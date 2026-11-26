Paaiškėjo, kad nenorėdami karo Baltijos jūroje Suomijos ir Norvegijos lyderiai skambino Vladimirui Putinui.
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Atakuotas rusų krovininis laivas
Savaitgalį Baltijos jūroje, šalia Suomijos, Ukrainos atakuotas rusų krovininis laivas palietė vietą, kurią skauda ne tik Kremliui, bet ir daliai europiečių, remiančių Ukrainą. Kaip rašo amerikiečių „Wall Street Journal“, tiek rusai, tiek europiečiai bijo, kad karas gali persimesti į Baltijos jūrą, kurią kai kurie dar mėgsta vadinti vidiniu NATO ežeru.
„Matome teroristinę Kyjivo veiklą Viduržemio ir Baltijos jūrose. Tai negali nekelti nerimo pakrantės valstybėms, o tikriausiai ir visam NATO aljansui. Žinoma, niekas nenorėtų, kad konfliktas išplistų. Todėl šie Kyjivo režimo veiksmai potencialiai yra labai pavojingi“, – teigia Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Jau anksčiau ne kartą skambėjo raginimai stabdyti rusų „šešėlinio laivyno“ keliones Baltijos jūroje, NATO pajėgos ne kartą viešai demonstravo ir savo gebėjimus perimti tokius laivus. O rusams jūra itin svarbi – ne tik dėl Kaliningrado aprūpinimo, bet ir dėl to, kad per čia Kremlius eksportuoja apie 60 procentų naftos. Tai svarbus pajamų šaltinis, todėl tokius laivus dabar nuolat lydi karinės rusų pajėgos. Dėl to suprantamas ir ukrainiečių noras smogti būtent čia.
„Rusijai tai tikrai skaudėtų, nes jie iš žaidimo būtų eliminuoti“, – komentuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Tačiau ne ką mažiau nei rusai karo Baltijos jūroje baiminasi prie jūros esančios Europos šalys. Mat jeigu jis išplis, bus sutrikdyta ir visa kita laivyba. Pirmiausia – energetikos išteklių tiekimas.
„Tikėtina, kad energetikos tiekimas nesutriktų, bet draudimo bendrovės ir pačios tiekimo įmonės galėtų prašyti didesnės pelno maržos, nes ta rizikos premija atsispindėtų galutinėje kainoje“, – aiškina A. Izgorodinas.
Skambino Vladimirui Putinui
Amerikos žiniasklaida rašo, kad prieš mėnesį vykęs Suomijos ir Norvegijos lyderių skambutis V. Putinui nemaža dalimi buvo susijęs būtent su noru patikinti, kad jiems nereikia karo prie pat sienų.
„Ministras pirmininkas ir aš jautėme, kad buvo svarbu pasienio šalims, tokioms kaip Suomija ir Norvegija, pabrėžti iššūkius, kurie gali vesti prie nesusipratimų, ir perduoti tiesiogines žinutes iš Skandinavijos perspektyvos, iš Suomijos ir Norvegijos perspektyvos, Rusijos Federacijos prezidentui“, – spalio 27 d. sakė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas.
Skandinavai patys daug eksportuoja jūrų keliais, o į jų šalis keliauja ir nemažai krovinių iš Lietuvos. Tad sutrikus ar pabrangus laivybai, pasekmes pajustų ir mūsų ekonomika.
„Skandinavijai tenka apie 23 procentai viso to, ką mes eksportuojame, ir ten jau yra tokios rimtos kategorijos, kaip baldai, mediena, metalo apdirbimas, plastikai – tai, ką gamina mūsų inžinerinė pramonė, kuri šiuo metu realiai veda visą pramonės augimą į viršų“, – teigia A. Izgorodinas.
„Wall Street Journal“ žiniomis, Kremlius neviešai grasino ir branduoliniu smūgiu, jeigu bus bandoma blokuoti jo interesus Baltijos jūroje. Itin sunerimo ir suirzo rusai ir po Lenkijos užsienio reikalų ministro kalbų, kad reikia gąsdinti Kremlių dėl Kaliningrado.
„Aš siūlau, kad mes turėtume treniruotis taip agresyviai mūsų pusėje, kad V. Putinui būtų neaišku, ką mes darome“, – archyviniuose kadruose sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.
Karas neturi persikelti į Baltijos jūrą
O kai Estijos ministras garsiai pareiškė, kad prireikus NATO per kelias valandas užblokuos Suomijos įlanką, tuomet ir pasirodė žinios, kad Vašingtonas prašo Baltijos šalių švelninti retoriką Rusijos atžvilgiu. Bet pastabų sulaukė ir patys ukrainiečiai – Vokietijos gynybos ministras aiškiai pasakė, kad karas negali išplisti į Baltijos jūrą, tą kartoja ir Vokietijos kancleris.
„Nė vienas iš mūsų nėra suinteresuotas eskalacija Baltijos jūros regione. Stabilumas ir saugumas šiame regione yra itin svarbūs, o svarbiausia – laivybos laisvei negali kilti grėsmė“, – teigia Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Tiek vokiečiai, tiek skandinavai remia Ukrainą, palaiko jos smūgius Rusijos gilumoje. Tačiau atrodo, kad dabar jie brėžia aiškią liniją – karas negali vykti ten, kur Europos šalys pačios uždirba pinigus, iš kurių vėliau ir remia ukrainiečius. O jei Baltijos jūra būtų užblokuota, kaip buvo Hormuzo sąsiauris, pasekmės būtų skaudžios daug kam.
„Tai darytų įtaką energetikos kainoms, toms pačioms dujoms, dujų kainai, už kurias mes perkame iš Norvegijos ir iš Amerikos, nes jų būtų neįmanoma transportuoti. Plius, sutriktų visa prekyba, plius, sutriktų uostų veikla, o tai yra papildomos darbo vietos. Pramonė negalėtų eksportuoti, mokėtų baudas užsienio įmonėms už tai, kad laiku nepateikė prekių, kas yra labai rimta mūsų pasaulyje“, – aiškina A. Izgorodinas.
Anot Amerikos žiniasklaidos, V. Putinas suomiui ir norvegui pareiškė, kad karo veiksmų perkėlimas į Baltijos jūrą sukurs situaciją, panašią į Hormuzo blokadą, o tuomet, esą, nugalėtojų šiame kare nebus.
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