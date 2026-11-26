Šį pareiškimą jis išsakė likus savaitei iki vizito į Maskvą, tvyrant įtampai dėl provakarietiško Jerevano posūkio.
Rusija perspėjo buvusią sovietinę respubliką nestoti į ES, kol ji tebėra Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EEU).
„Nemanau, kad šį įstatymą įmanoma atšaukti“, – žurnalistams sakė N. Pašinianas, turėdamas omenyje praėjusiais metais priimtus teisės aktus, kuriais pradėtas Armėnijos stojimo į ES procesas.
Kiek anksčiau šį lapkritį jis pareiškė, kad Jerevanas oficialią paraišką dėl narystės ES planuoja pateikti iki 2028-ųjų.
Tikimasi, kad Rusijos vadovaujama EEU gruodį svarstys galimą Armėnijos narystės sustabdymą.
Maskva pritaikė apribojimus armėniškos produkcijos eksportui ir įspėjo, kad Jerevanas gali prarasti lengvatines rusiškų dujų kainas.
Kalbėdamas prieš gruodžio 3 dieną numatytą vizitą į Maskvą, N. Pašinianas teigė besitikintis, jog pokalbiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu padės sumažinti įtampą.
„Niekada nesiekėme pakenkti Rusijai ir to nedarysime. To paties tikimės ir iš Rusijos“, – pabrėžė jis.
N. Pašinianas taip pat pakartojo planus palaipsniui nutraukti dešimtmečius trukusią Armėnijos priklausomybę nuo Rusijos pasieniečių, patruliuojančių jos sienas su Turkija ir Iranu.
„Esame dėkingi Rusijos pasieniečiams, – teigė jis. – Tačiau manau, kad atėjo laikas mums patiems prisiimti visišką atsakomybę už savo sienas artimiausiais metais.“
Armėnijos santykiai su Maskva smarkiai pašlijo po to, kai Jerevanas apkaltino Rusiją neapsaugojus jos nuo ilgamečio priešininko Azerbaidžano.
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