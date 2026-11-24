Spalio 29 dieną Lietuvos verslo forume „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas pristatė Lietuvos ekonomikos prognozes.
„2026–2027 metais Lietuvos ekonomikos augimą skatins biudžeto išlaidų augimas ir pensijų II pakopos pinigų įliejimas į ekonomiką. 2028 metais teks mažinti išlaidas arba kelti mokesčius, mažės vartojimas, didės biudžeto deficitas“, – rašoma renginyje rodytoje Ž. Maurico skaidrėje.
2028 metų mokesčių prognozė
Ž. Mauricas prognozuoja, kad valstybė ir toliau išleis daugiau pinigų nei surinks pajamų. Šis skirtumas vadinamas biudžeto deficitu. Trūkstamą sumą valstybė gali pasiskolinti, tačiau už skolą reikia mokėti palūkanas.
„Fiskalinė politika orientuota į išlaidavimą, o vėliau teks veržtis diržus“, – savo pristatytoje skaidrėje rašė vyr. ekonomistas.
Tačiau Ž. Mauricas konkrečiai nenurodė, kokie mokesčiai ir kiek galėtų didėti. 2027 metų biudžeto projekte numatytas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas. Šis rodiklis trūkstamą pinigų sumą palygina su šalies ekonomikos dydžiu.
Lapkričio 6 dieną paskelbtame vertinime Valstybės kontrolė nurodė, kad į biudžeto projektą neįtraukta dalis tikėtinų išlaidų, pavyzdžiui, geležinkelių infrastruktūrai ir paramai Ukrainai. Abejonių kelia ir tai, ar pavyks surinkti visas suplanuotas pajamas.
„Problema neapsiriboja vien naujais sprendimais didinti išlaidas – dalis valstybės įsipareigojimų jau egzistuoja, tačiau jų poveikis būsimiems biudžetams nėra pakankamai atspindėtas.
Įvertinus šias išlaidas ir pajamų nesurinkimo rizikas, 2029 metais deficitas gali priartėti prie 6 proc. BVP. Todėl sprendimai dėl tvarių valstybės pajamų yra būtini“, – pabrėžė Valstybės kontrolės Fiskalinės stebėsenos centro vadovė Jurga Rukšėnaitė.
Institucijos skaičiavimais, metinės išlaidos valstybės skolos palūkanoms gali išaugti nuo maždaug 1 mlrd. eurų 2026 metais iki 2,1 mlrd. eurų 2029 metais.
Pristatydamas 2027 metų biudžeto projektą, finansų ministras Taurimas Valys aiškino, kodėl išlaidas reikia didinti.
„Turime investuoti į nacionalinį saugumą čia ir dabar, nes laiko laukti neturime, tačiau kartu turime pasirūpinti ir savo žmonėmis“, – Finansų ministerijos spalio 16 dienos pranešime žiniasklaidai tvirtino jis.
Lapkričio 19 dieną, po pirmojo svarstymo Seime, biudžeto projektas grąžintas Vyriausybei tobulinti. Antrasis svarstymas numatytas gruodžio 1 dieną.
Antroji pensijų pakopa ir ES parama – iš kur ateis milijardai?
Vieną skaidrę ekonomistas pavadino „Trumpuoju laikotarpiu Lietuva maudysis pinigų lietuje“.
Joje nurodyta 3,7 mlrd. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos ir 4,8 mlrd. eurų investicijų į krašto apsaugą. Jo vertinimu, gyventojai iš antrosios pensijų pakopos galėtų atsiimti daugiau kaip 4 mlrd. eurų.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) duomenimis, vien trečiąjį šių metų ketvirtį kaupimą nutraukusiems gyventojams išmokėta 351,3 mln. eurų.
„Didžiausią sprendimų pasitraukti bangą matėme metų pradžioje – vėlesniais mėnesiais ji nuosekliai slūgo“, – spalį išplatintame pranešime spaudai sakė LIPFA vadovas Vaidotas Rūkas.
Atsiimtas santaupas gyventojai gali išleisti pirkiniams ir paslaugoms, o valstybės bei ES finansuojami užsakymai suteikia darbo įmonėms ir jų darbuotojams.
Tačiau atsiimtos pensijų santaupos nėra kasmet gaunamos papildomos pajamos. Kaip primena „Sodra“, prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galima pateikti iki 2027 metų gruodžio 31 dienos.
Kainų ir atlyginimų prognozės Lietuvoje 2027–2028 metams
„Luminor“ bankas rugsėjį prognozavo, kad šiemet kainos Lietuvoje vidutiniškai augs 5,5 proc., 2027 metais – 4,5 proc., o 2028 metais – 2 proc.
Ž. Mauricas brangimą siejo su energijos kainomis. Brangesnė elektra ar kuras padidina įmonių išlaidas prekių gamybai ir atvežimui, o dalį šių išlaidų jos gali įskaičiuoti į kainas pirkėjams.
Kainos ir toliau augtų, tik lėčiau. Jeigu prekių ir paslaugų krepšelis pabrangtų 4,5 proc., vietoj 100 eurų jam reikėtų 104,5 euro. Atskirų prekių ir paslaugų kainos gali keistis nevienodai.
Jo pateiktais duomenimis, 2015 metais maistas Lietuvoje buvo gerokai pigesnis nei vidutiniškai ES, o 2025 metais – jau šiek tiek brangesnis.
Banko vertinimu, vidutinis atlyginimas Lietuvoje šiemet turėtų padidėti 9 proc., 2027 metais – 7,5 proc., o 2028 metais – 5 proc. Algos augtų lėčiau, bet vis dar sparčiau nei kainos.
„Tikimės, kad sulėtės, bet jau tikimės tris metus“, – apie atlyginimų augimą sakė ekspertas.
Pabrangus gyvenimui, darbuotojai tikisi didesnio atlygio. Daugiau mokėdamos darbuotojams, įmonės gali kelti ir savo prekių bei paslaugų kainas. Prognozuojamas šalies vidurkis – konkretaus žmogaus alga gali keistis ir kitaip.
Būsto kainos ir paskolos Lietuvoje
Pinigų pagausėjimą Ž. Mauricas siejo ir su aktyvia būsto rinka. Jo pateiktais duomenimis, Lietuvoje per mėnesį buvo suteikiama apie 330 mln. eurų naujų būsto paskolų, skaičiuojant trijų mėnesių vidurkį.
Jei palūkanos didėtų, paskolas su kintamosiomis palūkanomis turintiems gyventojams galėtų augti mėnesio įmokos.
„Kuo daugiau gyventojų ir įmonių prisiima naujų finansinių įsipareigojimų, tuo stipriau ekonomika ilgainiui pajunta palūkanų normų pokyčius. Todėl dabartinis paskolų ir vartojimo bumas neturėtų būti vertinamas kaip nauja ilgalaikė norma“, – spalį išplatintame savo komentare rašė Ž. Mauricas.
Lietuvos banko (LB) duomenimis, spalį būsto kainos Lietuvoje buvo apie 17,7 proc. didesnės nei prieš metus.
„Būsto kainų augimo tempui maždaug dvigubai viršijant atlyginimų didėjimą, įperkamumas toliau prastėjo“, – spalio 6 dieną rašė LB.
Tai reiškia, kad tam pačiam būstui nusipirkti reikia daugiau vidutinių mėnesio atlyginimų.
„Luminor“ prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 3,2 proc., 2027 metais – 2 proc., o 2028 metais – 1,5 proc. Nedarbo lygis šiemet ir 2027 metais turėtų siekti 6,5 proc., o 2028 metais padidėti iki 7 proc.
„Bloga – 2027 metais Lietuvos ekonominis augimas bus lėtesnis nei šiemet. Gera žinutė – 2027 metais augimas bus greitesnis nei 2028 metais“, – baigdamas kalbą juokavo vyr. ekonomistas.