktyvinis dronas, Jungtinės Karalystės ir ES sudaryti susitarimai bei Mianmaro reakcija į istorinį Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą dėl rohinjų genocido.
LIETUVOS ĮVYKIAI
Seimo nario Igno Vėgėlės ir jo bendraminčių kuriamos partijos „Piliečių Lietuva“ steigiamasis suvažiavimas vyks sausį. Politinė jėga pristatė 11 punktų programą, kuria išsakomi įsipareigojimai Lietuvai. Tarp jų – siekis, kad svarbiausius valstybės klausimus tiesiogiai spręstų tauta. Siūloma perpus sumažinti referendumui inicijuoti reikalingų piliečių skaičių – nuo 300 tūkst. iki 150 tūkst., o referendumo galiojimo kartelę nuleisti nuo 50 iki 40 proc. rinkėjų. Siekiama suteikti 25 tūkst. piliečių teisę inicijuoti įstatymus, o Konstitucinio Teismo teisėjų skyrimui numatyti piliečių pritarimą. Be to, numatoma telkti piliečius Lietuvai. Siūloma Seimo narių skaičių mažinti nuo 141 iki 101, atsisakyti daugiamandatės rinkimų sistemos, o svarbiausias bylas teisėjams nagrinėti kartu su visuomenės atstovais. „Piliečių Lietuva“ taip pat siūlo įvesti viešą politikų pažadų stebėseną ir jų vykdymo kontrolę, o diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis vertinti pagal Lietuvos interesus, o ne ideologines simpatijas. Partija žada bent 1 mlrd. eurų iš „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) rezervų skirti gimstamumui skatinti ir pensijoms, o būtiniausių maisto produktų krepšeliui taikyti 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą. Taip pat numatoma griežtinti taisykles migrantams, neapmokestinti nekilnojamojo turto, mažinti eiles gydymo įstaigose ir užtikrinti nemokamą viešąjį transportą moksleiviams, studentams bei senjorams.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius palaiko Seime svarstomą iniciatyvą atsisakyti Lietuvos etnografinio regiono pavadinimo Suvalkija, įstatyme įtvirtinant vieną, istoriškai autentišką pavadinimą Sūduva. Vyriausybės vadovės sakė esantis už istorinės atminties ir istorinių šaknų laikymąsi. Tai numatančias Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisas vasarą pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Po pateikimo joms buvo pritarta plenarinių posėdžių salėje. Pasak projekto iniciatorių, pritarus pataisoms, įstatyme bus įtvirtintas „vienas autentiškas, baltų genčių paveldą atspindintis regiono pavadinimas“, suderintas su krašto bendruomenės ir Etninės kultūros globos tarybos pozicija. Šiuo metu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme etnografinis regionas įvardijamas dvejopu „Suvalkijos (Sūduvos) pavadinimu, greta kitų regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.
Moterų organizacijos siūlo rinkimų sąrašuose numatyti kvotas moterims. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos valdybos narė, Socialinių inovacijų fondo direktorė Audronė Kisielienė sako, kad Seimui siūlys priimti tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas. Pasak jos, siekiama, kad Rinkimų kodekse būtų įtvirtintas bent 40 proc. vienos lyties atstovų dalyvavimas rinkimuose. Taip pat planuojama parengti Lygių galimybių įstatymo pataisas, siūlančias suteikti įgaliojimus Lygių galimybių kontrolieriui stebėti, kaip įgyvendinamas nediskriminacijos principas politinėse partijose ir garantuojama lyčių lygybė.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Sveikatingumo technologijų grupė „Kilo“ sustabdė penkių programėlių reklamą ir pardavimą naujiems vartotojams. Pasak grupės vadovo Žygimanto Surinto, „Kilo“ rinkodaroje galėjo būti naudojami nepažymėti dirbtinio intelekto (DI) sugeneruoti asmenys ir nepagrįsti sveikatos teiginiai. Grupės teigimu, dėl šio sprendimo ji neteko daugiau kaip 2 mln. eurų pajamų. Apribojimai taikomi „Cardi Health“, „Joggo“, „MyBody“, „MyDiabetes“ ir „BB Fasting“ programėlėms, taip pat peržiūrima „InnerFlo“ kūrėjos bendrovės veikla. Tęsdama spalį pradėtą auditą, „Kilo“ įvedė bendrą rinkodaros standartą: DI sukurtas turinys turi būti pažymėtas, sveikatos teiginiai pagrįsti, o prenumeratos sąlygos aiškiai nurodytos. Bendrovės „Pulsetto“ valdyba lapkričio 10 dieną taip pat laikinai sustabdė pardavimus. Ž. Surintas pabrėžė, kad nors „Kilo“ pati produktų nekuria ir jų rinkodaros nevaldo, kaip investuotoja siekia užtikrinti atsakingesnę grupės įmonių veiklą.
Valstybinei energetikos bendrovei „Ignitis grupė“ nuo 2027 m. sausio pradės vadovauti Vytenis Koryzna, pakeisiantis dabartinį grupės vadovą Darių Maikštėną, nors anksčiau planuota, kad vadovų pasikeitimas įvyks kovo pradžioje. Kaip penktadienį pranešė įmonė, „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba ir valdyba galutinai patvirtino V. Koryznos paskyrimą grupės valdybos pirmininku ir vadovu. Pasak bendrovės, vadovavimo perdavimo procesas vyksta sparčiau, nei planuota, todėl jį numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos. V. Koryzna šiuo metu jau yra „Ignitis grupės“ valdybos narys, atsakingas už energetikos rinkų ir komercijos sritį. Bendrovė taip pat informuoja, kad vykdoma naujo valdybos nario, kuris perims šias V. Koryznos atsakomybes, atranka.
Premjero teigimu, Lietuva siekia pritraukti daugiau gynybos pramonės investicijų, tačiau jų plėtrai iššūkių kelia bendruomenių pasipriešinimas ir darbuotojų trūkumas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, valstybė investuotojams siūlo įvairias paskatas ir „žaliąjį koridorių“, tačiau ne visos bendruomenės palankiai vertina galimą sprogmenų ar šaudmenų gamyklų kaimynystę. Jo teigimu, investuotojams vis sunkiau rasti darbuotojų, o Lietuva jau nebėra pigios darbo jėgos šalis. M. Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad darbuotojų poreikį stebi Užimtumo tarnyba, o prireikus sprendžiami darbuotojų iš trečiųjų šalių kvotų klausimai.
Nuo penktadienio įsigalioja griežtesnė vartojimo kreditų tvarka. Telefonų, modemų ir maršrutizatorių pirkimas išsimokėtinai nuo šiol bus laikomas vartojimo kreditu, todėl prieš sudarant sutartį reikės įvertinti pirkėjo pajamas, finansinius įsipareigojimus ir galimybes grąžinti kreditą. Iki šiol ši tvarka nebuvo taikoma telekomunikacijų bendrovėse kartu su ryšio paslaugomis įsigyjamai įrangai. Taip pat nuo 75 iki 40 proc. mažinama maksimali metinė vartojimo kreditų palūkanų norma. Lietuvos banko (LB) atstovės Mildos Stankuvienės teigimu, pakeitimais siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą ir mažinti persiskolinimo riziką.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen siūlo penktadaliu sumažinti valstybės tarnautojų skaičių. Jos teigimu, tokia priemonė padėtų taupyti biudžeto lėšas, o panašių tikslų siekia ir Nyderlandai bei Latvija. Politikė taip pat ragina spręsti vadinamųjų nedarbo spąstų problemą, kai pradėję dirbti žmonės dėl prarandamų išmokų gali gauti mažesnes pajamas. V. Čmilytė-Nielsen kritikuoja ir 2027 metų biudžeto projektą, kuriame, jos vertinimu, pajamos suplanuotos pernelyg optimistiškai, o išlaidos įvertintos nepakankamai.
LIETUVOS TEISĖTVARKOS AKTUALIJOS
Jėzaus skulptūrą Vilniaus senamiestyje sudaužiusiam Jungtinės Karalystės piliečiui Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras siūlo skirti 8 tūkst. eurų baudą ir šią bylą baigti baudžiamuoju įsakymu, nerengiant žodinio teismo posėdžio. Jungtinės Karalystės pilietis A. M. G. (gim. 1989 m.) prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi, jis visiškai atlygino Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovei padarytą žalą. Tyrimo duomenimis, lapkričio 12-osios naktį užsienietis išniekino Vilniuje, Dominikonų gatvėje, Dievo Gailestingumo šventovės, kuri yra Katalikų Bažnyčios dievogarbos ir liturginių apeigų vieta, kieme esantį kryžių su Nukryžiuotojo Jėzaus statula. Po apklausos britui buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą ir skirtos kardomosios priemonės – asmens dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Vilniaus regiono apylinkės teismas ikiteisminiam tyrimui papildyti grąžino Trakų rajono sveikatos centro direktorės bei buvusios Seimo narės Dangutės Mikutienės bylą dėl galimo dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo. Šioje byloje D. Mikutienė kaltinama, kad, eidama Trakų ligoninės direktoriaus pareigas, galimai neteisėtai pasisavino jai patikėtą ligoninės turtą – 250 eurų. Perduodamas bylą prokurorui teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu ne visos bylai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės buvo pakankamai ištirtos. Anksčiau prokuratūra skelbė, kad, ikiteisminio tyrimo duomenimis, D. Mikutienė būdama Trakų ligoninės (šiuo metu Trakų rajono sveikatos centras) direktore 2022 m. suklastojo dokumentą, kuriuo dviem darbuotojoms buvo skirti priedai prie atlyginimo, kuriuos pastarosios pervedė į direktorės asmeninę sąskaitą.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Į Lenkijos teritoriją pataikė dvi Rusijos raketos ir, kaip įtariama, reaktyvinis dronas. Varšuvos teigimu, niekas nenukentėjo. Šie objektai įskrido į Lenkijos oro erdvę Rusijai intensyviai atakuojant kaimyninę Ukrainą. NATO narė apkaltino Maskvą surengus „tyčinę provokaciją“ netoli vietos, kur tūkstančiai Europos karių dalyvauja pratybose. Pareigūnai patvirtino, kad viena raketa Ch-101 nukrito rytinėje šalies dalyje esančioje Novy Lipoveco gyvenvietėje. Kitoje vietoje nukrito dar viena raketa, o trečioje – reaktyviniu varikliu varomas dronas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad viskas rodo, jog šie objektai į Lenkijos teritoriją pateko neatsitiktinai. Jis sakė paprašęs NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte, kuris šeštadienį lankysis Varšuvoje, pateikti rekomendacijų, kaip sustiprinti Aljanso rytinį flangą. Maskva Lenkiją laiko viena priešiškiausių Europos valstybių, o Varšuva pastaraisiais mėnesiais perspėjo apie padažnėjusias Rusijos diversijas savo teritorijoje.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Andy Burnhamas ir aukščiausi Europos Sąjungos (ES) pareigūnai Briuselyje vykusiame viršūnių susitikime sudarė susitarimus, kuriais siekiama palengvinti prekybą ir jaunimo judumą. Šis susitikimas buvo pristatytas kaip pirmasis žingsnis siekiant atkurti santykius po „Brexito“. Briuselyje sudaryti trys pagrindiniai susitarimai: dėl biurokratinių kliūčių maisto produktų eksportui mažinimo, dėl abiejų pusių prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemų susiejimo ir dėl vadinamosios „jaunimo patirties programos“. Britų įmonės vėl galės lengviau eksportuoti prekes į Europą, o 100 tūkst. jaunesnių nei 30 m. asmenų iš abiejų pusių bus suteikta galimybė iki trejų metų gyventi kitos pusės teritorijoje, dirbti, studijuoti ar keliauti. Pasak A. Burnhamo, šios priemonės, dėl kurių buvo deramasi dar prieš jam pradedant eiti ministro pirmininko pareigas, padės atitaisyti dalį „Brexito“ padarytos žalos.
Karinė vyriausybė Mianmare kaip „neteisingą“ atmetė istorinį Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad prieš musulmonų rohinjų mažumą buvo vykdomas genocidas. Ketvirtadienį Tarptautinis Teisingumo Teismas nusprendė, kad 2017 metais Mianmare buvo vykdomas rohinjų genocidas. Teismo pirmininkas Yuji Iwasawa pareiškė, kad Mianmaro saugumo pajėgos nužudė tūkstančius rohinjų civilių, vykdė plataus masto seksualinį smurtą ir itin žiauriai elgėsi su vaikai. Dėl to šimtai tūkstančių musulmonų mažumos atstovų pabėgo į Bangladešą. TTT konstatavo, kad Mianmaro ginkluotųjų pajėgų veiksmai rodė ketinimą visiškai arba iš dalies sunaikinti rohinjus kaip grupę. Žmogaus teisių organizacijos po šio teismo sprendimo paragino įvesti karines ir ekonomines sankcijas Mianmarui.
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