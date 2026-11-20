Kai už kadro esantis pokalbio vedėjas paklausė, kuris iš jų yra lengvesnio būdo, prezidentas atsakė: „Manau, kad su manimi iš tikrųjų labai lengva sutarti, daug lengviau, nei visuomenė galėtų įsivaizduoti. Ji galbūt yra sudėtingesnė už mane.“
Melania Trump sutinka ne su viskuo
M. Trump nusišypsojo ir nusijuokė, tačiau tada netrukus buvo parodyta kita ištrauka, kurioje M. Trump pastebėjo, kad jos vyras dažnai galvoja, jog ji yra sudėtinga. Tačiau M. Trump pabrėžė savo vyrui visad sakanti tiesą.
„Manau, kad kartais aplink jį yra per daug žmonių, kurie visada pritaria, ir tai nėra sveika“, – tęsė ji.
Interviu metu D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo žmona galvoja, jog viskas visada turėtų būti labai prezidentiška.
„Kai rengdavome mitingus, jei kartais aš imdavau šokti, nesu tikras, ar jai tai labai patikdavo. Bet žmonėms tai labai patiko“, – sako jis.
„Na, kartais, žinote, situacijos būdavo tokios: „Manau, šiandien ne pati geriausia diena šokti, taigi...“ – atsakė ji.
Kitoje šios serijos dalyje M. Trump kalbėjo ir apie tai, kad ji nepritaria kai kurioms vyro politinėms pozicijoms.
„Reikia laikytis savo įsitikinimų. Jei nesutinki, nieko baisaus. Aš leidžiu jam būti tokiu, koks jis yra, o jis mane remia ir leidžia man būti tokia, kokia esu“, – pridūrė ji.
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