Po rungtynių „Kauno Žalgirio“ strategas Željko Sopičius kalbėjo apie susikurtą dviejų žaidėjų pranašumą, Lietuvos žaidėjus sudėtyje ir traumuotus žaidėjus.
„Pirmiausia noriu pasveikinti visus žaidėjus su šiandienos kova ir tuo, kaip žaidėme po pirmųjų 30-ies minučių, privalau tai pasakyti. Pirmosios 30 minučių nebuvo lengvos, nes ilgai neturėjome rungtynių, darėme per daug klaidų. Manau, kad aukštesnio meistriškumo komanda mus už tai nubaustų ir turėtume problemų, bet jie neįmušė. Vėliau, pasitelkę savo norą ir jėgą, privertėme juos užsidirbti dvi raudonas korteles, ir tada pasidarė lengviau. Pabaigoje esame labai patenkinti, nes pirmą kartą žaidžiame Konferencijų lygoje, ir kiekvienas taškas šioje lygoje mums yra labai svarbus“, – sakė Ž. Sopičius.
– Treneri, sveikinimai su pergale. Turbūt jūsų karjeroje nedažnai pasitaiko tokių rungtynių, kai aikštėje turite dviejų žaidėjų pranašumą?
– Normalu, kad to neįmanoma iš anksto suplanuoti, nes nežinai, kada tai nutiks. Pats esu žaidęs tokiose rungtynėse, tik buvau kitoje barikadų pusėje – turėjome trimis žaidėjais mažiau. Tada tiesiog bėgi, bėgi kaip Forestas, bet galiausiai net nepalieti kamuolio. Tačiau kalbant apie mus, turime daug problemų. Nenorėjau apie jas kalbėti prieš rungtynes, bet per rinktinių pertrauką turėjome keturis ar penkis traumuotus žaidėjus ir penkis išvykusius į nacionalines rinktines. Niekada negali žinoti, kokios būklės jie grįš. Kastrati po rungtynių su „Transinvest“ treniravosi vos vieną ar du kartus. Po ilgos traumos sugrįžo ir Kontaras. Mums reikia visų žaidėjų, nes orai Lietuvoje keičiasi kasdien. Dabar turbūt teks treniruotis manieže, o kai neturi tiek daug žaidėjų, treniruočių procesas tampa šiek tiek kitoks. Todėl labai džiaugiuosi, kad grįžo ilgai traumuoti futbolininkai.
– Koks buvo pagrindinis antrojo kėlinio tikslas, kokios buvo užduotys?
– Kantrybė, kantrybė ir dar kartą kantrybė. Žinojau, kad turėsime galimybių ir progų. Rūbinėje žaidėjams pasakiau, kad nieko nekeisime, tiesiog nereikia nervintis. Progų tikrai bus. Jas susikursime, o jei jie norės mus spausti – mes aikštėje turime dviem žaidėjais daugiau. Manau, kad geriausiu savo žaidimo metu įmušėme du įvarčius, o pačioje pabaigoje tiesiog kontroliavome kamuolį. Turėjome dar kelias progas, jie taip pat turėjo savų, ko normaliomis aplinkybėmis neturėtų būti, bet galiausiai svarbiausia yra trys taškai ir tuo viskas pasakyta.
– Bet turbūt sutiksite, kad rungtynių pabaiga nebuvo tokia rami, kokios norėjote?
– Ne, tikrai ne, nes kai į aikštę žengia varžovų puolėjas, kuris yra įmušęs 24 įvarčius ir kurio ūgis siekia 198 centimetrus, būna nelengva. Suprantu mūsų sirgalius, kurie klausia: „Kodėl žaidžia Antonas Tolordava, kodėl nežaidžia lietuvis?“ Bet kai nori laimėti rungtynes, leidi tą, kuris gali padėti tai padaryti. Šiandien mes pradėjome rungtynes su keturiais lietuviais. Privalote tai suprasti. Nežinau, kiek lietuvių ar latvių savo sudėtyje turi varžovai, bet turbūt ne keturis. Aš nežiūriu, ar žaidėjas yra lietuvis, kroatas, ar vokietis. Man yra tik geri, blogi arba vidutiniai žaidėjai. Esu labai laimingas, nes mums tikrai nėra lengva. Reikia suprasti, kad „Riga“ praėjusį penktadienį žaidė taurės finale, o mes rungtynių neturėjome. Sutarėme su komanda iš Suomijos, kad žaisime kitą ketvirtadienį. Mums labai svarbu turėti rungtynių. Tikiuosi, kad orai Lietuvoje, nors ir prastės, galbūt dar bus šiek tiek šiltesni, nes mums labai svarbu treniruotis ant natūralios, o ne ant dirbtinės dangos. Ant dirbtinės vejos visada padidėja traumų rizika. Esu labai patenkintas tuo, kaip žaidėjai treniruojasi, nes nėra lengva po vietinio čempionato žaisti dar kelias rungtynes Konferencijų lygoje. Esame čia pirmą kartą, ir tai yra didžiulė patirtis mums visiems.
– Tai pirmieji, istoriniai taškai klubui. Ar vis dar gyva svajonė patekti į kitą etapą?
– Žinau, kad daug žmonių nebuvo patenkinti, kai turėdavau rinktis, kuriose rungtynėse kurį žaidėją leisti į aikštę. Bet kai atvykau čia liepos 1-ąją, klubo vadovai man pasakė, kad svarbiausia yra tapti čempionais. Tai buvo pagrindinis tikslas. Mes iškovojome taurę, patekome į Konferencijų lygą. Nesu magas ir tikrai nežinau, kur yra ta plonytė traumų riba. Bet pažvelgę į geresnes Europos komandas matome, kiek daug traumų jos patiria. Prieš rungtynes su „Transinvest“ mes taip pat turėjome penkis ar šešis traumuotus žaidėjus. Jei tai būtų nutikę dviem ar trimis savaitėmis anksčiau, turbūt nebūtume laimėję lygos. Noriu tobulėti ir visada sužinoti daugiau, bet kai turi tiek daug rungtynių, kartais tenka tiesiog pasidžiaugti, jei nieko blogo nenutinka. Kol aš esu čia, man svarbiausia, kad visi žaidėjai būtų sveiki. Nes kaip gali žaisti, jei neturi sveikų futbolininkų?
– Ar įmanoma, kad Amine'as Benchaibas ir Franco Baldassarra bus pasiruošę kitoms rungtynėms?
– Ne, tikrai ne. Franco šimtu procentų nežais. Aminas greičiausiai taip pat, nes jis turi problemų su kirkšnimi. Kalbant apie Franco, kaip suprantu, po operacijos jis galbūt bus pasiruošęs rungtynėms su „Freiburg“. Tačiau po operacijos geriau nerizikuoti, nes iki to liko vos dvi savaitės – jokių šansų. O su kirkšnies trauma viskas apgaubta tamsa. Gali pagerėti po mėnesio, bet gali nepagerėti ir po pusmečio. Tai viena paslaptingiausių traumų profesionaliame futbole.
– Paprastai tokiu metų laiku Lietuvoje jau turime pertrauką ir galvojame apie kitą sezoną, bet jūs vis dar tęsiate šį. Ar jau planuojate žingsnius į priekį?
– Taip. Mes jau kalbėjomės apie daugelį dalykų, bet šiuo metu nėra lengva. Visų pirma, žiemą apskritai nėra paprasta prisivilioti naujų žaidėjų. Antra, mums liko dar dvejos rungtynės, tad privalome joms susikoncentruoti, o natūralu, kad stebėsime rinką – kas įmanoma, o kas ne. Tačiau manau, kad tai, jog tapome čempionais, suteikia mums daugiau galimybių pasikviesti geresnius futbolininkus. Kaip ir minėjau, svajonė vis dar gyva. Dvi savaites svajosime, o kitą savaitę Suomijoje žaisime kontrolines rungtynes prieš „KuPS“. Ten žaidėjai, kurie ilgesnį laiką nerungtyniavo, gaus minučių aikštėje, nes sutarėme, kad jie žais po 45 arba 60 minučių. Man svarbiausia, kad visi būtų pasiruošę, o žaidėjai, gyvenantys šiuo klubu, atiduotų visas jėgas aikštėje.
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