Išgirdus, ką klasės tėvai dovanos auklėtojai, Vilma vos nenualpo: „Cirkas, ne kitaip“

„Mano sūnus šiemet pradėjo lankyti mokyklą ir yra pirmokas. Kaip ir viskas gražu, mokykla mums patinka, vaikas eina noriai, su vaikais sutaria gerai. Tiesa, tėvų komitetui klasėje vadovauja tokia moterėlė, kuriai aš tikrai pora žodžių pasakyčiau į akis“, – anksčiau rašė naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Vilma.
Išgirdus, ką klasės tėvai dovanos auklėtojai, vos nenualpo
Esu paprasta moteris, kas man nepatinka – visada pasakau žmogui į akis. Bet šį kartą aš net nežinočiau, ką ir sakyti, manyje verda toks siutas. Gal jūs mane, paprastą moterėle, paprotinsite.
Žodžiu, prieš pora savaičių mano sūnaus klasėje vieno vaiko mama (kuri ale yra tėvų komiteto pirmininkė, jeigu toks dar egzistuoja šiais laikais, nes tėvai jai tiesiog duoda pinigus dovanoms ir tiek žinių) sugalvojo pradėti rinkti pinigus auklėtojai ant kalėdinės dovanos.
Pamaniau, kad puiku, padovanos kokį pakabutį, apyrankę ar namų dekoro detalę, na, galų gale masažą. Na ne. Pasirodo moteriškė sugalvojo nupirkti auklėtojai kelionę ir niekas jai neprieštaravo. Išgirdusi, kad auklėtojos dovanai ji renka po 100 eurų nuo vaiko tėvų, aš apakau.
Klasėje mokosi dvidešimt vaikų. Matematika paprasta, 20 kart 100 gaunasi du tūkstančiai eurų. DU TŪKSTANČIAI EURŲ auklėtojos dovanai. Aš prisiekiu, vos nenualpau. Čia cirkas kažkoks, ne kitaip.
Pasakius jai, kad aš tokių pinigų neturiu, ji man kandžiai tik atkirto, kad jeigu mano šeimoje bankrotas, ji uždėti gali už mane. Likau be žodžių...
O jūsų klasėse irgi renkamos tokios sumos?
Autorius: skaitytoja Vilma
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