Apie tai ji parašė socialiniame tinkle „X“, praneša „Ukrinform“.
„Man tikrai nusibodo ir įgriso Rusijos melas apie tai, kad ji nori taikos. Ar žinote, kaip atrodo Rusijos taikos troškimas? Tai 15 žuvusių civilių ir mažiausiai 25 sužeistieji, tarp jų – visai maži vaikai. Tokios yra sekmadienį Rusijos surengtų atakų Kyjivo srityje pasekmės“, – pareiškė diplomatė.
ES ambasadorė Ukrainoje: man jau įgriso Rusijos melas, kad ji nori taikos
K. Mathernova priminė apie atakas prieš daugiabutį gyvenamąjį namą Dymere, prekybos centrą Vyšnevoje ir individualų gyvenamąjį namą Bila Cerkvos rajone.
Ji taip pat papasakojo apie interviu naujienų agentūrai CNN, duotą netrukus po to, kai lankėsi netoli vietos, kur sprogo Rusijos dronas.
„Manęs paklausė, ką manau apie taikos derybas su Rusija. Man darosi vis sunkiau į tokius klausimus atsakyti diplomatine kalba“, – pridūrė ES atstovė, pareikšdama užuojautą per Rusijos atakas žuvusių žmonių šeimoms.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per praėjusią savaitę Rusija prieš Ukrainą paleido apie 2,7 tūkst. dronų, beveik 1 460 valdomųjų aviacinių bombų ir 165 įvairių tipų raketas. Smūgiai teko 20 šalies regionų.
Tuo metu lapkričio 21 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Kinijoje darytą nuotrauką, kurioje jis užfiksuotas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Prierašas prie nuotraukos skelbė: „Mano draugas“.
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