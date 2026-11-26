Portugalai namie 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23) nugalėjo Ukrainą (6/3).
Nepaisant to, ukrainiečių situacija lieka geresnė, jie pergalėmis ir pralaimėjimais yra lygūs su kartvelais (6/3) ir ispanais (6/3).
Prie pergalės Rafaelis Lisboa pridėjo 26 taškus (8 rez. perd.), Diogo Brito – 20 (9 atk. kam.), Travante‘as Williamsas – 14, 10 – Goncalo Delgado (7 atk. kam.) ir Miguelis Quierozas.
Ukrainai po 18 taškų pelnė Oleksandras Kovliaras ir Maksymas Shulga, 14 – Dmytro Skapincevas, 11 – Oleksandras Kobzystas.
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