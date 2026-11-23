Skelbiama, kad kelios NATO šalys neseniai gavo įspėjimą apie Rusijos ketinimus.
Vakarų žvalgybos tarnybos ir karinės agentūros, įskaitant Vokietijos ginkluotąsias pajėgas (Bundesverą) ir Federalinę žvalgybos tarnybą (BND), mano, kad Rusija bet kuriuo metu per kelias artimiausias savaites į kosmosą gali paleisti palydovą su branduoline galvute.
Pranešama, kad palydovas, pavadintas „Sputnik-S“, pradės veikti, kai bus iškeltas į orbitą. Teigiama, kad jis yra visiškai surinktas ir jau kurį laiką saugomas netoli Maskvos.
Branduolinių ginklų dislokavimas kosmose sukeltų didžiulę karinę grėsmę Vakarams. Kai branduolinį ginklą nešantis palydovas atsidurs Žemės orbitoje, iš esmės nebus jokių veiksmingų būdų jam pasipriešinti ar užkirsti kelią šio ginklo panaudojimui.
Ekspertai mano, kad branduolinio sprogimo kosmose pasekmės būtų itin skaudžios. Pasak WDR, NDR ir „Suddeutsche Zeitung“, JAV kosmoso vadavietės vadas Stephenas Whitingas (Stivenas Vitingas) neseniai įspėjo, kad toks sprogimas per kelias valandas ar dienas tikriausiai sugadintų maždaug trečdalį visų žemoje Žemės orbitoje esančių palydovų, o likusieji palaipsniui sugestų per tolesnius mėnesius.
Dar vieną susirūpinimą keltų itin galingas elektromagnetinis impulsas, kurį sukeltų branduolinis sprogimas kosmose – jis taip pat galėtų sukelti techninių sistemų plataus masto gedimus Žemėje.
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