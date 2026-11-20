Europos biurokratai sugriežtino telefonų ir kompiuterių pirkimo išsimokėtinai sąlygas, tačiau panašu, kad papildoma biurokratija – tik rūpsečio žmonėmis imitavimas. Nuo šiandienos prieš parduodami telefoną pardavėjai turi patikrinti jūsų bendrą įsiskolinimo lygį ir jeigu turite daug paskolų, brangaus telefono išsimokėtinai neparduos. Tačiau laisvai galės norintiems išnuomoti. Ar tai – ne apsauga, o atvirkščiai – padidins neatsakingų žmonių finansinę naštą?
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