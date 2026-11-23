Leidinio šaltinio teigimu, mainais Vakarai sušvelnintų sankcijas prieš Rusiją.
V. Putinas taip pat iškėlė sąlygą, kad JAV ir Europos karinės pajėgos neturėtų būti dislokuotos Ukrainos teritorijoje.
NATO 5-asis straipsnis numato kolektyvinę gynybą, jei būtų užpulta viena iš Aljanso narių. Pagal aptariamą planą, pasibaigus karui V. Putinas turės atitraukti karines pajėgas nuo Ukrainos sienos. Jei jis pradės naują puolimą, NATO operatyviai perkels savo pajėgas į Ukrainą. Be to, bus atkurtos visos sankcijos.
Šaltinio teigimu, JAV ir Europos atstovai taip pat aptarė būdus, kaip kontroliuoti, ar Rusija laikosi susitarimų, ir kaip organizuoti operatyvinį ryšį krizės atveju.
Ukrainai siūlomos į 5-ąjį NATO straipsnį panašios saugumo garantijos: Trumpo pasiuntinys pateikė daugiau detalių
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris atskleidė kiek daugiau detalių apie Ukrainai siūlomas saugumo garantijas, panašias į NATO 5-ąjį straipsnį. Anot jo, D. Trumpo pasiryžimas svarstyti tai yra „esminis veiksnys siekiant ilgalaikės taikos“, o „Rusijos pasiryžimas aptarti tokias garantijas yra svarbus žingsnis į priekį ir galimas ženklas, kad ji rimtai siekia taikos“.
J. Kushneris pastebi, kad rimtos garantijos, panašios į 5-ąjį straipsnį, galėtų žymiai sumažinti kito karo riziką.
„Prezidentas Zelenskis teisus, kad šios garantijos turi būti konkrečios, patikimos ir aiškiai įformintos“, – sako jis.
JAV pasiuntinys priduria, kad tai būtų vienas svarbiausių JAV įsipareigojimų, todėl tai reikalauja kruopštaus apsvarstymo.
„Prezidentas Trumpas turėtų patvirtinti bet kokią siūlomą garantiją, laikydamasis konstitucinių ir Kongreso procedūrų. Jis žengtų tokį žingsnį tik tuo atveju, jei įsitikintų, kad tai aiškiai atitinka Amerikos nacionalinius interesus, o platesni saugumo susitarimai užtikrintų, jog garantija greičiausiai niekada nebūtų panaudota.
Būtent todėl saugumo garantijos Ukrainai negali būti galutinai suderintos atsietai nuo pokario Europos saugumo architektūros. Šie du aspektai turi būti svarstomi kartu.
Europos saugumo institucijos ir susitarimai sudaro svarbų pagrindą. Mūsų tikslas – juos sustiprinti, nustatyti, kur esami mechanizmai nesugebėjo užkirsti kelio šiam karui, ir parengti veiksmingesnes priemones, kad būtų sumažinta konfliktų tikimybė ateityje“, – sako J. Kusneris.
Anot jo, tai apima nuolatinius konsultacijų kanalus, komunikaciją krizės atveju, karinių veiksmų koordinavimą, didesnį skaidrumą ir abipuses priemones, skirtas eskalacijai sumažinti.
„Mums reikia aiškaus visų šalių ketinimų ir įsipareigojimų supratimo bei praktinių mechanizmų, kurie veiktų net ir esant rimtiems nesutarimams.
Siekiame ateities, kurioje Ukraina būtų saugi, Europa – stipresnė, Rusija būtų įsitikinusi, kad NATO nesiekia konfrontacijos, o NATO ir jos partneriai būtų įsitikinę, kad Rusija gerbs savo kaimynų suverenumą ir saugumą. Tam reikalingi aiškūs ketinimų pareiškimai, pagrįsti patikimais ir patikrinamais įsipareigojimais. Bet kokia sistema turi užtikrinti visų dalyvaujančių valstybių suverenumą ir nepriklausomą sprendimų priėmimą“, – aiškina jis.
Pasak J. Kushnerio, kalbant apie saugumą yra svarbi ir ekonominė galia.
„Ukrainai reikalingas patikimas ilgalaikis klestėjimo planas, apimantis reformas, kurios sustiprintų jos institucijas, ekonomiką ir savarankiškumą. Dideliams Amerikos ir Europos įsipareigojimams turi atitikti ir Ukrainos įsipareigojimas siekti savo pačios sėkmės“, – tikina jis.
J. Kushneris nurodo, kad artimiausiomis savaitėmis privačiuose pokalbiuose ir daugiašalėse diskusijose ketinama bendradarbiauti su Ukraina, Europos partneriais ir Rusija, siekiant pasiekti bendrą susitarimą dėl šios struktūros.
„Jei pavyks sukurti sistemą, apimančią aiškius įsipareigojimus, abipusius įsipareigojimus ir patikimą įgyvendinimą, tai suteiks mums didesnį pasitikėjimą, kad visi yra pasirengę imtis veiksmų, būtinų taikai užtikrinti.
Niekas nėra sutarta, kol nėra susitarta. Tačiau noras spręsti šiuos istorinius klausimus suteikia svarbią galimybę sustabdyti kraujo praliejimą.
Kaip pabrėžė prezidentas Trumpas pokalbyje su „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiais, šimtai milijardų, kurie šiuo metu išleidžiami šiam karui, galėtų būti investuoti į mūsų ekonomiką – kuriant darbo vietas, skatinant augimą, mažinant energijos kainas ir stiprinant infrastruktūrą.
Mūsų tikslas – suvereni, saugi, klestinti ir laisva Ukraina, stipresnė ir stabilesnė Europa bei ilgalaikė taika, grindžiama susitarimais, kurie žymiai sumažintų kito karo tikimybę.
Tai yra darbas, kuris mūsų laukia“, – priduria jis.
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