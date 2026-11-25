Andrejus Čibisas, kuris strateginę reikšmę turinčiam Arkties regionui vadovauja nuo 2019 metų, buvo sulaikytas pirmadienį Maskvos Šeremetjevo oro uoste, kur atvyko verslo reikalais.
Tyrėjai 47-metį pareigūną apkaltino pasisavinus daugiau nei 1 mlrd. rublių (10,9 mln. eurų), skirtų greitkelio rekonstrukcijai kalnuotoje regiono dalyje ir jaunimo centro statybai. Jie teigia, kad vėliau jis šias lėšas neteisėtai pervedė į užsienį.
A. Čibisas, kuris 2024 metais išgyveno pasikėsinimą, yra pirmasis gubernatorius, kuris nuo Maskvos karo prieš Ukrainą pradžios buvo suimtas dar eidamas pareigas.
Maskvos Meščanskio apygardos teismas nusprendė A. Čibisui skirti mažiausiai dviejų mėnesių kardomąjį kalinimą, kol įvyks teismas.
„Vyksta tyrimo procedūros. Šiuo metu nėra ką daugiau pridurti“, – trečiadienį apie šią bylą sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
A. Čibiso advokatas Ruslanas Zakapliužnas valstybinei žiniasklaidai perskaitė savo kliento pareiškimą, kuriame šis teigė: „Nesutinku su kaltinimais. Dirbau sąžiningai ir nuoširdžiai šiaurės labui. Esu įsitikinęs, kad tyrimo metu ir teisme galėsiu įrodyti savo nekaltumą ir paneigti melagingus kaltinimus.“
A. Čibisas kaltinamas „pasisavinimu veikiant organizuotoje grupuotėje“, taip pat ypač didelės vertės kyšių ėmimu – už kiekvieną iš šių nusikaltimų gresia ilgi nelaisvės metai.
2024-ųjų pasikėsinimas į gyvybę
Rusijos teismai garsėja itin mažais išteisinimo rodikliais, o pareigūnai, kurie pastaraisiais metais neįtiko saugumo tarnyboms ir Kremliui, buvo nuteisti ne vienus metus kalėti.
Laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad apklausos metu A. Čibisas teigė ketinęs savanoriškai atsistatydinti ir prisijungti prie Maskvos pajėgų Ukrainoje.
Rusija masiškai verbuoja kalinius savo karui Ukrainoje.
A. Čibiso bendrininkų suėmimo Rusijos saugumo tarnybos ėmėsi anksčiau šiais metais.
Gubernatoriaus žmona Jevgenija Čibis socialiniuose tinkluose jį gynė, teigdama, kad jis „nuoširdžiai tiki Murmansko sritimi“, ir ragino vietos gyventojus jį paremti.
2024 metų balandį A. Čibisas buvo sužalotas peiliu per išpuolį Arkties Apatitų mieste – tai buvo itin retas pareigūno užpuolimo Rusijoje atvejis.
Tyrėjai teigė, kad užpuolikas veikė dėl asmeninės neapykantos. Tas vyras – Aleksandras Bydanovas – buvo nuteistas 13 metų kalėti kolonijoje. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad jis žuvo Ukrainoje anksčiau šiais metais.
Vadovauti Murmansko sričiai – smarkiai militarizuotam regionui, kuriame yra pagrindinis Rusijos Arkties uostas – A. Čibisas buvo paskirtas 2019 metais.
Prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą ragino šio regiono strateginę plėtrą laikyti vienu iš prioritetų.
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