Pratybas organizavo ir joms vadovavo Jungtinė Karalystė bei Prancūzija, jose dalyvavo apie 2,8 tūkst. kartų iš 11 valstybių, sekmadienį pranešė kariuomenė.
„Pratybose ypatingas dėmesys skirtas kovai su bepiločiais orlaiviais, taktinei medicinai, logistiniam aprūpinimui ir skirtingų valstybių karinių vienetų veiksmų koordinavimui. Kariai treniravosi veikti bendroje operacinėje aplinkoje, užtikrinti pajėgų apsaugą, aprūpinimą ir efektyvų užduočių vykdymą“, – teigiama pranešime.
Pratybos Lenkijoje
Anot kariuomenės, pratybų metu buvo tikrinamas daugianacionalinių pajėgų gebėjimas per trumpą laiką perdislokuoti personalą ir karinę techniką, užtikrinti pajėgų apsaugą ir logistinį aprūpinimą, koordinuoti veiksmus bei veikti kaip vieningai tarptautinei karinei struktūrai.
Šios pajėgos formuojamos kaip „Norinčiųjų koalicijos“ iniciatyvos dalis ir, pasibaigus karo veiksmams bei Ukrainos vyriausybės prašymu, galėtų prisidėti prie šalies saugumo stiprinimo, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atkūrimo ir ilgalaikio stabilumo užtikrinimo.
Pratybos truko dvi savaites – nuo lapkričio 9-osios. Pasak kariuomenės, tai nėra NATO vadovaujamos pratybos ar operacija.
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