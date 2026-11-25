Premjeras Mindaugas Sinkevičius skaičiuoja, kad šio mokesčio galėtų surinkti apie 100 mln. eurų. Jei šiuos pinigus valdantieji skirtų gynybos fondui, šiam mokesčiui pritarti žada ir konservatoriai.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Apmokestins naftos perdirbimo įmonę „Orlen Lietuva“ viršpelnio mokesčiu
Kitų metų valstybės biudžetą suplanavę su 6 milijardų eurų skyle, valdančiosios koalicijos lyderiai Seime svarsto, kaip sumažinti šį deficitą. Matydami, kad Lenkijoje „Orlen“ perdirbimo įmonei gresia 60 proc. pelno mokestis, valdantieji sutaria jį taikyti ir Lietuvoje veikiančiai „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo įmonei.
„Finansų ministerija jau turi įstatymo juodraštį, aptarinės su suinteresuotomis grupėmis, naftos perdirbimu užsiimančiomis bendrovėmis, tikiuosi, per artimiausias dienas gaus pastabas parengtam scenarijui, mokesčiui“, – sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Tiesa, koalicijos partneriai kalba, kad Lietuvoje mokestis gali būti ir mažesnis negu Lenkijoje.
„Mes žinome tarifą Lenkijoje, kuris yra 60 proc. Mūsų siūlymas turėti mažesnį tarifą, Finansų ministerija nori atsižvelgti į tam tikrus duomenis iš Mokesčių inspekcijos, iš įmonių laukiama duomenų ir galutinai apsispręs“, – aiškino „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
„Kalbamasi apie dizainą, kokias įmones galėtų apimti, bet nebuvo konkretaus siūlymo, tai nelabai galiu kažką konkretizuoti“, – sakė „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.
Gitanas Nausėda turi 1 reikalavimą
Prezidentas reikalauja, kad viršpelnio mokestis nebūtų skirtas tik „Orlen“ bendrovei, tad sako dar nežinantis, ar pasirašys kitų metų valstybės biudžetą su tokiu mokesčiu.
„Šiandien būtų neatsakinga kalbėti, ką aš pasirašysiu, nes ant stalo nieko neturiu. Biudžeto procesą stebiu, turime labai aiškų įpareigojimą vyriausybei ieškoti, suvaldyti fiskalinį deficitą ne tik kitus, bet ir ateinančius keletą metų“, – sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Tad premjeras sako, kad valdantieji svarsto viršpelnio mokestį užkrauti ir kitoms energetikos įmonėms, kurių pelnai šiemet išaugo pabrangus naftai, dujoms ir elektrai.
„Jei paimame mokestinę bazę plačiai, žmonių kalba, apie žaliavinės naftos perdirbimą, spėkite, apie ką kalbame, bet jei apie dujų prekybą, elektros prekybą, išplečiame bazę, rezultatas atitinkamai kitas“, – aiškino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Paramos biudžetui ieško ir pas konservatorius
Nerimaudamas, kad kitą mėnesį Seime gali pritrūkti koalicijos partnerių balsų priimti kitų metų biudžetą, premjeras paramos atvyksta prašyti ir opozicinių konservatorių.
Konservatoriams premjeras prasitaria, kad apmokestinęs energetikos įmonių viršpelnius, tikisi surinkti apie 100 mln. eurų.
„Noras ir tikėjimas, kad jis bus papildytas 100 ir daugiau mln. iš viršpelnio. Noriu manyti, kad priemonės civilinio pobūdžio, susijusios su savivaldybių priedangomis, keliais A1, A2“, – sakė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Premjerui prakalbus, kad energetikos viršpelnius gali skirti gynybai, paramą šiam mokesčiui jau žada ir bent dalis opozicinių konservatorių. Tiesa, jie nerimauja, kad Vyriausybė gali manipuliuoti skaičiais, kaip mažins kitų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto deficitą.
„Premjero ambicija nėra aiški, galime turėti skolos valdymo imitaciją, čia didžiausia rizika. Dalykai, kuriuos planuojama šiemet padaryti, susijusius su loterijomis, lošimais, cukraus mokesčiu, energetinių įmonių viršpelniu, taip, matome veiksmą, bet tai tik lašas jūroje“, – teigė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Per mėnesį naftai atpigus penktadaliu ir degalinėse vidutinei dyzelino kainai nukritus žemiau 2,20 eurų už litrą, valdantieji jau nebekalba apie galimybes stabdyti suplanuotą kitais metais mokesčio dyzelinui mažinimą, dėl ko jis sausį gali apie 10 ct vėl pabrangti.
„Naftos kainos kitais metais gali sumažėti, bet valstybei tai bloga naujiena apie biudžetą, nes tai mažins PVM surenkamumą ir didins fiskalinį spaudimą biudžetui“, – aiškino ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Valdantieji teigia sutarę kitais metais dar labiau padidinti mokesčius ir alkoholiui, tabakui, azartiniams lošimams, saldintiems gėrimams.
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