Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prasidedanti žiema vis labiau tuština lietuvių pinigines. O klaipėdiečiams centralizuotai tiekiama šiluma gruodį kainuos dar beveik dešimtadaliu brangiau negu lapkritį.
Tarp didžiųjų šalies miestų Klaipėdoje šiluma viena brangiausių ir gruodį kilovatvalandė kainuos beveik 10 ct. Tiesa, vilniečiams šilumą tiekianti bendrovė „Gijos“ skelbia, kad, palyginti su lapkričiu, gruodį šilumos kaina beveik nesikeis, kainuos šiek tiek, pusantro procento, pigiau.
„Jei lyginsime su lapkričiu, mūsų taikomi finansinių sprendimų komponentai leidžia amortizuoti kuro kainų svyravimus, pasiūlyti patrauklesnę šilumos kainą vartotojams“, – teigia „Gijų“ atstovas Titas Atraškevičius.
Didžiule kaina lapkritį tarp kitų didžiųjų miestų pasižymėjusiame Panevėžyje kitą mėnesį šiluma turėtų jau ryškiau atpigti ir kainuos panašiai kaip kituose miestuose – beveik 10 ct už kilovatvalandę.
„Gruodį šilumos kaina yra mažesnė 9 proc. – gyventojams džiugesnė žinia. Bet įvertinti reikia, kad gruodis bus šaltesnis, šilumos poreikis didesnis, tai sąskaitos vis tiek bus aukštesnės negu pernai“, – sako „Panevėžio energijos“ vadovas Tomas Jukna.
Kainos mažesniuose miestuose augs
Gruodį, palyginti su lapkričiu, šilumos kaina išliks panaši Šiauliuose, tačiau štai kituose mažesniuose miestuose ji brangs nuo 3 iki 6 proc.
„Įskaičiuotas brangstantis biokuras, gamtinės dujos, ypač kur daug deginama dujų, Vilniaus rajone, ten dujų nemažai deginama, ir kainos gerokai didesnės už Lietuvos vidurkį“, – aiškina Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Šilumininkai kol kas nedrįsta prognozuoti artėjančio gruodžio vidutinių sąskaitų dydžio, tačiau štai besibaigiančio lapkričio sąskaitos gali siekti vidutiniškai apie 100 Eur nerenovuotuose sovietinės statybos 60 kvadratinių metrų butuose. Taigi sąskaitos lapkritį gresia būti keturis kartus didesnės už šiltais orais pasižymėjusio spalio. Nors ir lapkričio pradžia buvo palyginti šilta, tačiau pabaigą sinoptikai jau prognozuoja žiemišką – atšals iki minusinės temperatūros, tad ir šildyti namus teks vis stipriau.
„Vidutinė sąskaita apie 100 Eur, kai kur didesnė ar mažesnė, panašu, taip ir bus“, – sako V. Lukoševičius.
Pinigines gerokai paploninti nuo sausio teks ir tiems, kas namus šildosi dujomis. Energetikos reguliavimo taryba jau parengė projektą, pagal kurį dujomis besišildantiems namus kitąmet kainuos apie 1 eurą, tai yra beveik 50 proc. brangiau negu dabar.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.