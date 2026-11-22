Žiniasklaidos duomenimis, sprogimas Rusijos kariniame laive – projekto 20380 „Stereguščij“ klasės korvetėje – nugriaudėjo Bengazio uoste, kuriame laivas buvo kelias dienas.
Laivas užsidegė, tačiau kol kas nežinoma, ar jis nuskendo prie krantinės, ar tik sudegė.
Apie incidentą praneša keli leidinio „Naval News“ šaltiniai. Taip pat paskelbtos palydovinės ir kitos nuotraukos, kuriose, kaip teigiama, matyti liepsnojanti korvetė „Merkurij“
Internete pasirodžiusiuose pranešimuose teigiama, kad sprogimo metu virš miesto esą mėginta numušti neatpažintą skraidantį objektą.
Oficialiai „Merkurij“ priklauso Rusijos Juodosios jūros laivynui, tačiau dėl karo veiksmų Juodojoje jūroje jis veikia iš Šiaurės laivyno bazių Arktyje. Libijoje korvetė lydėjo laivų konvojų.
Oficialios sprogimo Bengazyje priežastys kol kas neįvardijamos. Tačiau publikacijoje teigiama, kad Ukraina yra surengusi kelias sėkmingas atakas prieš su Rusija susijusius laivus Viduržemio jūroje.
2026 m. balandį leidinys RFI pranešė, kad Ukrainos kariuomenė Libijoje įsteigė bazes, siekdama priešintis Rusijos interesams.
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