Sinkevičius LB ekonomikos konferencijoje: veržli ir konkurencinga Lietuva – ateities kelias

„Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos BVP vienam gyventojui išaugo nuo maždaug 50 iki beveik 90 procentų Europos Sąjungos vidurkio. Tai išties įspūdingas pasiekimas. Tačiau jei norime ir toliau mažinti atotrūkį nuo pažangiausių Europos ekonomikų, turime žengti į naują augimo etapą, kurio varomoji jėga būtų žinios, technologijos, inovacijos ir didesnis našumas“, – Vyriausybės išplatintame pranešime cituojamas konferenciją atidaręs M. Sinkevičius.
Pasak premjero, konkurencingos valstybės vizija neatsiejama nuo švietimo kokybės, verslumo skatinimo ir siekio sukurti tokią aplinką.
Akcentuotos investicijos į krašto apsaugą, būtinybė plėtoti nacionalinę gynybos pramonę, stiprinti visuomenės atsparumą ir telkti pastangas su partnerėmis įgyvendindami bendrus projektus. Tai vienas iš Vyriausybės prioritetų, kuris aiškiai atsispindi ir kitų metų valstybės biudžeto projekte.
Vyriausybė taip pat ketina maždaug ketvirtadaliu sumažinti administracinę naštą verslui, didelį dėmesys skirti ryškų augimo ir proveržio potencialą turinčioms sritims: gyvybės mokslams, inžinerijos ir gynybos pramonei, žaliajai ekonomikai, finansinėms paslaugoms bei skaitmeninėms technologijoms.
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