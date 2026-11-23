„Premjeras su prezidentu aptars kitų metų biudžeto projekto rengimą, taip pat ir galimas korekcijas dėl biudžeto pajamų ir išlaidų. Ketinama aptarti ir užsienio politikos aktualijas“, – Eltai nurodė premjero atstovas Gedas Salyga.
Seimas praėjusią savaitę pirmą kartą apsvarstė kitų metų valstybės biudžeto projektą, dabar jis grąžintas tobulinti Vyriausybei.
Daugiausia kritikos projektas sulaukia todėl, kad valstybės numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus, be to, Valstybės kontrolė (VK) numato, kad jis gali būti dar didesnis, nes nebuvo įskaičiuota dalis išlaidų, nėra pagrįstos kai kurios planuojamos išlaidos.
Dėl to ieškoma būdų surinkti naujų pajamų, koalicijoje susitarta dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujos viršpelnių apmokestinimo schemos, kuri būtų taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP, kitų metų projekte ji siekia 48,2 proc. BVP.
Biudžete gynybai kitąmet numatyta 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, numatoma didinti pensijas, darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams, didinti minimalią algą ir išmokas.
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