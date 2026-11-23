Apie tai laidoje diskutavo su Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovų Linu Kojala ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto prof. Ramūnu Vilpišausku.
„Politico“ jau skelbė, kad Trumpas kalbėjo, kėlė abejones dėl karinės paramos Ukrainai ir jos prasmės iš esmės, nors skirtingi šaltiniai apie tai pasakoja ganėtinai skirtingai. Amerikiečių šaltinis apskritai paneigė, kad buvo kvestionuojama parama Ukrainai. Bet jeigu toks klausimas iš viso buvo iškeltas, ką tai reiškia, profesoriau? Ar tai reiškia, kad tai, kas įvyko Kinijoje, nieko gero nežada Europai?
R. Vilpišauskas: Tai, kas įvyko Kinijoje, iš tikrųjų mažai ką keičia. Kaip ir buvo prognozuota daugelio analitikų, tai buvo iš esmės bendros nuotraukos galimybė ir mažai turinio. Europos interesų požiūriu gerai, kad buvo mažai turinio. Kas pademonstravo, kad nėra toks izoliuotas, kai kas pademonstravo, turiu galvoje šeimininkus, kad yra didžioji galia ar tokia pretenduoja tapti.
O Amerikos prezidentui Trumpui tai buvo galimybė vėl sulaukti dėmesio po to pažeminimo, kurį jis patyrė kadencijos vidurio rinkimų metu. Dėl to čia didelių siurprizų nebuvo. Bet atsakant į jūsų klausimą apie žiniasklaidoje trumpai nušviestą Trumpo skambutį norinčiųjų koalicijos vadovams, susirinkusiems Berlyne, man tas pranešimas panašus į eilinį Putino užkalbėjimą.
Putinui sekasi užkalbėti prezidentą Trumpą kiekvieno jų pokalbio, o ypač gyvo susitikimo metu. Tą matėme ir po praėjusių metų jų susitikimo Amerikoje, Ankoridže, Aliaskoje, kur buvo pakviestas Rusijos vadovas. Po jo prezidentas Trumpas buvo linkęs kalbėti tam tikromis frazėmis, kurias įprasta girdėti iš Maskvos.
Manau, kad dabar irgi turbūt Kremliaus šeimininkas kalbėjo, kad jeigu ne tie europiečiai, remiantys Ukrainą, tai, kaip jie mėgsta vadinti, Ukrainos krizė būtų išspręsta. Turbūt tokių pasikalbėjimų įtaka ir buvo šis prezidento Trumpo skambutis.
Bet spėju, kad jam Europos šalių, kitų norinčiųjų koalicijos šalių vadovai vėl pakartojo savo poziciją, kad agresorė yra Rusija ir jeigu ne jos veiksmai, tai apskritai karas nebūtų prasidėjęs ir nevyktų. Manau, kad greičiausiai tuo viskas ir vėl baigsis, nes tai jau vyksta nebe pirmą kartą.
Ar Trumpas atstovėjo už Vakarus Kinijoje?
Kaip jums atrodo, ką galime spręsti iš to skambučio? Ar galime sakyti, kad Trumpas atstovėjo už Vakarus Kinijoje? Ar kaip tik priešingai, jeigu jis, paskambinęs europiečiams, kalbėjo apie Ukrainą ir paramą jai taip, kaip kalbėjo?
L. Kojala: Ar svarbesnis susitikimas negu Kinijoje vyko Berlyne, į kurį skambino prezidentas Trumpas? Ten buvo norinčiųjų koalicija ir amerikiečių atstovai, Jaredas Kushneris ir kiti, kurie derasi prezidento Trumpo vardu dėl taikos siekio.
Iš to, su kuo aš kalbėjausi apie tą skambutį, nebuvo dramos. Girdėtų teiginių nuskambėjimas dar kartelį greičiau negu kažkas labai naujo ar kažkas, ką galėtume traktuoti kaip politikos pokytį arba bent jau prognozę, ko galima tokiu atveju tikėtis artimiausiu metu.
Manau, kad kur kas apčiuopiamesnis buvo pats susitikimas Berlyne ir iš ten matyti rezultatai. Pirmiausia – labai aiškus judėjimas 45 milijardų eurų papildomos paramos Ukrainai link. Tai yra būtinas aspektas tam, kad Ukraina tiesiog galėtų kvėpuoti.
Antras aspektas yra susijęs su saugumo garantijomis. Aišku, čia yra daug neapibrėžtumo, bet tie patys amerikiečių atstovai kalba intensyviau negu prieš kelis mėnesius apie tai, kad saugumo garantijų prioritetai turi būti patys aktualiausi bet kokių derybų kontekste. Nes jeigu nebus užtikrintumo dėl to, kaip gali būti ne tiktai sustabdytas, bet ir užkardytas bet koks karas ateityje, neįmanoma bus judėti į priekį. Ir čia amerikiečių vaidmuo yra absoliučiai kertinis.
Trečias dalykas – manau, negalime nuvertinti. Labai dažnai kritikuojame Europą ir turbūt ne veltui, yra dėl ko kritikuoti, ypač priimant geopolitinius sprendimus. Bet šį kartą, manau, ir pademonstruota vienybė, ir priimti praktiniai sprendimai, ir vis dėlto išsireikalauta vieta, gal tiksliau sakyti, septynios vietos prie kažkokių būsimųjų derybų stalo.
Tai yra tam tikras pasiekimas, kuris, manau, leidžia teigti, jog šiandien situacija derybų kontekste Europos šalims yra šiek tiek palankesnė negu pernai. Nes mes gal pamirštame, kad praėjusiais metais, kai vyko pirmieji, ypač Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos pokalbiai, Europos šalys bandydavo suprasti, kas įvyko, neformaliais kanalais ir kitais būdais, bandydamos prisiskambinti į Vašingtoną.
Mes tikrai būdavome už uždarų durų ir nežinodavome, kas yra kalbama. Dabar jau tas kontekstas tikrai yra pastumtas į šalį. Jis nėra geresnis, nes Rusijos agresija tikrai nesibaigia, o netgi priešingai – intensyvėja. Bet jeigu imtume tiktai šitą pokalbių dėmenį, manau, kad Europos šalių pozicijos šiandien yra geresnės ir tai atspindi amerikiečių sprendimus.
Ar verta bandyti kalbėti su Putinu?
Putinas pareiškė, kad pakvietė Europos pareigūnus atvykti į Maskvą aptarti jų prisijungimo prie taikos derybų. Kalbant apie tai, turint omenyje, kas įvyko Lenkijoje, ar verta europiečiams važiuoti pas agresorių ir apie tai kalbėtis?
R. Vilpišauskas: Labai abejoju, ar kas nors važiuos. Neatrodytų tai oriai. Tai tiesiog dar vienas Kremliaus bandymas parodyti, kad tarsi ir kalbėtųsi apie taikų Ukrainos krizės sureguliavimą. Aš čia vėl ironiškai naudoju šitą frazę, kurią mėgsta kartoti Maskvos atstovai.
Galbūt taip norima ir Amerikos prezidentui Trumpui parodyti, kad Rusija atvira pokalbiams. Bet, kita vertus, pats formatas ir susitikimo vietos siūlymas neatrodo rimtai. Jis tiesiog skirtas pademonstruoti Rusijos kaip didžiosios galios statusą, nors ją tokią daro tiktai atominio ginklo turėjimas ir dažnai viešai kartojami grasinimai jį panaudoti.
Tad, kaip sakiau, labai abejoju, ar Europos šalių, remiančių Ukrainą, vadovai rimtai žiūrėtų į tokį kvietimą. Manau, kad jei ir vyks pokalbiai kažkokiu trišaliu ar kitokiu daugiašaliu formatu, tai jie vyks trečiosiose šalyse, kaip ir buvo iki šiol.
Sutiktumėte, kad Putinas gal įsijautė Kinijoje tiek dėmesio gavęs ir susitikęs trišaliu formatu su Xi Jinpingu ir Trumpu, kad nusprendė, jog čia jau ir Europos lyderiai pas jį važiuos? Kaip tai įvertinti?
L. Kojala: Išbandytas algoritmas. Prisiminkime ir su Zelenskiu – Putinas siūlo susitikti, bet tik Maskvoje, puikiai suprasdamas, kad toks pasiūlymas yra visiškai netoleruotinas ir niekada negalės būti įgyvendintas. Tai iš principo reiškia, kad iki šiol Rusija labai kryptingai atsisako lyderių lygmeniu kalbėti su Jungtinėmis Valstijomis ir Ukraina.
Patarėjų lygmens formatas galbūt ir gali būti svarstomas. Priminsiu, kad ir šiemet važiavo kai kurių Europos šalių atstovai į Maskvą ir kalbėjosi tiesiogiai su Kremliaus pareigūnais. Matėme ir Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą. Yra įmanomi įvairūs formatai, to visiškai atmesti negalima. Bet matyti, kad tai tikrai nėra prioritetas. Tą girdėjome iš Europos lyderių.
Akcentas buvo į tai, kad derybos turi vykti, vėlgi, labiau gal pokalbiai negu derybos. Kol kas derybų nelabai čia buvo su Rusija. Bet tie pokalbiai gali vykti ir trečiosiose šalyse. Tai yra kur kas natūraliau, saugiau ir geriau atspindi tą realybę, kurioje Kremlius tikrai neturėtų primetinėti darbotvarkės kitiems, nes turi gausybę problemų ir savo pusėje.
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