Ukraina praneša, kad per Rusijos smūgius Kyjivo srityje žuvo 14 žmonių
Ukrainos gelbėtojai pirmadienį skubėjo ieškoti gyventojų, įstrigusių po daugiabučio, iš dalies sugriuvusio per Rusijos smūgį, griuvėsiais, atakoms Kyjivo srityje pražudžius mažiausiai 14 žmonių.
Maskva kasnakt rengia intensyvias atakas iš oro prieš Ukrainą, kuri ruošiasi dar vienai žiemai, visapusiškai invazijai tęsiantis jau penktus metus.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę po viršūnių susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu pažadėjo „skaudų“ atsaką į Ukrainos smūgius Rusijos Krymo tiltui.
Per naktinį smūgį Dymeryje, esančiame maždaug už 45 km į šiaurę nuo Ukrainos sostinės, buvo pataikyta į penkių aukštų pastatą, žuvo mažiausiai 10 žmonių, pranešė Kyjivo srities pareigūnas Tymuras Tkačenka.
Naujienų agentūros AFP nuotraukose matyti, kaip gelbėtojai naršo rusenančių griuvėsių krūvoje.
„Gelbėtojai iš po griuvėsių ištraukė dar vienos moters kūną“, – pirmadienį platformoje „Telegram“ parašė T. Tkačenka ir patvirtino, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10.
Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba anksčiau „Telegram“ pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra paauglys ir į penktą dešimtį įkopusi moteris.
Pasak T. Tkačenkos, gelbėtojams pavyko iš griuvėsių ištraukti žmonių, tarp jų – 79 m. moteris ir vaikas.
Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba anksčiau nurodė ieškanti 11 žmonių, įskaitant du vaikus, kurie „neatsiliepia arba su kuriais nepavyksta susisiekti“.
Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas šią ataką pavadino „Rusijos genocidinio karo prieš Ukrainą“ dalimi.
„Pasaulis turi liautis nusigręžęs. Pasmerkite šį terorą, patraukite Rusiją atsakomybėn ir imkitės veiksmų dabar, kad būtų sustabdytas nekaltų ukrainiečių žudymas“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė jis.
„Gerokai skaudesnės“ atakos
Per Rusijos smūgį prekybos centrui Vyšnevėje žuvo dar trys žmonės, o 15 buvo sužeista, tarp jų – trys vaikai, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė miesto meras Ilja Dikovas.
„Žmonės tiesiog nuėjo į parduotuvę nusipirkti maisto produktų. Įprastas apsipirkimas dėl Rusijos atakos virto tragedija“, – sakė T. Tkačenka.
Jis pridūrė, kad per smūgį privačiam gyvenamajam namui Bila Cerkvoje žuvo dar vienas žmogus, o pastatas užsidegė.
Rusija taip pat smogė elektros pastotei Dnipropetrovsko srityje, socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis.
Maskva suintensyvino smūgius Ukrainai, ypač jos energetikos infrastruktūrai, oro temperatūrai pradedant kristi iki maždaug nulio laipsnių.
V. Putinas ketvirtadienį pažadėjo, kad Rusija į Ukrainos atakas prieš Krymo tiltą – V. Putino valdžios aneksuotame regione simbolį – atsakys „gerokai skaudesniais“ smūgiais.
Ukraina per savaitę tris kartus smogė šiam tiltui, atkirsdama jo dalį, skirtą automobilių eismui, ir sustabdydama traukinių eismą.
V. Putino perspėjimas Ukrainai nuskambėjo po to, kai istorinis viršūnių susitikimas su D. Trumpu ir Xi Jinpingu sukėlė nuogąstavimų, kad įtakingi lyderiai gali priimti sprendimus dėl karo Ukrainoje nedalyvaujant Kyjivui ir Europai.
Trišalės derybos buvo lyginamos su 1945 m. Jaltos konferencija, per kurią JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos lyderis Josifas Stalinas nustatė naujas teritorines ribas po Antrojo pasaulinio karo.
JAV žvalgybos vadovas: Trumpo sprendimas pavadinti Putiną draugu yra visiškai tinkamas
JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Jay Claytonas sekmadienį pareiškė, kad prezidento Donaldo Trumpo sprendimas pavadinti Rusijos lyderį Vladimirą Putiną savo draugu buvo „visiškai tinkamas“.
Po to, kai D. Trumpas surengė retas trišales derybas su V. Putinu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, J. Claytonas stojo ginti komentarų, kuriuos demokratai apibūdino kaip Amerikos vertybių išdavystę. Praėjusią savaitę Kinijoje įvykęs viršūnių susitikimas atrodė labiau simbolinis nei turiningas, tačiau D. Trumpas ir jo aukšto rango patarėjai apibūdino jį kaip istorinį trijų valstybių, turinčių didžiausius branduolinius arsenalus, susitikimą.
D. Trumpas sukėlė nuostabą, kai šiltai pasveikino V. Putiną ir ne kartą pavadino jį savo „draugu“. Tai tęsėsi ir šeštadienį, kai respublikonų prezidentas socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė nuotrauką, kurioje jis spaudžia ranką besišypsančiam V. Putinui su prierašu „Mano draugas“.
„Tokiomis aplinkybėmis – tokio pokalbio kontekste – vartoti žodį „draugas“ yra visiškai tinkama“, – ABC laidai „This Week“ sakė J. Claytonas.
Panašiai jis kalbėjo ir CNN laidoje „State of the Union“, kurioje D. Trumpo susitikimą su kitų pirmaujančių branduolinių valstybių prezidentais pavadino „istoriniu“ ir „nepaprastu“.
„Tokiame kontekste visiškai pasitikiu prezidentu, kad ir kokius žodžius jis pasirinktų“, – teigė J. Claytonas.
Kaip ir D. Trumpas, J. Claytonas, spaudžiamas apibūdinti V. Putiną kaip Jungtinių Valstijų draugą, atsisakė tai daryti, atkreipdamas dėmesį į Rusijos invaziją į JAV sąjungininkę Ukrainą.
„Ukrainoje jis nėra Amerikos draugas. Tikrai ne. Tikrai ne“, – ABC kalbėjo J. Claytonas.
D. Trumpo palankumas V. Putinui buvo vienas ryškiausių abiejų jo prezidentavimo kadencijų bruožų. Praėjusią savaitę susitikęs su Rusijos lyderiu, jis plačiai šypsojosi. Sugrįžęs į Vašingtoną, D. Trumpas penktadienį Baltųjų rūmų spaudos konferencijoje nė nemėgino atsiimti savo ankstesnių žodžių ir akivaizdžiai išsisuko nuo konkretaus klausimo, ar laiko V. Putiną JAV draugu.
„Negaliu kalbėti Amerikos vardu“, – sakė D. Trumpas ir iš karto perėjo prie savo „labai gerų“ asmeninių santykių su V. Putinu.
„Laikau jį žmogumi, su kuriuo palaikau labai gerus santykius“, – teigė D. Trumpas.
Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris sukritikavo viršūnių susitikimą ir pavadino jį „istorine gėda“ Jungtinėms Valstijoms.
„Amerikai būtų buvę kur kas geriau, jei Trumpas būtų tiesiog likęs namuose“, – kalbėdamas Senate pareiškė Ch. Schumeris.
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Ukrainai siūlomos į 5-ąjį NATO straipsnį panašios saugumo garantijos: Trumpo pasiuntinys pateikė daugiau detalių
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris atskleidė kiek daugiau detalių apie Ukrainai siūlomas saugumo garantijas, panašias į NATO 5-ąjį straipsnį. Anot jo, D. Trumpo pasiryžimas svarstyti tai yra „esminis veiksnys siekiant ilgalaikės taikos“, o „Rusijos pasiryžimas aptarti tokias garantijas yra svarbus žingsnis į priekį ir galimas ženklas, kad ji rimtai siekia taikos“.
J. Kushneris pastebi, kad rimtos garantijos, panašios į 5-ąjį straipsnį, galėtų žymiai sumažinti kito karo riziką.
„Prezidentas Zelenskis teisus, kad šios garantijos turi būti konkrečios, patikimos ir aiškiai įformintos“, – sako jis.
JAV pasiuntinys priduria, kad tai būtų vienas svarbiausių JAV įsipareigojimų, todėl tai reikalauja kruopštaus apsvarstymo.
„Prezidentas Trumpas turėtų patvirtinti bet kokią siūlomą garantiją, laikydamasis konstitucinių ir Kongreso procedūrų. Jis žengtų tokį žingsnį tik tuo atveju, jei įsitikintų, kad tai aiškiai atitinka Amerikos nacionalinius interesus, o platesni saugumo susitarimai užtikrintų, jog garantija greičiausiai niekada nebūtų panaudota.
Būtent todėl saugumo garantijos Ukrainai negali būti galutinai suderintos atsietai nuo pokario Europos saugumo architektūros. Šie du aspektai turi būti svarstomi kartu.
Europos saugumo institucijos ir susitarimai sudaro svarbų pagrindą. Mūsų tikslas – juos sustiprinti, nustatyti, kur esami mechanizmai nesugebėjo užkirsti kelio šiam karui, ir parengti veiksmingesnes priemones, kad būtų sumažinta konfliktų tikimybė ateityje“, – sako J. Kusneris.
Anot jo, tai apima nuolatinius konsultacijų kanalus, komunikaciją krizės atveju, karinių veiksmų koordinavimą, didesnį skaidrumą ir abipuses priemones, skirtas eskalacijai sumažinti.
„Mums reikia aiškaus visų šalių ketinimų ir įsipareigojimų supratimo bei praktinių mechanizmų, kurie veiktų net ir esant rimtiems nesutarimams.
Siekiame ateities, kurioje Ukraina būtų saugi, Europa – stipresnė, Rusija būtų įsitikinusi, kad NATO nesiekia konfrontacijos, o NATO ir jos partneriai būtų įsitikinę, kad Rusija gerbs savo kaimynų suverenumą ir saugumą. Tam reikalingi aiškūs ketinimų pareiškimai, pagrįsti patikimais ir patikrinamais įsipareigojimais. Bet kokia sistema turi užtikrinti visų dalyvaujančių valstybių suverenumą ir nepriklausomą sprendimų priėmimą“, – aiškina jis.
Pasak J. Kushnerio, kalbant apie saugumą yra svarbi ir ekonominė galia.
„Ukrainai reikalingas patikimas ilgalaikis klestėjimo planas, apimantis reformas, kurios sustiprintų jos institucijas, ekonomiką ir savarankiškumą. Dideliams Amerikos ir Europos įsipareigojimams turi atitikti ir Ukrainos įsipareigojimas siekti savo pačios sėkmės“, – tikina jis.
J. Kushneris nurodo, kad artimiausiomis savaitėmis privačiuose pokalbiuose ir daugiašalėse diskusijose ketinama bendradarbiauti su Ukraina, Europos partneriais ir Rusija, siekiant pasiekti bendrą susitarimą dėl šios struktūros.
„Jei pavyks sukurti sistemą, apimančią aiškius įsipareigojimus, abipusius įsipareigojimus ir patikimą įgyvendinimą, tai suteiks mums didesnį pasitikėjimą, kad visi yra pasirengę imtis veiksmų, būtinų taikai užtikrinti.
Niekas nėra sutarta, kol nėra susitarta. Tačiau noras spręsti šiuos istorinius klausimus suteikia svarbią galimybę sustabdyti kraujo praliejimą.
Kaip pabrėžė prezidentas Trumpas pokalbyje su „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiais, šimtai milijardų, kurie šiuo metu išleidžiami šiam karui, galėtų būti investuoti į mūsų ekonomiką – kuriant darbo vietas, skatinant augimą, mažinant energijos kainas ir stiprinant infrastruktūrą.
Mūsų tikslas – suvereni, saugi, klestinti ir laisva Ukraina, stipresnė ir stabilesnė Europa bei ilgalaikė taika, grindžiama susitarimais, kurie žymiai sumažintų kito karo tikimybę.
Tai yra darbas, kuris mūsų laukia“, – priduria jis.