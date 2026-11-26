Ketvirtadienį kauniečiai nutraukė pralaimėjimų Europoje seriją 2:0 nugalėdami Latvijos „Riga FC“ komandą.
Rungtynių pradžioje aktyvesni buvo latviai, tačiau kėlinio pabaiga jiems susiklostė tragiškai. Iš pradžių oponentui įspyręs Iago Siqueira prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę ir komandą paliko žaisti mažumoje.
Netrukus neapdairiai vartus palikęs Kenanas Piričius nugriovė puolėją, kuris jau buvo prasimetęs kamuolį. Nors iš pradžių teisėjas parodė geltoną kortelę, po VAR peržiūros jis savo požiūrį pakeitė ir vartininką išvarė iš aikštės.
Visą antrąjį kėlinį dviejų žaidėjų pranašumą turėję kauniečiai jau po 10 minučių jį pavertė įvarčiu. Leonas Krekovičius surado Anthony Kaliką, kuris smūgiu vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartus.
Dar po penkių minučių buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį užtikrintai realizavo Gabrielis Debeljuhas padvigubinęs „Kauno Žalgirio“ pranašumą.
Per likusį laiką rezultatas nebepakito ir „Kauno Žalgiris“ iškovojo pirmąją pergalę UEFA turnyrų grupės etape per visą klubo istoriją.
Pergalė taip pat leido „Kauno Žalgiriui“ gerokai pakilti turnyrinėje lentelėje. Iš paskutinės vietos jie pakilo į 29 poziciją.
Antrajame kėlinyje pridedamos trys minutės.
Savo komandą gelbėti turi Tomas Švedkauskas.
Puikią progą turėjo po keitimo aikštėje pasirodęs I. Fioličius, bet jam nepavyko tinkamai pataikyti į kamuolį.
M. Burba renkasi smūgį iš toli, kuris srieja tiesiai į vartininką.
Dar viena puiki proga kauniečiams, bet A. Kalikas nusprendė smūgiuoti, nepalikdamas kamuolio Motiejui Burbai ir į vartų plotą jis nepataikė.
Įvartis!
Gabrielis Debeljuhas sėkmingai realizuoja baudinį ir dvigubina persvarą!
Po smūgio oponentas baudos aikštelėje blokuoja kamuolį ranka. Skiriamas 11 m. baudinys!
Varžovus spaudę kauniečiai pagaliau pasižymėji. A. Kalikas baudos aikštelėje vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į oponentų vartus!
Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys!
Sužaidus 12 pridėto laiko minučių teisėjas galiausiai fiksuoja kėlinio pabaigą.
Baudos smūgis pavojingas ir skrieja į vartų tinklą iš kitos vartų pusės
Raudona kortelė!
VAR kviečia teisėją prie ekrano dėl jo sprendimo. Epizodo peržiūra padeda jam pakeisti sprendimą. Kenanas Piričius šalinamas iš aikštės ir Rygos klubas lieka su 9 žaidėjais!
Pridedamos keturios minutės
Varžovų vartininkas už baudos aikštelės griauna kauniečių puolėją, o teisėjas rodo jam geltoną kortelę.
Anthony Kaliko smūgis į vartų plotą, kurį vartininkas išgelbėja
Raudona kortelė!
Latviai lieka žaisti be vieno žaidėjo! Iago Siqueira prieš save išvysta antrąją geltoną kortelę ir yra išvaromas iš aikštės.
Puiki svečių proga, bet Caio Ferreira įveikęs gynėją nesugeba pataikyti į vartų plotą.
Geriausia kauniečių proga rungtynėse baigėsi Vykinto Slivkos bandymu, kuris skrieja kiek virš vartų.
Pirmąjį smūgį rungtynėse atlieka svečiai, kurie dažniau kontroliuoja kamuolį
Rungtynės prasideda!
Įdomūs faktai:
• Abi komandos turnyrą pradėjo skirtingai. „Riga“ tris kartus sužaidė lygiosiomis 1:1, o „Kauno Žalgiris“ triuškinamai pralaimėjo visas tris dvikovas.
• Po trijų turų kauniečiai užima paskutinę poziciją grupės etape ir yra viena iš dviejų komandų, vis dar neturinčių taškų.
• Abiems komandoms tai yra debiutas Europinio futbolo grupės etape.
• Šios komandos iki šiol oficialiose rungtynėse nėra susitikusios.
• Tai bus priešpaskutinės „Kauno Žalgirio“ rungtynės namuose šiame sezone.
• Varžovai prieš šias rungtynes pakeitė trenerį, o komandos vairą perėmė Didier Zanetti.
Komentarai:
„Atėjus naujam treneriui, jis atsineša naujų idėjų. Žinoma, jis neturėjo daug laiko sustyguoti žaidimą, tad pamatysime, kaip viskas klostysis. Mes žaisime savo stiliumi ir viliuosi, kad būsime ta komanda, kuri iškovos tris taškus.
„Riga“ žaidžia labai gražų futbolą, tris kartus sužaidė lygiosiomis, įmušė nemažai įvarčių. Jie turi daug kokybės asmenybėse. Bet aš tikiu, kad rungtynes laimi komandinis žaidimas ir tikiuosi, kad rytoj fortūna bus mūsų pusėje“
Željko Sopičius, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
Komandų formos:
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Rungtynės baigėsi! „Kauno Žalgiris“ švenčia istorinę pergalę!