Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė
Gentvilas įvertino naują socdemų užmojį: pastangos įtikti „turi cinišką atspalvį“
Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas teigia, kad dabartinės Vyriausybės siūlymas dalį Šeimos pakete numatytų priemonių palikti įgyvendinti jau būsimiems valdantiesiems atrodo ciniškai. „Dažnai tos meile trykštančios socialdemokratų pastangos įtikti žmonėms gali irgi turėti tokį cinišką atspalvį: pademonstruoti, kaip mes jumis rūpinamės, bet pasirūpins kiti – tai yra nuo 2029 metų“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė E. Gentvilas.
(11)Aktualijos 2026-09-13
Sinkevičius apie Budriui iškeltą uždavinį dėl Kinijos: tai nėra varžybos, kuriose turėtume skubėti
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui iškeltas uždavinys normalizuoti santykius su Kinija neturėtų tapti paskata karštakošiškai skubėti. „Tai nėra kažkokios varžybos, kur mes turėtume skubėti. Mes turime situaciją, kuri nėra paprasta, bet tai tikrai nėra dabartinio ministro ar dabartinės Vyriausybės nuopelnas“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-09-06
Nausėda apie tarnybos siekį iš šeimos atimti mirusį vaiką: „Taip negali būti“
Paaiškėjus, kad Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT) siekė iš šeimos paimti jau mirusį kūdikį, prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja, kad panašios situacijos ateityje negali pasikartoti. Vis tik mirusio kūdikio šeimai užuojautą reiškiantis šalies vadovas pabrėžia, kad tėvų teisės taip pat yra neatsiejamos ir nuo pareigos užtikrinti vaikų saugumą. „Tėvų teisės yra susijusios ir su tėvų pareigomis.
Aktualijos 2026-07-31
REKLAMA
REKLAMA
Seime pradėjo pypsėti Skvernelio apykojė: „Reikalauja manęs išeiti į lauką“
Antradienį žurnalistams pradėjus uždavinėti klausimus korupciją įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui, staiga suveikė politiko apykojė – prietaisas pradėjo pypsėti. Pasak politiko, toks atvejis jau ne pirmas, dėl to jam esą teko nutraukti ir balsavimą. „Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes manęs reikalauja išeiti į lauką. Aš jums rodau, kad man yra siunčiamas signalas, aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes šitas prietaisas reikalauja manęs išeiti į lauką.
Aktualijos 2026-07-14
Matulionis atskleidė, kas keisis NATO misijoje Lietuvoje
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šis žingsnis sudarys ir galimybes pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus.
Aktualijos 2026-07-13
Robertas Duchnevičius mįslingai prabilo apie naują karjeros posūkį: „Kalbamės“
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmasis vicepirmininkas Robertas Duchnevičius pripažįsta, kad ne kartą kalbėjosi su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi apie galimybę prisijungti prie naujai formuojamo ministrų kabineto. Politikas akcentuoja nenorintis palikti darbo Vilniaus rajono mero pareigose, tačiau patvirtinti, kad jo nebus naujojoje Vyriausybėje, teigia kol kas negalįs. „Nieko negaliu atsakyti dėl to, kad neturime mes jokių paveikslų.
Aktualijos 2026-06-28
REKLAMA
REKLAMA
Oleką Seimo pirmininko kėdėje gali pakeisti politikė
Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailskienę, kuri vadovavimą ministerijai turėtų perleisti Ingai Ruginienei, norėtų matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje. „Jūratę Zailskienę tikrai norėtume matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje, ji tikrai puikiai su tuo susitvarkys.
Aktualijos 2026-06-25
Sinkevičius penktadienį susitiks su Nausėda: pristatys demokratų kandidatus į ministrus
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius tikina penktadienį gavęs kvietimą susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda. Demokratų lyderis susitikimo metu šalies vadovui ketina pristatyti partijos deleguojamus kandidatus vadovauti Energetikos, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms. „Rytoj susitinku su prezidentu, įvardinsiu pirmiausia juos (kandidatus – ELTA) prezidentui.
Aktualijos 2026-06-25
Nausėda su Sinkevičiumi aptarė galimus kandidatus į ministrus
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia susitikimo su į premjerus deleguojamu socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi metu aptaręs galimus kandidatus į ministrų pozicijas. Nors, pasak jo, kol kas galutinis ministrų kabineto vaizdas dar nėra aiškus, tačiau kalbėdamas apie galimus pokyčius, šalies vadovas užsimena apie vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę nutekėjusių Registrų centro duomenų istorijoje.
Aktualijos 2026-06-24
REKLAMA
REKLAMA
Savickas neatskleidžia, ar bus teikiamas energetikos ministru, tačiau tikina: neatmesčiau tokio pasiūlymo
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas neatsako, ar viešoje erdvėje sklandančios kalbos, kad jam naujojoje Vyriausybėje numatytas energetikos ministro portfelis, yra teisingos. Visgi politikas tikina, kad energetikos sritis jam nėra svetima, o gavęs pasiūlymą būti šios ministerijos vadovu, jo neatmestų. „Aš norėčiau išlaikyti bendrą principą, bet iš esmės galime kalbėti apie sritį kaip tokią, tai tikrai nesijaučiu svetimas šiai sričiai.
Aktualijos 2026-06-21
Šį postą Seime Sinkevičius patikėtų opozicijos atstovui: „Galima rasti tinkamą žmogų“
Premjeru tapti ketinantis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad anksčiau valdantiesiems priklausęs Seimo Audito komiteto pirmininko postas turėtų atitekti opozicijai. „Lyg ir buvo sutarimas, kad pusę kadencijos to komiteto vadovu turėtų būti asmuo iš valdančiosios daugumos, kitą pusę, antrą pusę, turėtų būti opozicijos atstovas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-06-18
Olekas prabilo apie permainas Seime: viskas dar derinama
Formuojantis naujai valdančiajai daugumai, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad kitą savaitę su parlamentinių frakcijų seniūnais ketinama apsitarti dėl pokyčių komitetuose. Anot jo, kol kas nėra nutarta nei dėl naujų komitetų pirmininkų, nei dėl to, kas bus deleguojama į Seimo vicepirmininkų pareigas.
Aktualijos 2026-06-18
REKLAMA
REKLAMA
Vaikšnoras: Lietuvos kariai galėtų būti siunčiami į Hormuzą
Lietuva yra pasiruošusi siųsti paruoštas karių grupes į Hormuzo sąsiaurį, jei toks poreikis vis dar būtų, tikina kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. „Dėl Hormuzo planavimas vyksta, turime paruoštas (karių – ELTA) grupes, kurias buvome numatę. Tai dabar pasitikslinsime, nes dabar ką tik šviežiai viskas įvyko, ar dar yra poreikis. Nes jeigu dar minos plaukioja po vandeniu ar dar kažkur, reikia užtikrinti saugią laivybos navigaciją Hormuzo sąsiauryje“, – „Žinių radijui“ teigė R. Vaikšnoras.
Aktualijos 2026-06-18
Iš Verygos – naujausia žinia dėl koalicijos: „Sprendimas yra priimtas“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad antradienio vakarą posėdžiavusi partijos taryba pritarė jungimuisi prie naujai formuojamos valdančiosios daugumos ir parengtai koalicinei sutarčiai. „Šiandieną buvo tik vienas klausimas posėdžio darbotvarkėje – dalyvavimas naujoje koalicijoje ir nauja koalicijos sutartis. Tai pristatėme visą derybų procesą, kas ten yra (sutartyje – ELTA) papildyta.
Čmilytė-Nielsen kritikuoja Sinkevičiaus delsimą apsispręsti dėl premjero posto: LSDP silpnina savo derybines pozicijas
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia, kad tai, jog naują koaliciją formuojantys socialdemokratai vis dar negali atsakyti, kas užims premjero pareigas, politiškai yra nesuvokiama.
Aktualijos 2026-06-14
REKLAMA
REKLAMA
Opozicija trauktis neketina: dėl LRT pataisų kreipsis į Konstitucinį Teismą
Prezidentui Gitanui Nausėdai pasirašius Seime priimtas ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, opozicija neatsitraukia nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į Konstitucinį Teismą. „Mes raginome prezidentą nepasirašyti, jis padarė savo pasirinkimą, tai šia prasme mes kažkuo nesame nustebę tokiu pasirinkimu. O dabar viskas persikels į Konstitucinį Teismą“, – Eltai sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-06-12
Naujausi sprendimai dėl koalicijos – paaiškėjo, kas laukia toliau
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą, jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. „Redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė. Taip, kaip ir planavome, nereikėjo visos dienos, užteko vieno gero pusdienio. Iš esmės apimtyje, kas buvo susiję su turiniu, buvo trys skirtingi dokumentai: socialdemokratų, valstiečių žaliųjų ir mūsų.
Aktualijos 2026-06-12
Per LGBTQ+ bendruomenės eitynes Vilniuje sulaikyti 8 asmenys
Vilniuje vykstant daugiatūkstantinėms LGBTQ+ bendruomenės organizuojamoms eitynėms „Už lygybę“, sulaikyti 8 asmenys, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK). „Šiuo metu vienas asmuo sulaikytas ir įtariamas narkotinių medžiagų turėjimu, aplinkybės tikslinamos“, – Eltai teigė AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Pasak policijos atstovo, kol kas nėra aišku, kokias medžiagas asmuo galėjo turėti ar platinti.
Aktualijos 2026-06-06
REKLAMA
REKLAMA
Prieš LGBTQ+ bendruomenės eitynes surengtas protestas: skalbėjo maldos ir giesmės
Vilniaus centre daugiatūkstantinei miniai žygiuojant LGBTQ+ bendruomenės organizuojamose eitynėse „Už lygybę“, prie Katedros susirinko daugiau nei šimtas protestuotojų. Katedros prieigose susirinkę piketo dalyviai giedojo krikščioniškas giesmes, meldėsi, laikė trispalves vėliavas, buvo pasipuošę krikščioniška atributika.
Aktualijos 2026-06-06
Iš Oleko – signalai dėl koalicijos ateities: „Viską išgirsite šeštadienį“
Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartoja nematantis pagrindo keisti valdančiąją koaliciją. Vis tik, pasak jo, galutiniai sprendimai paaiškės šeštadienį vyksiančioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryboje. „Man atrodo, kad nėra (pagrindo keisti koaliciją – ELTA), bet viską išgirsite šeštadienį“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas. Tačiau parlamento pirmininkas nenorėjo prognozuoti, kokį sprendimą priims partija. „Aš nesu koks nors pranašas.
Aktualijos 2026-06-04
Sinkevičius: Godliausko pasitraukimas iš viceministro pareigų – ne dėl politinės įtakos
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad krašto apsaugos viceministroTomo Godliausko pasitraukimas iš pareigų nėra nulemtas politinės intervencijos siekiant į ministeriją sustatyti partinius žmones. „Ne, tai yra darbinės aplinkybės. Robertas Kaunas jas, matyt, plačiau paaiškins. Tai nėra kažkokia politinė, partinė intervencija, kad mes turėtume turėti daugiau asmenų su partiniais bilietais.
Aktualijos 2026-06-02
REKLAMA
REKLAMA
Šakalienė apie Kauno tvarkymąsi su dronais Lietuvoje: „Narcisizmu šitas ministras neserga“
Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė mano, kad naujajam ministerijos vadovui Robertui Kaunui šią sudėtingą situaciją valdyti sekasi gana neblogai. Socialdemokratė pabrėžia – nors ministras turi vos kelių mėnesių darbo krašto apsaugos sistemoje patirtį, jis gilinasi į savo naująsias pareigas ir daug dirba.
Aktualijos 2026-05-24
Sodyba, kur nukrito dronas – vos už 300 metrų: žmogus nuolaužas rado pjaudamas žolę
Sekmadienį pasklidus informacijai apie Utenos rajone nukritusį droną, pirmadienį policijos atstovai pateikė dar daugiau naujų detalių. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis pirmadienį žurnalistams sakė, kad šiuo metu rasti, įtariama, drono fragmentai, o dalis nuolaužų yra įstrigusios į žemę.
Aktualijos 2026-05-18
Sinkevičius apie kratas pas „aušriečius“: netrukus priimsime sprendimą dėl koalicijos
Paaiškėjus, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime bei partijos būstinėje, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia neabejojantis, kad teisėsaugos institucijos dirba nešališkai.
Aktualijos 2026-05-14
REKLAMA
REKLAMA
Žemaitaitis toliau kritikuoja VTEK sprendimą: „Šimtas metų man visos tos etikos ir VTEK“
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) konstatavus, kad nuomodamas automobilį savo vadovaujamai partijai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą, pats politikas šį sprendimą vadina politikavimu. „Aušriečių“ lyderis neigia padaręs pažeidimą, tačiau tikina etikos sargų sprendimo teismui skųsti nematąs prasmės.
Aktualijos 2026-04-28
Puchovičius įspėja LSDP dėl koalicijos su demokratais: po Skvernelio pasitraukimo niekas nepasikeis
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius įsitikinęs, kad korupcijos byloje figūruojančiam Sauliui Skverneliui pasitraukus iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, ši partija netaps patrauklesne ir sukalbamesne koalicijos partnere. Todėl „aušrietis“ tikina pernelyg nesureikšminantis pastaruoju metu tarp demokratų ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vykstančių neoficialių pokalbių.
Aktualijos 2026-04-26
Sinkevičius apgailestauja, kad neveiksni koalicija daro žalą valstybei
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad prieš diskutuojant apie galimą koalicijos ateitį socialdemokratai turėtų patys sau atsakyti į klausimą, kas jie tokie yra ir su kokioms politinėmis jėgomis jiems pakeliui. Visgi demokratų lyderis pripažįsta, kad jam apmaudu, jog, pasak jo, neveiksni koalicija daro žalą valstybei.
Aktualijos 2026-04-19
REKLAMA
REKLAMA
Iš Virginijaus Sinkevičiaus – svarstymas eiti į Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkus
Laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius tikina neabejotinai svarstysiantis galimybę dalyvauti rudenį vyksiančiuose partijos pirmininko rinkimuose, jei politinės jėgos skyriai išreikš pasitikėjimą ir iškels jo kandidatūrą. „Man teko atsakomybė šiuo labai sudėtingu laikotarpiu surasti balansą to mūsų laivo.
Aktualijos 2026-04-19
Sinkevičius neatskleidžia kortų: sprendimai dėl koalicijos paaiškės pasikeitus vadovybei
Tęsiantis diskusijoms dėl darbo koalicijoje su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) bent kol kas pokyčių valdančiojoje daugumoje nesiima. Anot laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, konkretūs sprendimai paaiškės pasikeitus politinės jėgos vadovybei. „Partija ir taryba konstatavo, kad tai yra strateginės reikšmės sprendimas ir visuotinai sutarė, kad jis bus daromas po suvažiavimo, kada bus išrinkta nauja partijos vadovybė.
Aktualijos 2026-04-16
Premjerė apie koalicijos alternatyvas: „Bet kuris iš variantų yra galimas“
Stambaus masto korupcijos byloje figūruojančiam Sauliui Skverneliui pasitraukus iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, premjerė Inga Ruginienė nenoriai komentuoja šios politinės jėgos perspektyvas valdančiojoje koalicijoje pakeisti „Nemuno aušrą“. Vyriausybės vadovė akcentuoja, kad šiuo metu bet kuris iš koalicijos variantų yra galimas, nors ir pripažįsta, kad realių alternatyvų nėra daug.
Aktualijos 2026-04-15
REKLAMA
REKLAMA
Čmilytė-Nielsen kirto Nausėdai: „Prezidentas smarkiai, tragiškai vėluoja“
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia, kad pastaruoju metu pasigirdę prezidento Gitano Nausėdos raginimai socialdemokratams persvarstyti koaliciją su „Nemuno aušra“ atrodo silpnai ir yra tragiškai pavėluoti. Anot jos, šalies vadovas savo pastabas jau išsako ne iš galios pozicijos, nes daugiausia mandatų parlamente turinti politinė jėga nebėra linkusi į jas atsižvelgti taip, kaip kadencijos pradžioje.
Aktualijos 2026-04-12
Sinkevičius: kol kas nepradedamos derybos dėl galimų pokyčių koalicijoje
Galimybės persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį neatmetantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kol kas jokios oficialios derybos su viešoje erdvėje realiausia alternatyva „Nemuno aušrai“ įvardinama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nevyksta. Socialdemokratų lyderis taip pat tikina neatmetantis nei mažumos Vyriausybės, nei kitų galimų scenarijų.
Mindaugas Sinkevičius mato konkurenciją tarp prezidento ir premjerės
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad premjerės Ingos Ruginienės pasakymas, kad ji galėtų tinkamai atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT), nėra pasikėsinimas perimti šią prerogatyvą iš prezidento. Visgi, socialdemokratas pripažįsta, kad tam tikra konkurencija taip Prezidentūros ir Vyriausybės egzistuoja. „Vietos po saule, aš manau, užtenka visiems.
Aktualijos 2026-04-05
REKLAMA
REKLAMA
Grunskienė: pažeidimų „Nemuno aušros“ finansavime nustatyta dar prieš tyrimo atnaujinimą
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia turinti žinių, kad pažeidimų „Nemuno aušros“ finansavime buvo nustatyta ir iki ikiteisminio tyrimo atnaujinimo. Vis tik, pasak jos, jie neviršijo įstatyme numatytos sumos, dėl kurios būtų galima taikyti baudžiamąją atsakomybę. „Aš supratau, kad (pažeidimų – ELTA) buvo nustatyta, tačiau ne iki tam tikros sumos“, – „Žinių radijui“ teigė N. Grunskienė.
Aktualijos 2026-04-02
Olekas neigia kalbas apie mainus su „Nemuno aušra“ dėl palaikymo poligonui: tokio reikalavimo negirdėjau
Seimo pirmininkas Juozas Olekas neigia kalbas, esą „Nemuno aušra“ reikalauja socialdemokratų palaikymo jiems svarbiems įstatymo projektams mainais į „aušriečių“ balsus Kapčiamiesčio poligono steigimą numatančiam įstatymui.
Aktualijos 2026-03-30
Nausėda pakomentavo kalbas apie konkurenciją su Ruginiene
Premjerei Ingai Ruginienei antradienį nusprendus Vyriausybėje sušaukti Nacionalinę saugumo komisiją (NSK) tuo pat metu, kai Prezidentūroje vyksta pasitarimas užsienio politikos ir saugumo klausimais, šalies vadovas Gitanas Nausėda tikina tiesioginės konkurencijos su ministre pirmininke neįžvelgiantis. Anot jo, šių susitikimų pobūdis buvo skirtingas.
Aktualijos 2026-03-24
REKLAMA
REKLAMA
Prezidentūra apie kalbas, kad Lenkija prašo nuo jos teritorijos atitraukti Kapčiamiesčio poligoną: „Tai yra nesusipratimas“
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija, jog Lenkija siekia, kad planuojamas steigti Kapčiamiesčio poligonas būtų atitrauktas nuo šios šalies teritorijos, yra nesusipratimas. Anot jo, Lenkija jokių papildomų reikalavimų dėl šio poligono Lietuvai nėra išsakiusi.
Aktualijos 2026-03-24
Nausėda įvertno trijų politikų susitikimą su Coale‘u: prieš tai reikėtų išsiaiškinti, kam jie atstovauja
Seimo nariams Ignui Vėgėlei, Rimui Jonui Jankūnui ir europarlamentarui Petrui Gražuliui susitikus su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje Johnu Coale'u, prezidentas Gitanas Nausėda prieš panašius susitikimus ragina išsiaiškinti, kokias vertybes šie politikai gina. Šalies vadovas svarsto, kad gal tada ir noro tokiems susitikimams būtų mažiau.
Aktualijos 2026-03-19
Ruginienė: Lietuva šiuo metu nesvarsto baltarusiškų kalio trąšų tranzito atnaujinimo
Su Vilniuje viešėjusiu Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u susitikusi premjerė Inga Ruginienė teigia, kad šiuo metu diskusijos dėl baltarusiškų kalio trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo su amerikiečiais nevyksta jokiuose lygmenyse. Todėl Vyriausybės vadovė ragina neeskaluoti šios temos. „Iš tikrųjų noriu visų paprašyti neeskaluoti šitos temos. Niekada, nuo pat rudens, nebuvo jokios temos, jokio klausimo keliamo šita tematika.
Aktualijos 2026-03-19
REKLAMA
REKLAMA
Sinkevičius nurodė, iki kada apsispręs dėl dalyvavimo LSDP pirmininko rinkimuose
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę žada apsispręsti dėl dalyvavimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimuose. „Aš šią savaitę turbūt padarysiu galutinai (sprendimą – ELTA), nes mano skyrius dar turės susirinkimą šią savaitę, tai bus proga pasišnekėti su savo partiečiais ir savo bendražygiais“, – žurnalistams po pirmadienio vakarą vykusio LSDP valdybos posėdžio sakė M. Sinkevičius. Gegužę vyks LSDP pirmininko rinkimai.
Iš bendražygių – kritikos strėlės Olekui: dalis nepatenkinti jo darbu
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas mano, kad valdančiųjų sprendimas nedalyvauti balsavime dėl nepasitikėjimo Seimo pirmininku Juozu Oleku buvo priimtas dėl to, kad pats parlamento vadovas nėra įsitikinęs, ar balsuojant slaptai sulauktų reikiamo palaikymo iš savo bendražygių. Pasak opozicijoje dirbančio parlamentaro, jei Seimo pirmininkas būtų jautęsis saugiai, jam pačiam būtų paranku pademonstruoti, kad pasitikėjimas juo nesusvyravo.
Aktualijos 2026-03-15
Islandijos prezidentė kreipėsi į Lietuvą: mūsų šalis visada didžiuosis
Seime minint Kovo 11-ąją, Islandijos prezidentė Halla Tomasdottir vaizdo įrašu kreipėsi į susirinkusiuosius, akcentuodama, kad jos šalis visada didžiuosis parėmusi Lietuvos nepriklausomybę ir tapusi ledlaužiu kitoms valstybėms pasekti šiuo pavyzdžiu. „Visi Islandijos gyventojai siunčia jums nuoširdžiausius sveikinimus šią ypatingą dieną.
Aktualijos 2026-03-11
REKLAMA
REKLAMA
Dalia Grybauskaitė: „Pasidžiaukime tuo, ką turime. O pasibarsime rytoj“
Kovo 11-ąją mininti kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad nors negandų valstybėje yra daug, tačiau, pasak jos, Lietuva ir jos laimėjimais tikrai galima pasidžiaugti. „Apie negandas nekalbėsiu, jų yra daug, bet arba gerai arba nieko. (...) O iš tikrųjų džiaugiuosi Lietuva, nes važinėju, galiu palyginti mūsų visos šalies pasiekimus, tai tikrai jie gražūs, ryškūs ir pasidžiaukime tuo, ką turime. O pasibarsime rytoj“, – trečiadienį žurnalistams Seime teigė D. Grybauskaitė.
Aktualijos 2026-03-11
Premjerė sureagavo į apipaišytą paminklą Kudirkai: tarnybų darbą vertina gerai
Vilniaus centre dviems nenustatytiems asmenims raudonos spalvos dažais apipaišius Vincui Kudirkai skirtą paminklą, premjerė Inga Ruginienė akcentuoja, kad panašius pasikartojančius nusikaltimus tiriančios tarnybos savo darbą atlieka gerai. „Tarnybos gerai dirba ir išaiškintų nusikaltimų yra tikrai nemažai“, – penktadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė. „Ir supraskime, kad tikrai jautriame periode gyvename, provokacijos yra kiekvieną dieną, pradedant nuo tų pačių balionų, iki kitų veiksmų.
Aktualijos 2026-02-27
Šakalienė: socialdemokratams netinkama dirbti su „Nemuno aušra“ dėl antivalstybinių
Daliai socialdemokratų viešai abejojant galimybe toliau dirbti koalicijoje su „Nemuno aušra“, buvusi krašto apsaugos ministrė, socdemė Dovilė Šakalienė taip pat teigia nepritarianti tolimesniam darbui su „aušriečiais“. Anot jos, antivalstybines nuotaikas kurstantys žmonės nėra tinkami dalyvauti valstybės valdyme. „Turbūt suprantate, kad sėdėdama ant atsarginių suolelių, iš esmės izoliuota nuo sprendimų, nelabai galiu kaip nors teigti, kad žinau, ką darys mano partija.
Aktualijos 2026-02-22
REKLAMA
REKLAMA
Šakalienė įvertino premjerės pareiškimus: tai pavojingas žaidimas
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigia, kad apie santykių su Kinija šiltinimą prakalbę valdantieji vaikšto plonu ledu, į kurį įlūžti, pasak jos, Lietuvai kyla gerokai daugiau rizikos nei didžiosioms Europos valstybėms. Todėl premjerės Ingos Ruginienės pareiškimus, esą ji nemato priežasčių, kodėl Taivaniečių atstovybė Lietuvoje negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus, socialdemokratė vadina drąsiais.
Aktualijos 2026-02-22
Nausėda teigia negavęs kvietimo į Trumpo Taikos tarybą
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuva kol kas negavo oficialaus kvietimo jungtis prie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Taikos tarybos. Visgi, pasak jo, tai nereiškia, kad šalis prie šio formato nesvarstytų prisijungti ateityje. „Tokio oficialaus, formalaus kvietimo nesame gavę, kiek žinome šitas artimiausias susitikimas bus skirtas Gazos Ruožo problemai spręsti.
Aktualijos 2026-02-16
Landsbergis įvertino Prancūzijos prezidento planus kalbėtis su Putinu
Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui užsiminus apie planus atnaujinti dialogą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad esminis klausimas, kurį reikėtų atsakyti – kaip šioje situacijoje išvengti Europos pažeminimo. „Europa vis dar nėra sau atsakiusi į klausimą, kaip ji pati vertina karo baigtį, kokios karo baigties ji tikėtųsi.
Aktualijos 2026-02-15
REKLAMA
REKLAMA
Nausėda: geriausias atgrasymas – amerikiečių bei vokiečių kariai Lietuvoje
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia manąs, kad amerikiečių bei vokiečių karių buvimas Lietuvoje yra geriausias būdas atgrasyti galimą Rusijos agresiją. Šalies vadovas taip pat pabrėžia neturįs jokių priežasčių abejoti sąjungininkių įsipareigojimu dėl 5 NATO straipsnio. „Tai yra pagrindinis mūsų saugumo planas.
Aktualijos 2026-02-15
Virginijus Sinkevičius atsakė, ar Saulius Skvernelis turėtų trauktis
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) plataus masto korupcijos byloje specialiojo liudytojo statusą gavęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis neturėtų trauktis iš partijos pirmininko pareigų, nes toks sprendimas sudarytų įspūdį, kad nuo kažko yra bėgama, sako demokratų vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius. „Iš karto trauktis, sakyčiau, kad atrodytų, kad šiek tiek lyg nuo kažko bėgama“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-02-15