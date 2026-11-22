56-erių Melania penktadienio vakarą prisijungė prie laidos vedėjų, kad kartu įžiebtų kalėdinę nuotaiką. Pirmosios ponios buvo klausiama apie šventes, dovanas ir Baltųjų rūmų dekoracijas.
Studijoje kilo tikras šurmulys
Pokalbis prasidėjo nuo klausimo apie didžiausią jos kalėdinį norą. Vedėjas Jesse Wattersas pasiteiravo, ko ji norėtų šių metų Kalėdoms.
„Na, žinoma, pasaulio taikos“, – atsakė Melania.
Tuomet ji prabilo apie karą Ukrainoje ir Rusijoje bei išreiškė viltį, kad iki Kalėdų pavyks pasiekti dar vienas paliaubas.
„Pirmiausia labai norėčiau daugiau paliaubų. Tai galėtume pasiekti labai greitai, jeigu ir Ukraina, ir Rusija to norėtų. Jau vyksta abiejų šalių pokalbiai, tad galbūt iki Kalėdų turėsime dar vienas paliaubas“, – sakė ji.
Vis dėlto vedėjas į šią temą gilintis nepanoro ir netrukus pokalbį pasuko gerokai lengvesne linkme – paklausė, kokią dovaną Melania ketina įteikti savo vyrui, JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
„Negaliu pasakyti, jeigu jis dabar žiūri“, – šyptelėjo pirmoji ponia.
Vedėjas spėjo, kad prezidentas tikriausiai norėtų kažko, kas susiję su golfu. Melania su tokia mintimi sutiko ir pasiūlė, kad tai galėtų būti golfo žaidimas.
Vėliau pokalbis pasisuko apie Melanios iniciatyvą „Fostering the Future“, skirtą globos sistemoje augantiems vaikams. Netrukus prie pirmosios ponios prisijungė būrys vaikų, kuriems vedėjas pasiūlė papuošti kalėdinę eglutę.
Tačiau būtent tada laidos transliacija tapo itin chaotiška. Keturi vedėjai kalbėjo vienu metu, klausinėjo vaikų apie jų kalėdinius norus, bandė bendrauti su Melania ir vieni su kitais. Garso takelyje susidarė tikras balsų mišinys, o pokalbį tapo sunku sekti.
Galiausiai Jesse Wattersas pabandė sugrąžinti tvarką ir pagyrė pirmosios ponios dizaino pojūtį. Jis pasiteiravo, kokia bus šių metų Baltųjų rūmų kalėdinių dekoracijų tema. Melania atskleidė, kad ji vadinsis „America in Bloom“ („Amerika žydi“).
„Kalėdų eglę gausiu pirmadienį, o tada pradėsime puošti. Viskas jau suplanuota – bus gražu“, – sakė ji.
Pats Melanios pasirodymas truko mažiau nei penkias minutes, tačiau „Fox News“ vėliau socialiniuose tinkluose pasidalijo ir papildomu pirmosios ponios pasisakymo įrašu.
Kitame pokalbio fragmente vedėja Carley Shimkus paklausė, ką žmogus, per „Slaptąjį Kalėdų Senelį“ ištraukęs Donaldo Trumpo vardą, turėtų jam padovanoti. Melania vėl pasiūlė golfo tematikos dovaną arba kaklaraištį.
Paklausta, kokia geriausia dovana jai pačiai kada nors buvo padovanota vyro, pirmoji ponia atsakė nedvejodama – jų sūnus Barronas.
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