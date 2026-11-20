Naujuoju maršrutu traukiniai kursuos rytų Lietuvoje ir Pietryčių Latvijoje, todėl jais galės naudotis ir šių regionų gyventojai.
„Nauja jungtis per Daugpilį reiškia ne tik antrą kasdienę galimybę keliauti tarp Vilniaus ir Rygos, bet ir naujas tarptautinių kelionių galimybes rytų Lietuvos gyventojams“, – pranešime cituojama „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Nuo gruodžio pabaigos planuojama siūlyti papildomus reisus
Naujojo maršruto tvarkaraštį planuojama derinti ir su tarptautiniu traukiniu Vilnius–Varšuva–Krokuva, taip kuriant patogesnes kelionių traukiniais galimybes tarp Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.
Maršrutu Vilnius–Daugpilis–Ryga kursuojantys traukiniai stos Pabradėje, Švenčionėliuose, Ignalinoje, Dūkšte, Visagine ir Turmante.
Nuo gruodžio 26 dienos keleiviams taip pat planuojama pasiūlyti papildomus savaitgalio reisus maršrutu Vilnius–Daugpilis–Vilnius. Numatoma, kad šeštadieniais ir sekmadieniais kursuos po du traukinius per dieną.
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