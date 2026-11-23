„Tikrai šiandien būtų labai neatsakinga kalbėti apie tai, ką aš pasirašysiu, nes ant stalo nieko neturiu“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Nausėda, paklaustas, ar pasirašys 2027 metų biudžeto projektą.
„Be abejo, biudžeto procesą stebiu. Tikrai turime labai aiškų įpareigojimą Vyriausybei, kad būtų ieškoma būdų suvaldyti fiskalinį deficitą ne tiktai šių ateinančių metų laikotarpiu, bet ir per ateinančius keletą metų“, – pridūrė šalies vadovas.
G. Nausėda lapkričio viduryje pareiškė, kad rimtai svarstytų galimybę vetuoti 2027-ųjų biudžeto įstatymą, jeigu būtų keičiama pensijų indeksavimo tvarka. Taip jis reagavo į dabar jau atšauktą Finansų ministerijos siūlymą peržiūrėti automatinį išlaidų, įskaitant pensijas, indeksavimą, siekiant mažinti biudžeto išlaidų augimą.
Prezidentas: kol neturiu ant stalo, neatsakinga sakyti, ar pasirašysiu 2027 metų biudžetą
Pirmadienį G. Nausėda sakė, kad kitų metų prioritetai privalo išlikti mažiausiai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai, įsipareigojimai socialinėms reikmėms, tarp kurių – pažadai didinti pensijas ir išmokas kitoms visuomenės grupėms: „Tai nelengva, bet niekas nesakė, kad bus lengva.“
Anot prezidento, nepaisant to, kad Lietuva ne vienintelė ES dėl išaugusio gynybos finansavimo planuoja didesnį fiskalinį deficitą, viršijantį ES leistiną ribą, tai neatleidžia nuo prievolės parengti planą, kaip jis bus mažinamas.
„Visi suprantame, kad šitas biudžeto deficitas yra didesnis negu reikalaujama, bet aš labai gerai žinau padėtį ir aplinkinėse valstybėse, kadangi tenka bendrauti su kolegomis iš kaimyninių valstybių, kurios taip pat skiria krašto apsaugai didelę dalį lėšų. Jos taip pat patiria arba analogiškas, arba net dar didesnes biudžeto deficito problemas. Žinoma, tai nėra pasiteisinimas, tai neatleidžia mūsų nuo prievolės pateikti labai aiškų planą, kaip tas biudžeto deficitas bus mažinamas“, – kalbėjo G. Nausėda.
G. Nausėdos teigimu, biudžeto deficitui viršijant 3 proc. BVP ribą, Vyriausybė privalo pateikti Seimui planą, kaip bus grįžtama į „normalias vėžes“.
„Šitas yra ne tiktai teisinis įpareigojimas, bet, be jokios abejonės, mes turime dėti visas pastangas, kad tiesiog neišbalansuotumėme valstybės finansų ir nesusidurtumėme su skolos aptarnavimo problemomis ateityje. Tai realu“, – sakė prezidentas.