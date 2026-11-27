Antrosiose turnyro rungtynėse lietuvės rezultatu 0:1 (0:0) turėjo pripažinti Ukrainos rinktinės pranašumą. Primename, kad pirmosiose rungtynėse mūsiškės 2:2 išsiskyrė su Farerų Salų ekipa, o pasirodymą baigs pirmadienio susitikimu prieš Andorą.
Penktadienio rungtynėse ukrainietės nuo pat dvikovos pradžios turėjo didesnę teritorinę persvarą, tačiau mūsiškės sėkmingai gynėsi, o taip pat komandą gelbėjo ir vartininkė Ieva Kaminskaitė.
Pastangos gynyboje atsipirko ir pirmasis kėlinys prieš grupės favorites baigėsi be įvarčių 0:0.
Visgi, antrojo kėlinio pradžia taip sėkmingai nesusiklostė ir po pertraukos ukrainietės gana greitai pelnė pirmąjį įvartį ir išsiveržė į priekį 1:0.
Per likusią kėlinio dalį lietuvės dar mėgino išlyginti rezultatą, tačiau to padaryti nepavyko, rezultatas nepakito, tad pergalę iškovojo Ukrainos merginų rinktinė.
UEFA Europos merginų U19 čempionato atrankos statistika
Ukraina – Lietuva 1:0 (0:0);
„Tórsvøllur“ stadionas, Torshaunas; teisėja – Tjaša Misja (Slovėnija);
Įvartis: 49 min. Arina Paskarenko (Ukraina);
Įspėtos: 26 min. Zoriana Hladun (Ukraina); 30 min. Radvilė Kelečiūtė, 47 min. Jotvilė Šapaitė, 57 min. Austėja Jokubaitytė (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ieva Kaminskaitė, Austėja Jokubaitytė, Ema Valiukevičius, Austėja Pocevičiūtė, Milda Ivančiūtė (64 min. Paulina Mockutė), Marta Lipnickaitė (84 min. Elzė Kiškūnaitė), Radvilė Kelečiūtė, Estela Tamošauskaitė, Elena Ostrauskaitė (64 min. Emilija Grauslytė), Agata Marija Kairytė (64 min. Emilija Barkevičiūtė).
Atsargoje: Ema Daujotė, Augustė Augėnaitė, Ugnė Gruodytė, Beatričė Globytė.
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Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:
Lapkričio 30 diena (pirmadienis)
17.00 val. Andora – Lietuva
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