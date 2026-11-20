Apie tai D. Trumpas kalbėjo penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje.
Naujausi Trumpo pareiškimai apie Rusijos karą prieš Ukrainą
D. Trumpas gynė savo sprendimą pavadinti Rusijos prezidentą V. Putiną draugu, tačiau pareiškė negalintis pasakyti, ar Rusijos lyderis yra Jungtinių Valstijų draugas.
Prieš kelias dienas Kinijoje D. Trumpas nustebino pasaulį šiltai sutikdamas Rusijos prezidentą ir ne kartą pavadindamas jį savo „draugu“. Penktadienį per spaudos konferenciją jis šių žodžių neišsižadėjo.
Prezidentas respublikonas, regis, išsisuko nuo klausimo, ar laiko V. Putiną Jungtinių Valstijų draugu.
„Negaliu kalbėti Amerikos vardu“, – sakė jis, plačiau nepaaiškindamas savo atsakymo.
Tuo pačiu metu jis pareiškė, kad laiko Kremliaus vadovą žmogumi, su kuriuo „palaiko labai gerus santykius“.
„Ir iš tiesų jie tikrai puikūs. Jis turi daug branduolinio ginklo – pagal jo kiekį jis užima antrą vietą po mūsų. Tai labai gerai“, – sakė D. Trumpas.
Kartu jis pareiškė, kad V. Putinui „šiuo metu yra sunku“ dėl karo Ukrainoje.
„Jam dabar sunku, nes jis yra kare, kuris turėjo tęstis vieną dieną, bet tęsiasi penktus metus, daug žmonių žūsta abejose pusėse“, – pareiškė D. Trumpas.
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