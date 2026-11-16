Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

25 metus mokykloje dirbanti direktorė – galimybės augti turi būti ir mokiniams, ir mokytojams

2026-11-16 10:23 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 10:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje už matematikos pasiekimus gali būti apdovanotas ir mokinys, kuriam šis dalykas sekasi sunkiai – svarbiau, kiek jam pavyko patobulėti. Mokykloje vaikai savo stiprybes atranda ir muzikuodami, o kai kurie mokinio padėjėjais pradėję dirbti žmonės ilgainiui tampa mokytojais, tad progimnazijos direktorė Inga Bagdonienė įsitikinusi, kad mokyklos sėkmė matuojama ne tik aukščiausiais rezultatais, bet ir kiekvienam žmogui suteiktomis galimybėmis.

Inga Bagdonienė (nuotr. asm. archyvo)

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje už matematikos pasiekimus gali būti apdovanotas ir mokinys, kuriam šis dalykas sekasi sunkiai – svarbiau, kiek jam pavyko patobulėti. Mokykloje vaikai savo stiprybes atranda ir muzikuodami, o kai kurie mokinio padėjėjais pradėję dirbti žmonės ilgainiui tampa mokytojais, tad progimnazijos direktorė Inga Bagdonienė įsitikinusi, kad mokyklos sėkmė matuojama ne tik aukščiausiais rezultatais, bet ir kiekvienam žmogui suteiktomis galimybėmis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Istorijos mokytojos ekspertės kvalifikaciją turinti I. Bagdonienė švietimo srityje dirba jau 25-uosius metus. Tapti mokytoja ji svajojo nuo mokyklos laikų, o pirmąsias pamokas vedė baigusi ketvirtą istorijos studijų kursą. Vėliau baigė pedagogikos ir švietimo vadybos studijas, dirbo direktoriaus pavaduotoja, o pastaruosius septynerius metus vadovauja „Vyturio“ progimnazijai.

REKLAMA
REKLAMA

Direktorės pareigos I. Bagdonienės nuo klasės neatitolino – ji ir toliau veda istorijos pamokas. Pasak jos, tai padeda geriau suprasti mokinius ir kolegų kasdienybę.

REKLAMA

„Žinau, ką reiškia ruoštis pamokai, motyvuoti skirtingus vaikus, ieškoti metodų, reaguoti į situaciją klasėje. Todėl ir stebėdama kolegų pamokas galiu į jas žvelgti ne vien vadovės akimis. Man labai patinka matyti, kaip auga kolegos, kartu su jais diskutuoti apie pamoką, o jauniems mokytojams – patarti ir padrąsinti“, – pasakoja direktorė.

Didžiausias pasiekimas – ne dešimtukas

Vienas svarbiausių „Vyturio“ progimnazijos siekių – pastebėti ne tik mokinių rezultatus, bet ir individualią pažangą. Tam taikoma vaiko individualios pažangos (VIP) stebėjimo sistema, padedanti sekti lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus bei nustatyti, kam reikia papildomos pagalbos.

REKLAMA
REKLAMA

„Man labai svarbu, kad šie duomenys neliktų tik lentelėse. Juos analizuojame mokinio, klasės ir visos mokyklos lygmeniu, o mokytojai pagal tai koreguoja ugdymo procesą, diferencijuoja užduotis, numato papildomą pagalbą, keičia mokymo metodus“, – aiškina I. Bagdonienė.

Mokykla fiksuoja ir gerėjančius akademinius rezultatus. 2025 m. ketvirtokų matematikos nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) surinktų taškų vidurkis siekė 70,3 proc., palyginti su 52,9 proc. metais anksčiau. Skaitymo rezultatas padidėjo nuo 48 iki 72,2 proc. Vis dėlto, anot direktorės, vaiko augimą ne visada galima išmatuoti testais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kartais didžiausia vaiko pažanga visai neatsispindi pažymyje. Vienam tai gali būti pirmą kartą drąsiai išsakyta nuomonė, kitam – gebėjimas išspręsti konfliktą be suaugusiojo pagalbos, dar kitam – supratimas, kad nesėkmė nėra pabaiga ir galima bandyti dar kartą. Man atrodo, kad mokykla turi gebėti pastebėti ir tokią pažangą“, – sako pašnekovė.

REKLAMA

Vaikų pastangos vertinamos ne tik žodžiais. Kiekvieną pusmetį padėkos raštais apdovanojami ryškią asmeninę pažangą padarę mokiniai, pagerbiami aktyviausi bibliotekos skaitytojai, daugiausia skaitanti klasė, savanoriaujantys vaikai ir skaitymo pavyzdį rodantys mokytojai. Padėkų sulaukia ir į vaikų mokymąsi aktyviai įsitraukę tėvai, o mokslo metų pabaigoje vyksta visai bendruomenei skirtas Padėkos vakaras.

REKLAMA

Kitokia galimybė atrasti savo stiprybę

Viena ryškiausių galimybių „Vyturio“ mokiniams atrasti savo stiprybes – muzika. Progimnazijoje veikia chorai, vaikai gali mokytis groti smuiku, kanklėmis, ukulelėmis, gitara, pučiamaisiais ir kitais instrumentais. Vien jaunių chore „Vyturys“ ir jaunučių chore „Vyturėliai“ dainuoja 145 mokiniai. Pasak direktorės, muzikuodami kartu vaikai mokosi klausytis kitų, bendradarbiauti ir prisiimti atsakomybę, tačiau ne mažiau svarbi yra galimybė patiems patirti sėkmę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ne kiekvienas mokinys bus stipriausias matematikoje ar kalbose, tačiau galbūt būtent muzikoje jis atras savo stiprybę ir pajus: „Aš galiu.“ Toks patyrimas labai stiprina vaiko savivertę, motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais“, – įsitikinusi I. Bagdonienė.

„Vyturio“ progimnazijoje vyksta ir daugiau pokyčių. Nuo rugsėjo renovuojant mokyklą ugdymas jau perkeltas į laikinas patalpas, o 2027 m. rugsėjį tikimasi sugrįžti į atnaujintą, skirtingų poreikių vaikams pritaikytą pastatą. Kartu plečiamos ugdymo galimybės: steigiamos STEAM klasės su gamtos mokslų ir matematikos moduliu, kuriose daugiau dėmesio bus skiriama eksperimentams, tyrinėjimams ir praktiniam žinių taikymui. Pasak direktorės, siekiama ir keisti vaikų požiūrį į matematiką, kad ji neatrodytų pernelyg sunki ar neįdomi.

REKLAMA

Kita kryptis – finansinis raštingumas. Ateityje jo modulius norima įtraukti į visas pradines klases, o mokymą tęsti ir vyresnėse. Dalis progimnazijos mokinių finansinio raštingumo mokosi jau ne vienus metus.

„Ypač įdomu stebėti mūsų dabartinius septintokus, kurie su ta pačia mokytoja ir finansinio raštingumo moduliu keliauja nuo pradinių klasių. Čia labai aiškiai matome tęstinumo vertę – mokiniai turi pagrindą, vartoja sąvokas, geba samprotauti ir spręsti realias situacijas. Tai parodo, kad nuoseklus ugdymas duoda rezultatą ne per vienerius metus, o per ilgą laiką“, – pasakoja I. Bagdonienė.

REKLAMA

Nuo padėjėjo iki mokytojo

Kitas I. Bagdonienei rūpimas klausimas – pedagogų pritraukimas ir profesinis augimas. Anot jos, svarbu ne tik rasti naujų specialistų, bet ir padėti jiems įsitvirtinti bei pasilikti mokykloje. „Vyturyje“ jau yra darbuotojų, kurie mokytojo profesiją atrado pradėję nuo kitų pareigų.

„Turime žmonių, kurie dar studijuodami pedagogiką pradėjo dirbti mokinio padėjėjais, taip iš arti pažino mokyklą, vaikus, kasdienius iššūkius, o vėliau nusprendė žengti toliau ir tapti mokytojais. Turime ir tokių kolegų, kurie pradėję nuo mokinio padėjėjo darbo būtent mokykloje atrado save ir pasirinko pedagogikos studijas“, – pasakoja direktorė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Progimnazijoje praktiką atlieka Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Vytauto Didžiojo universiteto studentai – dalis jų vėliau čia įsidarbina. Pradedantiesiems mokytojams skiriami mentoriai, o kelti kvalifikaciją padeda ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. Dėmesio skiriama ir darbo krūviui bei perdegimo prevencijai – pasak vadovės, šiandien pedagogams tenka spręsti ne tik mokymosi, bet ir emocinius, socialinius bei kitus vaikams kylančius sunkumus.

REKLAMA

„Man labai svarbu, kad jaunas mokytojas jaustų, jog jo nereikia „tikrinti, ar jis jau pasiruošęs“. Jį reikia palydėti, padrąsinti, suteikti erdvės išbandyti save ir kartu būti šalia, kai reikia pagalbos. Manau, kad žmogus pasilieka ten, kur jaučiasi reikalingas, girdimas ir kur mato galimybę augti“, – sako I. Bagdonienė.

Mokykloms nebūtina visko atrasti iš naujo

Patirties „Vyturio“ mokytojai semiasi ir už savo mokyklos ribų. Progimnazija priklauso 20 Lietuvos mokyklų vienijančiam VIP tinklui ir įtraukųjį ugdymą plėtojančiam „Kolegialiam tinklui 3 × Į + U“. Bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis pedagogai dalyvauja stažuotėse, stebi ir aptaria vieni kitų pamokas, dalijasi patirtimi. Anot direktorės, taip užsimezga ir ilgalaikiai profesiniai ryšiai – prireikus galima tiesiog paskambinti kolegai ir pasitarti.

REKLAMA

„Kartais vienas geras kolegos sprendimas gali duoti daugiau nei ilgas teorinis mokymas, nes jis jau yra išbandytas realioje mokyklos kasdienybėje. Gali pamatyti ne tik gražią idėją, bet ir visą kelią – kas pavyko, kur kilo sunkumų, ką teko keisti ir kodėl“, – aiškina I. Bagdonienė.

Direktorės manymu, viena didžiausių Lietuvos švietimo stiprybių – kūrybingi, iniciatyvūs mokytojai ir vadovai, norintys tobulėti ir ieškantys naujų sprendimų. Tačiau jų darbą apsunkina dažni švietimo politikos pokyčiai, verčiantys mokyklas nuolat prisitaikyti prie naujų reformų ir reikalavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu šiai energijai suteiksime daugiau stabilumo, pasitikėjimo ir aiškios ilgalaikės krypties, galime padaryti labai daug. Žmonėms nereikia nuolatinių revoliucijų – dažnai jiems reikia erdvės gerai dirbti, matyti savo darbo prasmę ir jausti, kad jų profesine patirtimi pasitikima“, – sako direktorė.

Profesinio bendradarbiavimo svarbą I. Bagdonienė mato ir mokyklų vadovų darbe. Neseniai ji prisijungė prie organizacijų „Švietimas #1“ ir „Lietuvos Junior Achievement“ inicijuoto Švietimo vadovų klubo, kuriame tikisi rasti bendraminčių ir kartu ieškoti sprendimų.

„Vadovo darbas turi savo specifiką – yra sprendimų, atsakomybių ir situacijų, kurias iki galo gali suprasti tik kitas vadovas, pats kasdien susiduriantis su panašiais iššūkiais. Todėl iš Švietimo vadovų klubo pirmiausia tikiuosi profesinės bendrystės, atviro dialogo ir erdvės augti kartu. Man įdomu sutikti žmones, kurie nebijo kalbėti ne tik apie tai, kas pavyko, bet ir apie tai, kas nepasiteisino“, – dalijasi direktorė.

Apie „Švietimas #1“

VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje pirmaujančią švietimo sistemą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų