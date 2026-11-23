Kyla esminis klausimas: ką iš tiesų reiškia šilti Donaldo Trumpo žodžiai Rusijos vadovui, ir ar Kinijoje užmegztas dialogas priartins karo pabaigą?
Apie trišalio susitikimo Kinijoje reikšmę, JAV pozicijos pokyčius ir karo Ukrainoje perspektyvas diskutuoja atsargos pulkininkas, „Team Europe Direct“ ekspertas Vaidotas Malinionis ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir ambasadorius JAV bei Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas.
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