Pasitinkant trejų lemiamų pagrindinio etapo rungtynių seriją, jau galima susidaryti aiškesnį vaizdą, kokią premiją iš UEFA už šių metų europinį žygį susižers „Kauno Žalgiris“.
Dar vasarą žalgiriečiai kelionę UEFA Konferencijų lygos pagrindinio etapo link pradėjo nuo Čempionų lygos atrankos turnyro. Pirmajame etape kauniečiai peržengė Džilanio „Drita“ (Kosovas), o antrajame – „Klaksvik“ (Farerų Salos) barjerą. Trečiajame atrankos etape žalgiriečiai turėjo pripažinti Zagrebo „Dinamo“ (Kroatija) pranašumą. Persikėlę į Europos lygos atranką ir neįveikę Stambulo „Bešiktaš“ klubo barjero, žalgiriečiai pateko į UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą.
Dalyvavimas trijuose Čempionų lygos atrankos etapuose ir lemiamame Europos lygos atrankos etape žaliai baltiems užtikrino 700 tūkst. eurų UEFA premiją. Dar 3,17 mln. eurų žalgiriečiai užsitikrino patekę į pagrindinį UEFA Konferencijų lygos etapą. Taigi dar prieš pirmąsias pagrindinio etapo rungtynes žaliai balti buvo užsitikrinę 3,87 mln. eurų. Tiesa, tuo UEFA išmokos nesibaigia.
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai gaus premiją už galutinę vietą tarp 36 UEFA Konferencijų lygos komandų (mažiausia numatyta suma – 28 tūkst. eurų) bei išmoką už komercinę vertę. Komercinės vertės išmoka priklauso nuo transliacijų teisių vertės ir klubo UEFA koeficientų. Pagal preliminarius UEFA tarifus mažiausia vienam klubui numatyta suma siekia 86 tūkst. eurų. Taigi žalgiriečiai, net ir nenuvertę kalnų žygyje Europoje, užsitikrintų dar mažiausiai 114 tūkst. eurų. Bendra šių metų žygio Europoje premija siektų bent 3,984 mln. eurų.
Arčiausiai kauniečių pagal UEFA premijos dydį iš Lietuvos komandų yra Vilniaus „Žalgiris“, šiemet užsitikrinęs 1,075 mln. eurų premiją.
Likusių trejų rungtynių serija parodys, ar Ž. Sopičiaus auklėtiniai sumedžios ir stambesnės žuvies premijų jūroje. Už kiekvieną pergalę UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape klubui skiriama 400 tūkst. eurų, o už lygiąsias – 133 tūkst. eurų.
Būsimas „Kauno Žalgirio“ varžovas „Riga FC“ šiemet pirmą kartą varžosi pagrindiniame UEFA turnyro etape. Už atranką ir patekimą į UEFA Konferencijų lygos pagrindinį etapą Latvijos klubas užsitikrino tokią pačią sumą kaip ir žaliai balti – 3,87 mln. eurų. Latvijos sostinės klubas jau gali pasigirti ir papildomu uždarbiu bei peržengta 4 mln. eurų premijų riba.
Būsimi žalgiriečių varžovai pagrindiniame etape jau triskart sužaidė lygiosiomis 1:1 – su „Jablonec“ (Čekija), „Pafos“ (Kipras) ir „Kairat“ (Kazachstanas) klubais. Už šias lygiąsias Latvijos klubas jau užsitikrino papildomą 399 tūkst. eurų UEFA premiją. Be to, jeigu pagrindinis etapas baigtųsi dabar, „Riga FC“ gautų didesnę premiją už užimtą vietą nei žalgiriečiai.
Jau šį ketvirtadienį žalgiriečiai taškais UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape galės susilyginti su „Riga FC“. Tam reikės žalgiriečių pergalės, kuri taptų ir svarbia injekcija į klubo biudžetą. Bilietus į ketvirtadienio rungtynes galite įsigyti čia.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.