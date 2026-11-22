Įvairiuose socialinių tinklų kanaluose pasirodė pranešimų, kad lapkričio 21-osios vakarą Ukrainos dronai smogė Baltijsko uostui, nors sekmadienį šie pranešimai tebebuvo ginčijami ir tebebuvo neaišku, kas iš tiesų įvyko Kaliningrado srityje.
Kai kuriuose pranešimuose buvo teigiama, kad buvo girdimi sprogimai ir kad pagrindinėje Rusijos Baltijos laivyno bazėje kilo gaisrų.
Sekmadienio rytą Pawelas Olszewskis socialiniame tinkle „X“ parašė, kad vyriausybės Kovos su dezinformacija centras stebi situaciją ir pastebėjo daugybę įrašų, kuriuose skleidžiama Rusijos dezinformacija, o viename iš jų Kaliningradas buvo pavadintas senuoju vokišku pavadinimu „Kionigsbergas“.
P. Olszewskis pažymėjo, kad, be kita ko, buvo pastebėta tokių teiginių: „Lenkijoje dislokuotos Vokietijos pajėgos koordinuoja Ukrainos ataką prieš Kionigsbergo sritį“ ir „lietuviai bei lenkai puola Rusiją naudodami Ukrainos raketas“.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į melagingus pranešimus, kuriuose teigiama, kad „ukrainiečiai puola Rusiją, siekdami įtraukti Lenkiją į karą“ ir kad „NATO užpuolė Kaliningradą“.
Ragina remtis tik oficialia valdžia
„Remkitės tik oficialia Lenkijos valdžios institucijų informacija“, – paragino jis visuomenę.
Sekmadienio popietę dezinformacijos banga tęsėsi, pridūrė viceministras.
„Dezinformacinių įrašų skaičius auga ir jau viršijo 19 milijonų. Pastebime, kad toliau plinta anksčiau nustatyti dezinformaciniai naratyvai. Vyrauja melaginga tezė, kad Lenkija ir NATO neva įtraukiamos į karą su Rusija“, – parašė P. Olszewskis socialiniame tinkle „X“.
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