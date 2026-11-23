Skelbiama, kad šis kelias iš esmės tapo pakaitalu daliai Krymo tilto srautų.
Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kur matyti šio kelio pakrašytje degantys automobiliai.
„Degantis logistikos kelias į okupuotą Krymą: po Krymo tilto automobilių dalies griuvimo rusai atsidūrė logistikos spąstuose“, – rašoma pranešime.
Paskelbtame vaizdo įraše matyti liepsnos, didžiuliai dūmų kamuoliai.
„Karšta, čia viskas dega“, – sako vaizdo įraše girdimas balsas.
Zelenskis: Krymo tiltas, kuriuo Putinas gabena ginkluotę, neišliks
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas Kerčės tiltą naudoja dideliems karinės technikos kiekiams į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas gabenti, todėl šis tiltas „neišliks“. Tai duodamas interviu „NBC News“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, informuoja „Ukrinform“.
Atsakydamas į žurnalisto pastabą, kad V. Putinas pastatė Krymo tiltą kaip nuolatinės Krymo priklausomybės Rusijai simbolį, V. Zelenskis paragino žmones nekreipti dėmesio į tokius pareiškimus. Jis pabrėžė, kad Krymas tebėra laikinai okupuota Ukrainos teritorija, o nuo 2014 m. vykdomi V. Putino veiksmai rodo visišką nepagarbą Ukrainos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui.
Jis pakartojo, kad Ukraina ir toliau reaguos į Rusijos atakas prieš Ukrainos objektus, įskaitant tiltus, ir perspėjo, jog Krymo tiltas galiausiai neliks nepaliestas. Prezidentas pareiškė viltį, kad Ukraina ras diplomatinį būdą karui užbaigti, tačiau pabrėžė, jog šį tikslą šalis pasieks arba diplomatinėmis, arba karinėmis priemonėmis.
Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina niekada nepripažins Rusijos okupuotų teritorijų Rusijos dalimi ir nesutiks su tolesniu jų militarizavimu. V. Zelenskis pažymėjo, kad V. Putinas Krymo tiltą naudoja dideliems ginklų kiekiams į okupuotas Ukrainos teritorijas gabenti, ir pridūrė, jog Ukraina į tai atsižvelgs atsakydama į Rusijos veiksmus.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, lapkričio 19 d. naktį Kerčės tiltas vėl buvo atakuotas. Po atakos geležinkelių eismas tiltu buvo sustabdytas.
Vėliau tą pačią dieną po Berlyne vykusio „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas naujausią Kerčės tilto apgadinimą pavadino aiškiu perspėjimu Rusijai ir jos silpnumo įrodymu.
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