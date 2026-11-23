Po to, kai D. Trumpas surengė retas trišales derybas su V. Putinu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, J. Claytonas stojo ginti komentarų, kuriuos demokratai apibūdino kaip Amerikos vertybių išdavystę. Praėjusią savaitę Kinijoje įvykęs viršūnių susitikimas atrodė labiau simbolinis nei turiningas, tačiau D. Trumpas ir jo aukšto rango patarėjai apibūdino jį kaip istorinį trijų valstybių, turinčių didžiausius branduolinius arsenalus, susitikimą.
JAV žvalgybos vadovas teigia, kad Trumpo sprendimas pavadinti Putiną draugu yra visiškai tinkamas
D. Trumpas sukėlė nuostabą, kai šiltai pasveikino V. Putiną ir ne kartą pavadino jį savo „draugu“. Tai tęsėsi ir šeštadienį, kai respublikonų prezidentas socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė nuotrauką, kurioje jis spaudžia ranką besišypsančiam V. Putinui su prierašu „Mano draugas“.
„Tokiomis aplinkybėmis – tokio pokalbio kontekste – vartoti žodį „draugas“ yra visiškai tinkama“, – ABC laidai „This Week“ sakė J. Claytonas.
Panašiai jis kalbėjo ir CNN laidoje „State of the Union“, kurioje D. Trumpo susitikimą su kitų pirmaujančių branduolinių valstybių prezidentais pavadino „istoriniu“ ir „nepaprastu“.
„Tokiame kontekste visiškai pasitikiu prezidentu, kad ir kokius žodžius jis pasirinktų“, – teigė J. Claytonas.
Kaip ir D. Trumpas, J. Claytonas, spaudžiamas apibūdinti V. Putiną kaip Jungtinių Valstijų draugą, atsisakė tai daryti, atkreipdamas dėmesį į Rusijos invaziją į JAV sąjungininkę Ukrainą.
„Ukrainoje jis nėra Amerikos draugas. Tikrai ne. Tikrai ne“, – ABC kalbėjo J. Claytonas.
D. Trumpo palankumas V. Putinui buvo vienas ryškiausių abiejų jo prezidentavimo kadencijų bruožų. Praėjusią savaitę susitikęs su Rusijos lyderiu, jis plačiai šypsojosi. Sugrįžęs į Vašingtoną, D. Trumpas penktadienį Baltųjų rūmų spaudos konferencijoje nė nemėgino atsiimti savo ankstesnių žodžių ir akivaizdžiai išsisuko nuo konkretaus klausimo, ar laiko V. Putiną JAV draugu.
„Negaliu kalbėti Amerikos vardu“, – sakė D. Trumpas ir iš karto perėjo prie savo „labai gerų“ asmeninių santykių su V. Putinu.
„Laikau jį žmogumi, su kuriuo palaikau labai gerus santykius“, – teigė D. Trumpas.
Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris sukritikavo viršūnių susitikimą ir pavadino jį „istorine gėda“ Jungtinėms Valstijoms.
„Amerikai būtų buvę kur kas geriau, jei Trumpas būtų tiesiog likęs namuose“, – kalbėdamas Senate pareiškė Ch. Schumeris.
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