O už ją anuomet sumokėta suma, muziejininkų skaičiavimu, šiandien prilygtų maždaug 70 tūkstančių eurų. Tačiau kaip paveikslas atsidūrė prie šiukšlių konteinerio ir kur jis buvo visą tą laiką, muziejininkai kol kas gali tik spėlioti.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvių dailininko paveiksle nutapytas pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimas. Tiesa, šis paveikslas buvo dingęs. Tad kur jis praleido daugiau nei aštuonis dešimtmečius, iki šiol gaubia paslaptis.
O paveikslo atradimo istorija pribloškė net visko mačiusius restauratorius. Dar vasarą drobę sostinėje aptiko du senjorai. Ji gulėjo prie šiukšlių konteinerio Žvėryne, Birutės gatvėje. Galiausiai radėjai nusprendė paveikslą perduoti specialistams.
„Jie paskambino restauravimo centrui ir sako, kad turi drobę su paveikslu, nelabai įsivaizduoja, kas tai yra, bet mano, kad negali būti toliau palikta, kur rado. Šitokia drobė... Aš, jeigu nuoširdžiai, buvau mažiausiai pusvalandį praradusi amą“, – pasakojo Prano Gudyno restauravimo centro direktorė Jūratė Senvaitienė.
Paveikslas sulankstytas, bet nesunaikintas
„Tas pozityvus šokas buvo toks stiprus, kad nežinom, kaip reaguoti. Stovime žado netekę tiesiog, kad šitokio formato – trijų, keturių metrų kūrinys gali dingti nuo 1939 metų ir atsirasti tokiu būdu prie šiukšlių konteinerio Birutės gatvėje“, – prisiminė nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas.
Drobė restauravimo centrą pasiekė prieš savaitę. Šį paveikslą lietuvių dailininkas Rimtas Kalpokas nutapė 1939-aisiais, specialiai Niujorke vykusiai pasaulinei parodai. Lietuvos paviljono Garbės salėje svarbiausi šalies istorijos įvykiai buvo pasakojami tapybos kūriniais. O R. Kalpoko drobės centre – 1253 metais prieš vyskupą klūpintis ir karūnuojamas Mindaugas.
„Vieninteliai iš trijų Baltijos šalių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, tai tik Lietuva sutiko dalyvauti, nežiūrint to, kad 39 metai buvo labai sunkūs, buvo ir pinigų stygius“, – aiškino J. Senvaitienė.
„Tai buvo labai svarbi žinia pasauliui. Lietuvai buvo būtina pasakyti, kad ne, ji nėra nauja Vakarų pasaulio valstybė. Tai yra sena Vakarų pasaulio valstybė, tik agresyvių kaimynų ištrinta iš žemėlapio“, – kalbėjo A. Gelūnas.
O štai ir iki šių dienų net žinoma, kiek anuomet kainavo šis meno kūrinys.
„Yra išlikusi sąskaita, išrašyta už šį kūrinį, tai yra 4 tūkst. 300 litų tuo metu. Kas dabar, netiksliai verčiant į dabartinę valiutą, būtų apie 70 tūkstančių eurų. Didžiuliai pinigai“, – sakė A. Gelūnas.
Drobę visuomenei planuojama parodyti dar prieš Kalėdas
Tačiau kaip Niujorke eksponuotas ir milžiniškus pinigus kainavęs paveikslas atsidūrė prie šiukšlių konteinerio Vilniuje? Muziejininkai kol kas gali tik spėlioti.
„Parodos kūrinys buvo saugomas atstovybėje JAV ir po to, netekus valstybingumo, tiesiog šalies agresorės, Sovietų Sąjungos arba Rusijos, buvo užvaldytas. Ir kur jis buvo sulankstytas ir sandėliuotas, Dievas mielas žino“, – minėjo A. Gelūnas.
Vis dėlto, restauratorius stebina ne tik paveikslo atradimo aplinkybės, bet ir jo būklė. Nors drobėje matosi sulankstymo žymių ir kitų pažeidimų, kūrinys gerai išsilaikęs. Bet jo restauravimas gali užtrukti net kelerius metus. Tad pirmiausia specialistai paveikslą konservuos ir parodys visuomenei, o tik vėliau imsis šalinti per dešimtmečius atsiradusius pažeidimus.
„Pasidaryti mikrobiologinius tyrimus, kad tiesiog būtų išvalytas ir dezinfekuotas, kad būklė būtų tokia, kokia yra, nes ji yra stabili, bet, apsisaugant nuo mikrobiologinių užterštumų, jį reikia konservuoti“, – aiškino Vilniaus dailės akademijos profesorius Linas Lukoševičius.
Muziejininkai planuoja, kad atrastą drobę gyventojai galės išvysti artėjant Kalėdoms. Paveikslą ketina eksponuoti Vilniuje, Senajame arsenale, tiesa, parodos vieta dar gali keistis.
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