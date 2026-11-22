Pietryčių Lenkijos miesto Liublino prokuratūra pranešė, kad penktadienį Novy Lipoveco, Rudniko ir Molodyčo kaimuose nukritusių raketų nuolaužų tyrimas parodė, jog visos jos buvo rusiškos Kh-101 raketos.
Tyrimas atskleidė, kad „visos šios raketos buvo pagamintos 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį gamykloje Dubnoje, Maskvos srityje“, teigiama prokuratūros pranešime.
Per raketų smūgius žmonės nenukentėjo
Iš pradžių Lenkijos valdžios institucijos manė, kad į Lenkijos oro erdvę buvo įskridę dvi raketos ir reaktyvinis dronas.
Per raketų smūgius žmonės nenukentėjo, tačiau po vieno iš jų kilo sprogimas ir gaisras.
NATO sąjungininkės pirmadienį susitiks Briuselyje aptarti šio incidento, kurį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė kaip Kremliaus „tyčinę provokaciją“.
Raketos nukrito netoli vietovės, kurioje tuo metu pratybas vykdė tūkstančiai Europos Norinčiųjų koalicijos karių. Ši koalicija įkurta siekiant paremti Ukrainą.
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