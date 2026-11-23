„Kodėl garsiai nepasakius to, ką galvoja tiek daug žmonių? Ar nebūtų veiksmingiau priimti Ukrainą į NATO? Ar tai nebūtų geriau mums visiems, pigiau įgyvendinama ir patikimiau saugumo požiūriu?“ – sakė jis.
Zelenskis: Ukrainos narystė NATO būtų geresnis sprendimas nei saugumo garantijos
JAV derybininkai pasiūlė saugumo garantijas, panašias į NATO sutarties 5-ajame straipsnyje numatytus įsipareigojimus, kad pasibaigus karui Ukraina būtų apsaugota nuo naujų Rusijos atakų. V. Zelenskis tiesiogiai neatmetė šio pasiūlymo, tačiau iškėlė kelis klausimus: kurie partneriai gintų Ukrainą, kurių šalių kariai būtų prevenciškai dislokuoti jos teritorijoje, kiek tai kainuotų ir ar tai veiktų?
V. Zelenskis argumentavo, kad Europa būtų saugesnė, jei Ukraina priklausytų NATO.
„To reikia ne tik Ukrainai. To reikia ir NATO, jai reikia Ukrainos“, – pabrėžė prezidentas.
Rusija kategoriškai prieštarauja Ukrainos narystei NATO, taip pat saugumo garantijoms, kurios būtų užtikrinamos Vakarų karių buvimu Ukrainoje. Vakarų gynybos aljansas iš principo yra nusprendęs, kad Ukraina turėtų tapti jo nare. Tačiau pastaraisiais metais tam prieštaravo JAV.
Praėjusiomis dienomis V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie JAV pasiūlymą, pagal kurį Ukraina galėtų būti priimta į NATO, jei atsisakytų savo dar ginamos Donbaso dalies. Ukraina kol kas nesutinka pasitraukti iš teritorijų, kurių Rusijai iki šiol nepavyko užimti.
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