„Mano nuomone, tai buvo bandymas prieš Lietuvą įvykdyti psichologinę operaciją, su tikslu įbauginti ir sukelti dezinformacijos bangą“, – LRT radijui pirmadienį sakė ministras.
„Tiesiog buvo bandoma išprovokuoti Lietuvos politikų, Lietuvos vadovų reakcijas į įvykius, kurie nelabai turbūt net ir įvyko“, – teigė jis.
Pranešimai Kaliningrade
BNS rašė, kad žiniasklaidoje skelbta, jog šeštadienio vakarą Kaliningrado srityje pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios galėjo būti atakuoti kariniai objektai.
Kaliningrado srityje buvo paskelbtas perspėjimas dėl bepiločių orlaivių grėsmės, kaukė oro pavojaus sirenos, buvo laikinai apribota Chrabrovo oro uosto veikla.
Kaliningrado srities gubernatorius Aleksejus Besprozvannychas teigė, kad perspėjimo sistema suveikė užfiksavusi įtartiną objektą iš Lietuvos pusės, tačiau atlikus patikrinimą grėsmės nenustatyta.
Sekmadienį socialiniuose tinkluose pasirodę pranešimai apie šią dronų ataką tebebuvo ginčijami ir tebebuvo neaišku, kas iš tiesų įvyko Kaliningrado srityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) šeštadienio vakarą teigė, kad šalies karinės oro pajėgos dronų nefiksavo, akcentavo, kad Lietuva neleido ir neleidžia naudotis oro erdve atakoms.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat paskelbė, kad teiginiai apie Lietuvos dalyvavimą atakoje – melagingi.
R. Kauno teigimu, patvirtinta, kad Kaliningrado srityje buvo įjungtos oro pavojaus sirenos ir Rusija į kažką šaudė, tačiau Lietuvos radarai nefiksavo jokių dronų ir šalis nebuvo kaltinama, kad iš jos atskrido dronai.
„Pradžioje gubernatorius tiesiog paminėjo, kad iš Lietuvos pusės (galėjo atskristi dronas – BNS), bet tai nėra iš Lietuvos. Ir paskui sekė įvairios inscenizacijos, reakcijos, netikros nuotraukos socialinėse erdvėse“, – aiškino ministras.
Anot jo, socialinėse erdvėse vykdyta dezinformacijos kampanija prieš Lietuvą.
„Buvo tikslas iššaukti mūsų reakciją, kad ta reakcija apsipintų įvairiais gandais ir tiesiog būtų galima rutuliuoti dezinformacinę kampaniją. Aš džiaugiuosi, kad nepavyko iššaukti tokios reakcijos ir mūsų Nacionalinis krizių valdymo centras, kaip ir kitos institucijos, iš karto paneigė visas asociacijas“, – kalbėjo jis.
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