Prezidentas teigė, kad aukštesnis kariniai laipsniai žymi ne tik nuoseklią karininkų karjerą, bet ir jų įvertinimą už sukauptą patirtį, lyderystę ir prisiimamą atsakomybę.
„Priesaiką davę generolai savo ligšioline tarnyba įrodė, kad yra pasirengę dar aukštesniu lygmeniu rūpintis Lietuvos gynyba, stiprinti Lietuvos kariuomenę ir bendromis pastangomis vesti ją pažangos keliu“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
„Dėkoju už Jūsų darbą, nepaprastai svarbų šiandieninių grėsmių akivaizdoje, bei už pasiektus rezultatus. Galiu Jus užtikrinti – turite mūsų pasitikėjimą ir paramą“, – pabrėžė šalies vadovas.
Brigados generolas M. Mažonas didžiąją tarnybos dalį skyrė Specialiųjų operacijų pajėgoms, dalyvavo penkiose tarptautinėse operacijose Afganistane. Jis taip pat ėjo gynybos atašė pareigas Jungtinėse Amerikos Valstijose, vadovavo Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui.
Dabartinis Gynybos štabo viršininkas pavaduotojas A. Dzidzevičius daugiau nei tris tarnybos dešimtmečius dirbo inžinerijos, pajėgumų planavimo ir logistikos srityse, vadovavo Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybai.
G. Nausėda abiem brigados generolams palinkėjo sėkmės toliau stiprinant Lietuvos kariuomenę ir krašto gynybą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.