Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius LB ekonomikos konferencijoje: veržli ir konkurencinga Lietuva – ateities kelias

2026-11-13 15:01 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 15:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį dalyvavo 10-ojoje Lietuvos banko metinėje ekonomikos konferencijoje „Proveržis pažangiuose sektoriuose: nuo pasaulinių idėjų iki sprendimų Lietuvai“.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį dalyvavo 10-ojoje Lietuvos banko metinėje ekonomikos konferencijoje „Proveržis pažangiuose sektoriuose: nuo pasaulinių idėjų iki sprendimų Lietuvai“.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos BVP vienam gyventojui išaugo nuo maždaug 50 iki beveik 90 procentų Europos Sąjungos vidurkio. Tai išties įspūdingas pasiekimas. Tačiau jei norime ir toliau mažinti atotrūkį nuo pažangiausių Europos ekonomikų, turime žengti į naują augimo etapą, kurio varomoji jėga būtų žinios, technologijos, inovacijos ir didesnis našumas“, – Vyriausybės išplatintame pranešime cituojamas konferenciją atidaręs M. Sinkevičius. 

REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

Pasak premjero, konkurencingos valstybės vizija neatsiejama nuo švietimo kokybės, verslumo skatinimo ir siekio sukurti tokią aplinką.

Akcentuotos investicijos į krašto apsaugą, būtinybė plėtoti nacionalinę gynybos pramonę, stiprinti visuomenės atsparumą ir telkti pastangas su partnerėmis įgyvendindami bendrus projektus. Tai vienas iš Vyriausybės prioritetų, kuris aiškiai atsispindi ir kitų metų valstybės biudžeto projekte.

Vyriausybė taip pat ketina maždaug ketvirtadaliu sumažinti administracinę naštą verslui, didelį dėmesys skirti ryškų augimo ir proveržio potencialą turinčioms sritims: gyvybės mokslams, inžinerijos ir gynybos pramonei, žaliajai ekonomikai, finansinėms paslaugoms bei skaitmeninėms technologijoms.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų