Spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje vykusi apklausa parodė, kad policija pasitiki 75 proc. respondentų (22 proc. nepasitiki), kariuomene pasitiki 71 proc. respondentų (25 proc. nepasitiki).
Iš dešimties pateiktų vertinti institucijų dar šešiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki – tai „Sodra“ (64 proc. pasitiki ir 29 proc. nepasitiki), savivaldybėmis (60 proc. ir 35 proc.), bažnyčia (59 proc. ir 34 proc.), Prezidento institucija (51 proc. pasitiki ir 43 proc. nepasitiki), Lietuvos žiniasklaida (50 proc. pasitiki ir 46 proc. nepasitiki) bei teismais (47 proc. pasitiki ir 43 proc. nepasitiki).
Tuo metu šalies Vyriausybe pasitiki 32 proc. respondentų ir 65 proc. nepasitiki, Seimu – atitinkamai 28 proc. ir 69 proc.
Per paskutinį mėnesį pagerėjo 2 institucijų vertinimas – 4 proc. punktais padaugėjo gyventojų, kurie pasitiki teismais (nuo 43 iki 47 proc.) bei 3 proc. punktais pagerėjo bažnyčios vertinimas (nuo 56 iki 59 proc.), kitų institucijų vertinimai nuo rugsėjo mėnesio nepakito.
Per metus, lyginant su 2025 metų spalio mėnesio apklausos rezultatais, pagerėjo 3 institucijų vertinimai.
8 proc. punktais padaugėjo pasitikinčių Lietuvos žiniasklaida (nuo 42 iki 50 proc.), 6 proc. punktais padaugėjo pasitikinčių teismais (nuo 41 iki 47 proc.) bei 3 proc. punktais pagerėjo savivaldybių vertinimas (nuo 57 iki 60 proc.)
Per šį laikotarpį sumažėjo pasitikėjimas bažnyčia – pasitikinčiųjų sumažėjo iš viso 8 proc. punktais (sumažėjo nuo 67 iki 59 proc.), taip pat – Prezidento institucija, iš viso 5 proc. punktais, sumažėjo nuo 56 proc. iki 51 proc.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko spalio 23–lapkričio 9 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1020 Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Apklausa vyko 109 atrankos taškuose.
Tyrimo rezultatų paklaida siekia iki 3,1 proc.
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