Lapkričio 16 d. ES patvirtino sąrašą iš 113 naujų sankcijų, kurios taikomos virtinei Rusijos įmonių ir asmenų. Tai pirmas kartas, kai T. Kim sulaukė Europos bloko sankcijų.
Kaip pranešė nepriklausomas Rusijos leidinys „Meduza“, kurį cituoja portalas „The Kyiv Independent“, T. Kim pareigose pakeitė bendrovės aukščiausio lygio vadovas Aleksejus Kulikovas, kuriam sankcijos nėra taikomos.
Manoma, kad T. Kim liks bendrovėje ir sutelks dėmesį į strateginę plėtrą, pranešė „Meduza“, remdamasi „Wildberries“ spaudos tarnyba.
„Wildberries“ tenka daugiau kaip 50 proc. Rusijos internetinės mažmeninės prekybos rinkos ir kas mėnesį tinklas pritraukia per 79 mln. vartotojų. Nuo vasaros įmonė ne kartą patyrė Ukrainos dronų atakas dėl dvejopo naudojimo prekių, kurias mūšio lauke galima panaudoti prieš Ukrainą, pardavimo. „Wildberries“ taip pat nukentėjo nuo kibernetinių atakų, rugpjūtį pranešė Ukrainos karinė žvalgyba (HUR).
T. Kim yra turtingiausia Rusijos moteris. Turto įšaldymas ir vizų išdavimo draudimas T. Kim, kurios turtas vertinamas 8,1 mlrd. JAV dolerių (7,4 mlrd. eurų), yra dalis platesnio sankcijų paketo, nukreipto ir prieš Rusijos bankus bei naftos eksportą.
„Wildberries“ veikia kaip Rusijos kariuomenės tiekimo tinklas, padedantis parduoti karines ir dvejopo naudojimo prekes, – pareiškė Briuselis. – T. Kim materialiai ar finansiškai remia Rusijos karinį ir pramoninį kompleksą bei gauna iš jo naudos.“
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