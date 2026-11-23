Jis kalbėjo apie tariamą „teroristinės veiklos plėtrą“ šiame regione ir pridūrė, kad tai dar labiau didina ir taip jau egzistuojančią įtampą.
„Tai iš tiesų labai pavojinga tendencija – teroristinės veiklos plėtra Baltijos jūros regione. Mes tai matome, ir tikriausiai visos pakrantės šalys dėl to jaučia nerimą. Tai labai pavojinga. Žinoma, tai didina įtampą regione“, – pareiškė D. Peskovas.
Jis paragino Baltijos šalis daryti įtaką Kyjivui. Kokius konkrečiai tariamus „teroristinius“ Ukrainos veiksmus jis turi omenyje, D. Peskovas nepatikslino.
Vis dėlto šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai lapkričio 21 dieną Kaliningrado srityje pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios pranešta apie galimą bepiločių orlaivių ataką. Tą pačią dieną tarptautiniuose vandenyse buvo užpultas į Kaliningradą plaukęs Rusijos laivas „Sparta II“.
Lietuva tokioms atakoms nesuteikė savo oro erdvės
Šiame kontekste Rusijoje aktyviai pradėta teigti, kad Ukraina esą pasinaudojo Baltijos šalimis, kad galėtų atakuoti šį laivą. Tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Lietuva tokioms atakoms nesuteikė savo oro erdvės.
Atsargos pirmojo rango kapitonas Andrejus Ryženka pažymėjo, kad tokia ataka galėjo būti provokacija.
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