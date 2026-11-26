Sekmadienį bosniai namie priims Lietuvos rinktinę.
Klaipėdos „Neptūnas“ gynėjas E.Fridrikssonas per 27 minutes sprogo 30 taškų (3/5 dvit., 6/7 trit., 6/8 baud.), atliko 10 perdavimų ir rinko 39 naudingumo balus.
Islandijai taip pat 20 taškų pelnė Kristinnas Palssonas (6/7 trit.), 18 – Jonas Gudmundssonas, 16 – Martinas Hermannssonas, 11 – Tryggvi Hlinasonas.
Bosniams 20 taškų pridėjo Emiras Sulejmanovičius, 18 – Adinas Vrabacas, 17 – Amaras Gegičius, 13 – Nikola Maričius (8 atk. kam.), 12 – Amaras Alibegovičius.
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