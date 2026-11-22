Šiais metais tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 14 karo prievolininkų, pasirinkusių naują, jų sveikatos galimybėms pritaikytą tarnybos būdą.
Jiems organizuotas pritaikytas karinis rengimas, po kurio kariai dalyvaus specializuotuose kursuose ir įgis karinę specialybę, pirmieji šį tarnybos būdą pasirinkę karo prievolininkai rengiami bepiločių orlaivių sistemų operatoriais.
Tarnyba truks šešis mėnesius, o karių rengimas vyks dviem etapais.
Pirmuoju etapu kariai mokosi bendrųjų karinių dalykų, karo topografijos, taktikos, ryšių, inžinerijos ir cheminės, biologinės, radiologinės bei branduolinės saugos pagrindų. Šis kursas – įvadas į karo tarnybą, suteikiantis bendrųjų karinių žinių bei įgūdžių, reikalingų tolesniam kariniam rengimui.
Atsižvelgiant į karių sveikatos būklę ir nustatytus apribojimus, teorinės paskaitos derinamos su praktiniais užsiėmimais. Ryšių ir karo topografijos užduotis bei dalį taktikos užduočių kariai atlieka praktiškai, o kai kurie taktikos elementai jiems tik pademonstruojami arba atliekami iš dalies.
Baigę pradinį rengimo etapą, šiais metais specializuotą karinį rengimą pradedantys kariai bus paskirti į Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrą.
Tikslas – parengti karius vykdyti funkcijas, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę
Šio karo tarnybos modelio tikslas – parengti karius vykdyti funkcijas, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, sudaryti sąlygas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, įgyti karinių žinių ir prisidėti prie Lietuvos gynybos.
Lietuvos kariuomenė taip turės parengtą tam tikros specialybės karį, kuris, esant poreikiui, galėtų būti šaukiamas atlikti karo tarnybą.
Pretenduoti tarnauti pagal šią pritaikytą programą gali į privalomąją pradinę karo tarnybą pašaukti ar savo noru pasirinkę ją atlikti asmenys, kurie dėl sveikatos apribojimų negalėjo atlikti 9 mėnesių privalomosios pradinės karo tarnybos.
Šią tarnybą atliekantiems kariams kas mėnesį mokama 4,6 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmoka buitinėms išlaidoms, taip pat gali būti mokamos 3,7 BSI dydžio premijos už pavyzdingą tarnybą – šiemet vienos BSI dydis sudaro 74 eurus.
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