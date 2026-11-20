„Sakyčiau net ne (...) sklypų pritaikomumas yra tampantys iššūkiu (investuotojams – BNS) apsispręsti, ateiti į Lietuvą ar ne. Tampa iššūkiu klausimas, ar yra kam dirbti, kiek kainuoja darbo jėga. Ne paslaptis, kad mes jau nebesame pigios darbo jėgos šalis. Klausiama Užimtumo tarnybos, kiek yra norinčių dirbti, klausiama, ar bus pakankamos kvotos, jeigu bus naudojama (darbo jėga – BNS) iš trečiųjų šalių“, – žurnalistams penktadienį Marijampolėje sakė M. Sinkevičius.
Sinkevičius: valstybė didelį dėmesį skiria gynybos pramonei
Politikas teigė, kad valstybė didelį dėmesį skiria gynybos pramonei, tačiau pripažįsta, kad tokie projektai susilaukia vietos bendruomenių nepasitenkinimo.
„Ką valstybė šiuo metu daro – labai stipriai fokusuojamės į gynybos pramonę. Bet ji irgi turi kabliukų. Gynybos pramonę kartais visi įsivaizduoja siaurai, kad tai dronai, kažkas tokio, bet gynybos pramonė yra ir sprogmenys, yra ir šaudmenys. Ir nebūtinai tokių investuotojų bendruomenės pageidauja. Jos kelia įtampą: o gal mes čia būsim (...) taikinys“, – kalbėjo premjeras.
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