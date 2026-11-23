Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) tikino, kad šalies karinės oro pajėgos jokių dronų nefiksavo, o užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
Antanaitis: „Buvo padaryta didelė žala“
Informaciją apie Kaliningrade skelbtą oro pavojų įvertino karybos ekspertas, atsargos majoras D. Antanaitis. Ekspertas savaitgalio įvykius vadina dezinformacijos kampanija.
D. Antanaičio vertinimu, dezinformacijos kampanija buvo „dalinai sėkminga“, tačiau tik ateityje bus galima įvertinti, kokios bus jos pasekmės.
„Buvo padaryta didelė žala, nes žinutė, kad Lietuva atakuoja Kaliningrado sritį buvo labai plačiai išplatinta ir anglų kalba. Be abejonės, tokia informacija turi neigiamą įtaką sprendimų priėmėjams, mūsų sąjungininkams, nes tai rodo, jog nereikia mūsų remti“, – komentavo karybos ekspertas D. Antanaitis.
Karybos ekspertas neslepia apmaudo, kad nepatikrinta ir melaginga informacija išplito viešojoje erdvėje.
„Anot „Repsense“ ataskaitos, pirminė informacija buvo, kad Kaliningrado gubernatorius pasakė, jog kažkoks objektas galimai juda iš Lietuvos pusės. Tada prasidėjo informacijos pagražinimas ir modifikavimas“, – teigė D. Antanaitis.
„Buvo labai liūdna pamatyti, kad ir Lietuvoje gerbiami žmonės be reikalo pradėjo platinti šią informaciją kaip tiesą, remdamiesi Ukrainos nepriklausomos žiniasklaidos agentūros pranešimu, kuris buvo melagingas“, – tęsė jis.
Kai kurie nekeitė nuostatos ir kartojo tą patį
Karybos ekspertas pabrėžia, kad sklindant su Lietuva susijusioms naujienoms, svarbiausia pasikliauti Lietuvos atstovų ar institucijų turima informacija.
„[Nereikia ieškoti] informacijos Ukrainos ar Baltarusijos, ar Nigerijos puslapiuose“, – pridūrė D. Antanaitis.
D. Antanaitis aiškina, kad informacinės operacijos yra neatsiejama karinių ar kitų operacijų dalis: „Bet kokia kovinė operacija savyje privalo turėti informacinės operacijos dalelę.“
„Žinome, kad rusai ir baltarusiai nuolatos stipriai skleidžia dezinformaciją. Mums reikia išmokti informacinės higienos, sulaukti oficialių pranešimų ir neskubėti pranešinėti visokio šlamšto, rasti „Telegram“ kanaluose arba kituose šaltiniuose“, – teigė ekspertas.
Nors, pasak D. Antanaičio, dalis šalies gyventojų „neišlaikė informacinės higienos reikalavimų“, tačiau dauguma lietuvių yra pasiruošę informacinėms atakoms.
„Liūdniausia tai, kad ant tokios dezinformacijos pasimauna labai rimti žmonės ir netgi sužinoję, kad tai buvo dezinformacija, jie nekeičia savo nuostatos ir vis tiek kartoja tą patį“, – teigė ekspertas.
Pranešė apie skelbtą oro pavojų
Šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
Ministras Kaunas prabilo apie psichologinę operaciją
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad informacinėje erdvėje pasirodę pranešimai buvo prieš Lietuvą nukreipta psichologinė operacija, kuria siekta įbauginti visuomenę ir išprovokuoti Lietuvos vadovų reakciją.
„Mano nuomone, tai buvo bandymas prieš Lietuvą įvykdyti psichologinę operaciją, siekiant įbauginti ir sukelti dezinformacijos bangą. Tiesiog buvo bandoma išprovokuoti Lietuvos politikų, vadovų reakcijas į įvykius, kurie nelabai turbūt ir įvyko“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo R. Kaunas.
Anot ministro, žinoma, kad Kaliningrade šeštadienio naktį buvo įjungtos oro pavojaus sirenos ir Rusija šaudė į kažkokį objektą, tačiau Lietuvos radarai dronų nefiksavo.
„Iš esmės yra patvirtinta, kad Kaliningrade buvo įjungtos pavojaus sirenos, kad Rusija į kažką šaudė, tačiau nei Lietuvos radarai nefiksavo jokių dronų, nei Lietuva buvo kaltinama, kad iš jos atskrido dronai. Iš pradžių gubernatorius paminėjo, kad iš Lietuvos pusės, bet tai nėra iš Lietuvos“, – pabrėžė R. Kaunas.
Kampanijoje dalyvavo tikros ir netikros paskyros
Po pirminių pranešimų socialiniuose tinkluose, pasak ministro, pradėjo plisti įvairios inscenizacijos, neautentiškos nuotraukos ir dezinformacija. Jo teigimu, kampanijoje dalyvavo tiek tikros, tiek netikros paskyros, nusiteikusios prieš Lietuvą.
„Na ir paskui sekė įvairios inscenizacijos, reakcijos, netikros nuotraukos socialinėse erdvėse, prasidėjo dezinformacijos kampanija. (...) Tai buvo tikslas iššaukti mūsų reakciją, kad ji apsipintų įvairiais gandais ir būtų galima rutulioti dezinformacinę kampaniją“, – sakė ministras.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį taip pat pakartojo, kad, nors kol kas nėra detalios informacijos apie nakties įvykius Kaliningrade, tiksliai žinoma, jog Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
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