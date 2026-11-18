„NordPass“ kartu su „NordLayer Intelligence“ paskelbė aštuntąjį kasmetinio tyrimo „200 populiariausių slaptažodžių“ leidimą.
Be to, kad buvo nustatyti populiariausi slaptažodžiai visame pasaulyje ir atskirai 44 šalyse, šių metų tyrime buvo nagrinėjama, kaip popkultūra – grupės, filmai, vaizdo žaidimai, memai ir sporto herojai – per skirtingus dešimtmečius formavo slaptažodžių pasirinkimą.
Lietuvoje dažniausiai naudojami slaptažodžiai
Toliau pateikiami 20 populiariausių slaptažodžių Lietuvoje. Visas pasaulinių slaptažodžių sąrašas ir atskirų šalių, kuriose atliktas šis tyrimas, slaptažodžių sąrašai pateikti čia.
- admin
- 123456
- vytautas
- lagaminas
- 12345678
- 123456789
- nezinau123
- 12345678910
- lol12345
- labas123
- Makar0nas
- trumpas123@
- muzikantas
- fuck4you
- 1234
- krokodilas
- Simpatija
- qwerty
- 12345
- lietuva123
Lietuvos 20 populiariausių slaptažodžių sąrašas – tai įprastų, lengvai atspėjamų variantų paradas: žodžiai, skaičių sekos ir klaviatūros šablonai. Vien skaitiniai deriniai užima šešias vietas.
Lietuva įneša savo savitumą: istorija atsispindi slaptažodžiuose „vytautas“ ir „lietuva123“, o „nezinau123“ galbūt yra pats sąžiningiausias slaptažodis iš visų.
Pasaulinis sąrašas
Pasauliniu mastu „123456“ tebėra dažniausiai naudojamas slaptažodis. Visai neseniai įsilaužėlis įsibrovė į Danijos centrinį asmenų registrą (CPR) naudodamas slaptažodį „123456“ ir atskleidė maždaug 8,8 milijono žmonių asmens duomenis, įrodydamas, koks pavojingas ir plačiai paplitęs yra šis slaptažodis.
Slaptažodis „admin“ šiemet užima antrąją vietą, o „12345678“ – trečiąją. Pirmasis ketvertukas nuo praėjusių metų nepasikeitė.
Palyginti su praėjusiais metais, tyrėjai pastebėjo tolesnį specialiųjų simbolių naudojimo augimą – pasauliniame sąraše jų yra 39 slaptažodžiuose, o praėjusiais metais tokių buvo 32. Deja, dauguma jų vis dar yra paprasti, pavyzdžiui, „Admin@123“ arba „P@ssw0rd“.
„Jei reikia susikurti neatsitiktinį slaptažodį, pavyzdžiui, pagrindinį slaptažodį, geriau rinktis ilgą slaptafrazę, sudarytą iš dviejų ar trijų žodžių, o ne trumpą ir dažnai naudojamą slaptažodį su specialiaisiais simboliais“, – teigia Karolis Arbačiauskas, minėtos bendrovės ir jos patronuojančiosios organizacijos „Nord Security“ produktų skyriaus vadovas.
Tyrėjai taip pat nustatė keletą numatytųjų maršrutizatorių slaptažodžių, iš kurių labiausiai išsiskiria „ALC#FGU“ ir „adminHW“. Jie yra pakankamai paplitę, kad patektų į pasaulinį sąrašą – atitinkamai užima 116-ąją ir 118-ąją vietas. Tai reiškia, kad daugybė maršrutizatorių ir daiktų interneto (IoT) įrenginių Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse yra visiškai atviri kibernetinių grėsmių kėlėjams.
Nuo „corleone13“ iki „skibiditoilet“
Šiemet tyrėjai taip pat nagrinėjo, kaip popkultūra per dešimtmečius formavo slaptažodžius, ir nustatė, kad kiekviena epocha palieka savo pėdsakus mūsų prisijungimo duomenyse.
„Slaptažodžiai retai būna atsitiktiniai. Kai žmonėms reikia ko nors įsimintino, jie renkasi tai, ką labai gerai žino – žaidimą, kurį žaidė šimtus valandų, muzikantą, kuris jiems patiko, sportininką, kuriuo žavėjosi, laidą, kurią žiūrėjo iki pat pabaigos. Todėl kultūriniai įvykiai, kurie kadaise traukė didžiausią visuomenės dėmesį, palieka ilgalaikį pėdsaką žmonių kuriamuose slaptažodžiuose“, – teigia K. Arbačiauskas.
Iki XXI a. pradžios klaviatūros kombinacijose dominavo rokas ir metalas, todėl atsirado tokie populiarūs slaptažodžiai kaip „metallica“ ir „Slayer007“. Kiti slaptažodžiai buvo įkvėpti klasikinių filmų, todėl „corleone13“ ir „Rambo017“ tapo populiariais slaptažodžiais.
XXI a. pirmasis dešimtmetis buvo animės ir žaidimų laikmetis, todėl atsirado tokie slaptažodžiai kaip „Narutofoda2“, „sasuke“, „Bleach15“, „kingdomhearts3“ ir „Windwaker1“. Ši epocha taip pat įkvėpė su muzika susijusių slaptažodžių pasirinkimą, pavyzdžiui, „eminem2004“.
2010-aisiais atsirado „minecraft“ ir „Templerun303“, taip pat socialinių tinklų slaptažodžiai, tokie kaip „insta123“ ir „telegram“. To dešimtmečio sporto žvaigždės taip pat lėmė tokių slaptažodžių kaip „Lewandowski1234!“ ir „neymar10“ populiarėjimą.
XXI a. trečiasis dešimtmetis – tai interneto kultūros momentinis atspindys, fiksuojamas beveik realiuoju laiku. Tokie slaptažodžiai kaip „skibiditoilet“, „squidgamethebest“ ir „roblox.com1“ atspindi ypač sparčiai paplitusias tendencijas, o pandemijos įkvėpti slaptažodžiai, pavyzdžiui, „Covid@19“ ir „corona2020“, žymi tamsesnį laikotarpį.
Tačiau tyrėjai įspėja, kad kultūros įkvėpti slaptažodžiai nebūtinai buvo sukurti tais dešimtmečiais, kuriuos jie atspindi. Pavyzdžiui, slaptažodis „metallica“ gali priklausyti ilgamečiam šios grupės gerbėjui, kuris augo kartu su ja 9-ajame ar 10-ajame dešimtmetyje, arba paaugliui, kuris ją atrado vinilinių plokštelių atgimimo laikotarpiu. Tuo pat metu ankstesnis minėtos bendrovės tyrimas parodė, kad daugelis suaugusiųjų vis dar apsaugo savo internetines paskyras slaptažodžiais, kuriuos susikūrė paauglystėje ar net anksčiau.
„Popkultūros slaptažodžiai primena, kad tai, kas jums patinka, tampa jūsų nuspėjamumo kodu. Įsilaužėliams nereikia jūsų pažinoti asmeniškai – jiems pakanka žinoti jūsų pomėgius. Suderinus vaikystėje garbintos grupės pavadinimą su savo gimimo metais, gautas prisijungimo duomenų slaptažodis ne tik kelia sentimentalius prisiminimus, bet ir gali būti įveiktas greičiau nei per sekundę“, – įspėja K. Arbačiauskas.
Patarimai dėl slaptažodžių saugumo
Vos kelios pagrindinės taisyklės gali gerokai pagerinti skaitmeninę higieną ir padėti išvengti rizikos tapti kibernetinių atakų auka dėl aplaidaus slaptažodžių tvarkymo:
- Kurkite stiprius atsitiktinius slaptažodžius arba slaptafrazes. Slaptažodžius turėtų sudaryti ne mažiau kaip 14 ženklų – atsitiktinis skaičių, raidžių ir specialiųjų simbolių derinys.
- Jokiu būdu nenaudokite tų pačių slaptažodžių pakartotinai. Pagrindinė taisyklė yra tokia: kiekvienai paskyrai turėtų būti sukurtas unikalus slaptažodis, nes įsilaužę į vieną paskyrą, programišiai gali panaudoti tuos pačius prisijungimo duomenis ir prieigai prie kitų paskyrų.
- Peržiūrėkite slaptažodžius. Reguliariai tikrinkite, ar jūsų slaptažodžiai saugūs. Nustatykite silpnus, senus ar pakartotinai naudojamus slaptažodžius, pakeiskite juos naujais, sudėtingais slaptažodžiais, kad internetu naudotumėtės saugiau.
- Naudokitės slaptažodžių tvarkykle. Ji gali padėti jums kurti, saugoti, peržiūrėti ir saugiai tvarkyti visus savo slaptažodžius, užtikrinant, kad jie būtų gerai apsaugoti, sunkiai įspėjami ir jums lengvai prieinami, kai jų prireikia.
- Nustatykite kelių veiksnių autentifikavimą (KVA). Tai užtikrina papildomą saugumo lygį. KVA padeda atbaidyti įsilaužėlius net ir tuo atveju, jei slaptažodis būtų pažeistas.
Tyrimo metodika
Ši ataskaita parengta bendromis „NordPass“ ir „NordLayer Intelligence“ pastangomis, bendradarbiaujant su nepriklausomais tyrėjais, kurie specializuojasi kibernetinio saugumo incidentų tyrimo srityje.
Buvo atlikta viešai prieinamų duomenų saugumo pažeidimų bei tamsiojo interneto saugyklų analizė, siekiant identifikuoti slaptažodžius, nutekėjusius laikotarpiu nuo 2025 m. rugsėjo iki 2026 m. rugsėjo, ir surinkti statistiškai apibendrintus duomenis. Atliekant šį tyrimą nebuvo renkama ar perkama jokių asmeninių duomenų.
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